Алексей Воронков, «Синема 5»: «После двух лет ковида кинотеатры без финансовой поддержки уже не протянут»

Посещаемость татарстанских кинотеатров упала до 50%

«Идет трансформация фонда кинопроката, так как становится понятно, что голливудские кинофильмы могут не вернуться на российские экраны», сообщил управляющий директор федеральной сети «Синема 5» по регионам Алексей Воронков. По его словам, сегодня в России закрываются многие кинотеатры потому, что не смогли договориться с ТРЦ о снижении арендных ставок на время кризиса. Свою роль сыграло и то, что без голивудских блокбастеров многие зрители перестали ходить в кино. «На самом деле, есть интересные новинки, у которых есть потенциал роста зрительского рейтинга. Думаю, что дно проката еще не достигнуто», считает он. В интервью «Реальному времени» Воронков рассказал, насколько снизилась посещаемость кинотеатров в Татарстане в новых условиях, каким образом власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода поддерживают прокат отечественных кинофильмов и почему девелоперы не готовы идти на уступки прокатчикам.

«Зрители думают, что в кинотеатрах не осталось голливудских блокбастеров»

— Алексей, в майские выходные в прокат вышло несколько новых фильмов, среди которых комедийная мелодрама Паоло Дженовезе «Супергерои» и анимационная картина Ари Фольмана «Где Анна Франк». Смогли ли они сдержать кинопрокат от дальнейшего падения сборов?

— «Анну» не успел посмотреть, а фильм «Супергерои» — понравился. Если бы он вышел в прокат пораньше, скажем в феврале этого года, то уверен, что кассовые сборы от продажи билетов оказались бы в два раза больше и запас прочности у кинотеатров оказался бы выше. Ведь сейчас зрители думают, что в кинотеатрах не осталось ни голливудских блокбастеров, ни мелодрам, и порой даже не интересуются новым репертуаром, не смотрят киноафиши.

На этом фоне даже крутые кинофильмы проседают в прокате. На самом деле есть интересные новинки, у которых есть потенциал роста зрительского рейтинга. Думаю, что дно проката еще не достигнуто.

— Какой оказалась заполняемость кинозалов в майские выходные в крупных городах?

— Средняя посещаемость кинотеатров в Татарстане оказалась на уровне 50% от прошлогодних праздников.

— Совет Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) сообщил, что события февраля и марта «драматическим образом изменили ситуацию российского кинопроката». АВК предупреждает, что недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца приведет к падению выручки более, чем на 80%, а также к закрытию половины кинозалов страны. Услышали ли вас в регионах?

— Даже не знаю, что ответить. Вопрос не в том, чтобы нас услышали. Главное, чтобы ответили, чего ждать в будущем и будут ли обсуждаться меры поддержки. А пока даже на федеральном уровне нет ясности. Так чего ждать от остальных?

Фото: vk.com/cinema5kazan

Средняя посещаемость кинотеатров в Татарстане оказалась на уровне 50% от прошлогодних праздников

Отрицательный результат в переговорах по снижению арендных ставок

— Какие регионы оказывают сильную поддержку киноиндустрии?

— При поддержке Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга готовится к старту большая киноакция «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино», субсидируемая городом. В преддверии Дня города комитет подарил более 100 тысяч билетов школьникам до 14 лет и их родителям.

Нижний Новгород готовит прямую финансовую поддержку в виде компенсации части расходов своих кинотеатров. Москва объявила, что готова финансово помочь своим крупным кинотеатрам. Исходя из той информации, которой владеет АВК, на сегодня это все удачные кейсы, о которых можно сказать: «договорились, запускаем».



— В марте стало известно, что в Краснодаре закрылся кинотеатр одной из крупнейших федеральных киносетей, идет демонтаж оборудования. Сообщали, что арендодатель отказался предоставить компании льготные условия. Как проходят переговоры с девелоперами по поводу смягчения условий по аренде кинозалов?

— Поверьте, разглашать содержание этих переговоров никто не будет как минимум до того момента пока договоры аренды не будут разорваны. Могу сказать одно. Подобные переговоры сейчас идут по всей стране. И основные закрытия кинотеатров сегодня — это отрицательный результат именно в переговорах по снижению арендных ставок для кинотеатров на время кризиса.

Фото: vk.com/cinema5kazan

Если ТРЦ не меняет условия — значит ему либо невыгодно, либо считает, что уход кинотетра не особо навредит

«ТРЦ думает, что кинотеатр блефует и не уйдет»

— На какой срок вы просите изменить условия арендной платы?

— Точные сроки не могу сказать, так как в каждом конкретном случае условия обсуждаются индивидуально. Хочу заметить, что до сих пор эффективность кинопроката напрямую зависела от репертуара кинофильмов: чем выше рейтинг премьеры, тем больше посещаемость. Сейчас идет трансформация фонда кинопроката, так как становится понятно, что голливудские кинофильмы могут не вернуться на российские экраны.

— Как вы думаете, что мешает девелоперам изменить условия, ведь такие большие площади трудно будет заполнить новым арендатором?

— У ТРЦ и кроме нас проблем сейчас хватает, им тоже не сладко. Что бы не происходило вокруг, любой бизнес будет считать деньги и прибыль. Если ТРЦ не меняет условия — значит ему либо невыгодно, либо считает, что уход кинотетра не особо навредит ему. Ну или думает, что кинотеатр блефует и не уйдет, как это и случилось в Краснодаре.

— Какие меры поддержки от государства необходимы для сохранения кинотеатров в стране?

— Помочь продержаться до осени, пока кинопродюсеры пытаются насытить репертуар российским контентом. После двух лет COVIDa кинотеатры сами, без финансовой поддержки государства, уже не протянут.