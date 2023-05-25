День в истории: освобождение Африки и первый Съезд народных депутатов СССР

Чем примечательна дата 25 мая?

Сегодня, 25 мая, Международный день пропавших детей и День освобождения Африки. 25 мая император Павел I подписал указ о возобновлении деятельности первой гимназии, начался мятеж Чехословацкого корпуса и Стрелецкий бунт, было принято решение о строительстве в Казани фабрики «Кожсуррогат», была запущена система обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру, стартовал первый Съезд народных депутатов СССР, в прокат вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Родились космонавт Георгий Гречко, актер и режиссер Александр Калягин, физик, лауреат Нобелевской премии Питер Зееман, актер Ильгизар Хасанов, поэт Флера Тарханова, балерина Альфия Айдарская. Умерли историк Василий Ключевский, поэт Демьян Бедный и писательница Евгения Гинзбург. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Звони «112»!

25 мая 1798 года находящийся в Казани император Павел I подписал указ о возобновлении деятельности первой гимназии, основанной в 1759 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Это была единственная казанская гимназия, где изучали татарский, арабский и другие восточные языки. Император также распорядился передать в распоряжение гимназии уникальную книжную коллекцию князя Григория Потемкина-Таврического. Она хранит много редких и ценных книг и рукописей.

1-й стрелковый полк в Казани, август-сентябрь 1918. Фото: humus.livejournal.com

25 мая 1918 года в Казани начался мятеж Чехословацкого корпуса, воинского соединения из военнопленных Первой мировой войны. В результате Казанский губисполком объявил военное положение, а губернским военным комиссаром стал Иван Межлаук.

25 мая 1933 года постановлением Совнаркома Татарии было принято решение о строительстве в Казани фабрики «Кожсуррогат» — будущего завода искусственных кож. Полное название: «Первая государственная фабрика искусственно-кожевенных деталей». Здесь освоили выпуск спецкартона на основе целлюлозы, льняного волокна, отходов картонного производства. Фабрика входила в отрасль промышленности заменителей кожи и стала четвертым в мире предприятием, которое специализировалось на выпуске обувных и технических картонов. В 1938 году завод был переименован в «Искож» и введен в эксплуатацию. Впервые в СССР началось серийное производство заменителя натуральной кожи.

25 мая 1977 года умерла Евгения Гинзбург, мать писателя Василия Аксенова и автор романа «Крутой маршрут» о сталинских репрессиях. В последние годы создала его более жесткий вариант, который уничтожила, опасаясь нового ареста.

Фото: 16.mchs.gov.ru

25 мая 2014 года в Татарстане состоялся запуск системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру телефонной связи 112. Согласно приказу, операторы связи, работающие на территории Татарстана, были обязаны обеспечить маршрутизацию вызовов по единому номеру 112 к системе обеспечения вызова экстренных служб. К тому же, кроме единого номера 112, в сетях местной телефонной связи остались «короткие номера» 01, 02, 03, 04. А в сотовой связи — трехзначные номера 101, 102, 103, 104.

25 мая 2022 года «Реальное время» опубликовало интервью с управляющим директором федеральной сети «Синема 5» по регионам Алексеем Воронковым, по словам которого, в России многие кинотеатры закрываются потому, что не смогли договориться с ТРЦ о снижении арендных ставок на время кризиса. Свою роль сыграло и то, что без голливудских блокбастеров многие зрители перестали ходить в кино. «На самом деле, есть интересные новинки, у которых есть потенциал роста зрительского рейтинга. Думаю, что дно проката еще не достигнуто», — сказал Воронков.

Источник wikipedia.org

Депутаты собрались

25 мая 1682 года в Москве начался Стрелецкий бунт, приведший к власти царевну Софью. Во время царствования Федора Алексеевича недовольство московских стрельцов росло все больше — казна была пуста, жалование выплачивалось нерегулярно. После смерти царя на престол взошел Петр. Царевна Софья из рода Милославских решила изменить ситуацию в свою пользу. Именно она начала смуту среди стрельцов, в день бунта они пошли с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи стали заложниками мятежников.

25 мая 1989 года начался первый Съезд народных депутатов СССР. Он продлился до 9 июня, при этом 5 июня заседание отменили в связи с днем траура по жертвам железнодорожной катастрофы на перегоне Челябинск — Уфа. На съезде генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев открыто полемизировал с академиком Андреем Сахаровым, председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики Егором Лигачевым и будущим первым президентом России Борисом Ельциным. От ТАССР в Москву, в частности, поехали ректор КГУ Александр Коновалов и редактор газеты «Вечерняя Казань» Андрей Гаврилов.

Фото: RIA Novosti archive, image #821412 / Sergey Subbotin / CC-BY-SA 3.0

Новая надежда Джорджа Лукаса

25 мая 1963 года — дата освобождения Африки. На первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана межгосударственная Организация африканского единства. В этот день 30 африканских стран подписали устав организации. Ее цели — укрепление единства и солидарности стран континента, координация действий, развитие всестороннего сотрудничества африканских государств, защита суверенитета, территориальной целостности и независимости.

25 мая 1977 года в прокат вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», первая часть франшизы о космосе Джорджа Лукаса. С бюджетом в 11 млн долларов он заработал 215 млн в США и более 337 млн во всем мире только во время кинопроката. В СССР его официально начали показывать в мае 1991-го. Следующий эпизод, «Империя наносит ответный удар», вышел в 1980 году.