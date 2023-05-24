Остров-град презентовал альтернативный Свияжск

Куда еще отправить сотни тысяч туристов, посещающих объект культурного наследия ЮНЕСКО?

Фото: Радиф Кашапов

В день Волги, 20 мая, в Свияжске представили серию событий «Свияжск: маршрут сквозь смыслы», главным из которых стал тест альтернативного маршрута по острову-граду, который устроили фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» совместно с исполнительным комитетом Зеленодольского района и городским сообществом URBANTATAR.

Мы пойдем другим путем

Зачем это делается? Свияжск готовит заявку на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Дело в том, что только в прошлом году город посетили 1,3 миллиона человек. И все они в основном ходят туристической группой по одному и тому же маршруту: по Троицкой улице до площади, а потом по Успенской — обратно к автобусу.

Сейчас предлагается альтернативный маршрут: сразу после парковки идете направо, мимо шлагбаума поднимаетесь по Сергиевскому спуску — и вдоль берега, чтобы выйти к Рождественской площади, но с другим опытом.

Марья Леонтьева. Фото: Фидаиль Халитов

Если на основном маршруте туристы оказываются среди домов и храмов, то на альтернативном акцент сделан на крепостную стену, Соловьиную рощу и, конечно, речной пейзаж. Авторы предполагают, что это путешествие — для возвращающихся в Свияжск, для людей, которые ищут больше спокойствия, которых интересует природа острова.

Заявку на маршрут нужно подать до 1 июня, сейчас она проходит тестирование, обрастает «мясом». Высказываются эксперты и жители. Если проект выиграет — будет благоустройство маршрута, прозвучавшая сумма — 80 млн рублей. Разрабатывают его команды архитектурных бюро «Апрель» и Miriada Group, а также Институт городских исследований «Тамга». Определять маршрут начали в январе.

Одна из бесед проходила 20 мая, модерировала ее соучредитель «Тамги» Марья Леонтьева. Очевидно было, что идей и предложений немало. К примеру, один из гидов с ходу схватил фломастер и нарисовал для наглядности типовой маршрут на одном из планов. Другие предлагали обустроить спуск по улице Болотной, ведущей к нижней части острова. Третьи спорили, нужно ли трогать Соловьиную рощу…

Шансы на победу велики, все-таки в конкурсе, который проводится с 2018 года, 40 заявок от Татарстана победили и получили федеральный грант, причем 32 объекта уже эти деньги использовали.

Фото: Радиф Кашапов

Территория как гипертекст

Пресс-релиз обещал аудиомаршрут с записями выступлений фольклорных ансамблей и церковных песнопений (и qr-коды с ними можно было приметить), а также мастер-классы. В результате часть прибывших по регистрацию добровольцев отправилась заниматься гончарным мастерством и набойкой ткани, а другие собрались вокруг Гузелии Гиматдиновой, историка, эко-активиста, недавно получившей право водить экскурсии по Свияжску.

Гиматдинова, которая скорее погружала в концепцию, предложила рассматривать территорию как гипертекст, который предполагает свободный выбора сценария взаимодействия. Можно созерцать, можно самостоятельно исследовать. Экскурсия — разрешается. Творчество — поощряется.

Фото: Фидаиль Халитов

Среди опытов, которые планируется озвучить в экскурсии:



1) Свияжск как сакральный центр, не только православный, но и языческий (Свияжск — Круглая гора, Кара урман, Кара кирмен);

2) военно-административный центр (от базы подготовки наступления на Казань до военной крепости в Гражданскую войну), изоляция (включая опыт монастырей, тюрьмы и исправительные учреждения);

3) идеологический центр (миссионерская деятельность и сам современный Свияжский музей-заповедник);

4—5) и, конечно, опыт межкультурного диалога и культурного артефакта. Под последним подразумевалось, что Свияжск всегда интересовал искусствоведов, архитекторов, иконописцев, реставраторов, историков, поэтов, художников. К примеру, один из домов, мимо которого мы прошли, связан с именами художника Геннадия Архиреева и документалиста Марины Разбежкиной. Взгляд неизбежно цепляется за лодку Павла Тиняева, ставшую оперной площадкой, и дебаркадер, который красили во время «Том Сойер феста».

Хотя основное здесь — это Свияга и вид на противоположный берег. Тот факт, что и сейчас, и в XVI веке Казань Свияжск не видела. Даже новенький дом упомянутого Тиняева. Поэтому хочется, чтобы новый маршрут, конечно, больше говорил о современном острове-граде, о людях, которые сюда переехали, вернулись, остались. И это касается не только Архиреева или Владимира Гурьянова.

Останки дома фотографа. Фото: Радиф Кашапов

Фотограф и печник

Что касается материальных объектов, то значительная часть путешествия проходит по мощеной дороге вдоль стены Иоанно-Предтеченского монастыря, в который можно попасть через ворота. Это не считая всех активностей на центральной Рождественской площади. А также «Дома фотографа» — найденные недавно останки планируется дополнить павильоном. С информацией помогают родственники фотографа. Недалеко от берега, в завершающей части маршрута, должна появиться большая детская площадка. А в самом начале — обустроенная Соловьиная роща, небольшой парк для созерцания.

Фото: Радиф Кашапов

Наш день завершала встреча недалеко от храма Константина и Елены, где была выстроена керамическая печь, а рядом притягивали взор два самовара. Гармонист наигрывал знакомые мелодии, а директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин сообщил, что печь не просохла. Но ее обязательно зажгут, поскольку 10 июня здесь намечается керамический фестиваль, а после у островитян в планах сделать музей печей под открытым небом: уже есть договоренности о китайской печи кан, а на KazanForum прошли переговоры с Таджикистаном о третьей постройке.

