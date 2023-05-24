«Татар археографиясе»: анализ рукописи 1878 года

Записи отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан

Фото: pastvu.com/ Болгар. Северный мавзолей, 1894 год

При Национальной библиотеке РТ работает издательство «Милли китап», которое, в частности, публикует научно-популярные сборники в серии «Татар археографиясе» («Татарская археография»). Сейчас работа ведется над следующим изданием, основой которого станет анализ исторического труда XIX века, созданного Мингазутдином Джабали. В ходе работы сотрудники отдела собрали своеобразный дневник, записями из которого мы, с разрешения НБРТ, делимся.



Кого мы знаем из татарских ученых XIX века

Кто написал труды по истории нашего народа? Конечно же, можем назвать имена педагога, преподавателя Казанского университета Ибрагима Хальфина (1778—1829), лектора Петербургского университета Хусаина Фаизханова (1828—1866), богослова и общественного деятеля Шигабутдина Марджани (1818—1889), Хусаина Амирханова (1816—1893), Каюма Насыри (1825—1902). Все они самоотверженно трудились и внесли огромный вклад в изучение татарской истории.

Также мы помним имена прославленных своими известными историческими трудами ученых начала ХХ века, такие как Ризаэтдин Фахретдинов (1859—1936), Хасангата Габяши (1863—1936), Гайнетдин Ахмеров (1864–1911), Хади Атласи (1876—1938) и другие.

Помимо этих известных личностей, конечно, были и другие, кто интересовался нашей национальной историей. Так, до нас дошел исторический труд XIX века, созданный Мингазутдином Джабали. Мы начали изучение рукописи его исторического сборника 1878 года для последующего издания в серии «Татарская археография».

Село Успенское (Болгары). Валы. 1894 год. Фото pastvu.com

Малоизвестный труд



Это весьма сложный, но все же очень интересный текст. Он до этого не являлся объектом для пристального изучения учеными. Несомненно, его нужно изучить и проанализировать, так как в этом труде представлены отдельные страницы нашей истории.

Автором произведения является татарский религиозный деятель, мулла XIX века. Он — один из учеников известного в свое время Гали ишана ат-Тунтари, был образованным и эрудированным человеком. Рукопись Джабали представляет собой написанный им черновой вариант, некоторые страницы перепутаны, некоторые страницы утрачены. Мы прилагаем усилия для изучения, анализа и разбора рукописи с целью дальнейшей публикации данного труда.

Ханская усыпальница и Малый минарет, 1894 год. Фото pastvu.com

История Булгарии и татар

Мингазутдин Джабали озаглавил свой труд на арабском языке «Таварих-и Булгария и татария» («История Булгарии и татар»). Также указал еще несколько вариантов данного названия. Под историей булгаро-татар он имел в виду историю народов, проживающих в тот период на территории Волго-Уральского региона. В труде также представлена история Булгарского государства и Казанского ханства.

Он тщательно изучал известные ему источники на арабском, персидском и турецком языках, а также обращался к дастанам и легендам татарского народа.

Много написал об общих исторических корнях других народов, проживавших в Булгарии и Казанском ханстве. Особое внимание уделял общности этих народов в этническом, этнографическом, а также в религиозном плане. Отдельно остановился на чувашском народе.

Автор также упоминает древние археологические памятники — руины древних городов. Он изучил надгробные камни — эпиграфические источники.

Черная палата, конец XIX века. Фото pastvu.com

Булгария — многонациональное государство



Мингазутдин Джабали, как образованный религиозный деятель, в своем труде «Таварих-и Булгария ва татария» особое внимание уделил такому событию, как принятие ислама жителями Волжской Булгарии.

Основываясь на древние рукописные источники, он стремился проанализировать и обосновать трехэтапность принятия ислама в Булгарском государстве (эпоха пророка Салиха, период правления и походов Александра Македонского и приход в Поволжье сахабов в 9-м году по хиджре).

Он пишет, что проживавшие на территории Волжской Булгарии такие народы, как чуваши, черемисы, мордва, удмурты, были раньше мусульманами, которые только после распада Казанского ханства отошли в язычество.

Продолжение следует.





Комментарий редакции:

Издательство публикует тексты татарских литературных, исторических, документальных и других письменных памятников, хранящихся в Отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан. На данный момент выпущено 30 сборников, ознакомиться с электронными версиями можно по ссылке. «Реальное время» публиковало отрывки одного из изданий (в переводе на русский язык) — это дневники великого зодчего Баки Урманче.