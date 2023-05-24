День в истории: в Казань приехал Павел I, открыли парк имени Горького

Чем примечательна дата 24 мая?

Фото: из архива Валерия Мустафина. 1962 год, Казань, ЦПКиО им. М. Горького

Сегодня, 24 мая, День славянской письменности и культуры, европейский День парков и День кадровика в России. 24 мая Павел I прибыл в Казань, город вновь серьезно пострадал в пожаре, открылся парк имени Горького, провели первое испытание Романовского моста, в Москве открылась Декада татарского искусства и литературы, прошел первый конкурс песни «Евровидение», на Красной площади выступил Пол Маккартни. Родились певица Хамдуна Тимергалиева, революционер Жан-Поль Марат, королева Великобритании Виктория, художник-пейзажист Алексей Саврасов, писатель Михаил Шолохов, поэт Иосиф Бродский. Скончались астроном и математик Николай Коперник, писатель и философ Алексей Лосев, пианист Дюк Эллингтон, кинорежиссер Петр Тодоровский, актер Олег Ефремов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Павел I начал строить Богородицкий монастырь

24 мая 1798 года в Казань на специальном катере из Свияжска (а оттуда на лошадях) прибыл император Павел I в сопровождении великих князей Константина и Александра Павловичей. Торжественная встреча прошла в Дворянском собрании, император произвел инспекторский смотр войск, посетил бал в доме бывшего казанского наместника генерал-майора Семена Баратаева и заложил первый камень в основание собора Казанского Богородицкого монастыря, а также утвердил устав 1-й мужской гимназии. Павел покинул Казань 31 мая.

24 мая 1859 года в Казани случился десятый по счету большой пожар. Он начался в Татарской слободе, затем перекинулся в Забулачье и уничтожил его практически полностью. От пожара пострадали многие дома и квартиры преподавателей и профессоров университета.

Фото: wikipedia.org

24 мая 1913 года провели первое испытание Романовского моста через Волгу. Для этого на него завели сначала пять паровозов, а затем два из них протянули на другой берег состав из 32 вагонов со скоростью 20 верст в час. Все конструкции блестяще выдержали испытания, и мост начал работать.

24 мая 1939 года в Казани был открыт Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Во второй половине XVIII века это было место отдыха обеспеченных казанцев. Местный лес называли «Русской Швейцарией». В советские годы в парке располагались аттракционы и летняя эстрада. Сегодня парк, после постройки дороги, ведущей к «Миллениуму», занимает территорию в 1 гектар, он по-прежнему является излюбленным местом прогулок горожан.

Фото kaef.ru

24 мая 1949 года в селе Кутлиярово (Бураевский район Башкирской АССР) родилась певица Хамдуна Тимергалиева. После школы работала монтером и оператором Уфимской телефонной станции, затем окончила Башкирское республиканское культурно-просветительное училище в Стерлитамаке по специальности «дирижер хора». С 1976 года выступала в Татарской филармонии, работала вместе с Эмилем Заляльдиновым, Габдуллой Рахимкуловым, Ильгамом Шакировым. В 1998-м стала ведущей солисткой в музыкальном театре «Салават», а в 2015-м — клуба ветеранов сцены «Илхамият» при филармонии. Исполняла множество народных песен, в конце жизни завела видеоблог, поддерживала молодых артистов.

24 мая 1957 года открылась Декада татарского искусства и литературы в Москве. Участие в ней приняли коллективы всех татарских театров и филармонии, а также свыше 300 участников художественной самодеятельности. Церемония открытия состоялась на сцене Музыкального театра им Станиславского и Немировича-Данченко, здесь показали оперу Назиба Жиганова «Алтынчеч». Декада продлилась до 4 июня.

Фото: Максим Платонов

24 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что московские застройщики столкнулись со сложностями в поставках импортных отделочных и строительных материалов. В Татарстане главная проблема — это заметный рост цен на такую продукцию. Подорожавшие материалы потянут за собой цены на квартиры, а с отделкой — особенно.



Back in the USSR на Красной площади

24 мая 1940 года в Ленинграде родился Иосиф Бродский. В юности работал фрезеровщиком, помощником прозектора в морге, истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях. Как поэт впервые публично заявил о себе в 1960 году. В 1964-м был приговорен к максимально возможному по закону о тунеядстве наказанию — пяти годам принудительного труда в деревне Норинская Архангельской области. В 1972 году был выслан из страны, многие годы прожил в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Фото kremlin.ru

24 мая 2002 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Джорджа Буша. Лидеры стран подписали Московскую декларацию о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и продолжили совместные и параллельные усилия по преодолению кризиса на Ближнем Востоке. В документе говорилось, что Россия и США выходят на «уровень новых стратегических отношений».

24 мая 2003 года в Москве на Красной площади выступил Пол Маккартни. Это было его первое выступление в России за всю 40-летнюю карьеру. На концерте собралось более 25 тысяч зрителей, включая президента России Владимира Путина, ради которого песню Back in the USSR спели дважды. По результатам англичане сняли документальный фильм «В Россию с любовью!».



Фото kremlin.ru

Вам телеграмма!

24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма по первой линии протяженностью 64 километра между Вашингтоном и Балтимором. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

24 мая 1956 года прошел первый конкурс песни «Евровидение». Принимающей страной стала Швейцария. В Лугано съехались исполнители из семи государств — Италии, Голландии, Люксембурга, Бельгии, ФРГ, Швейцарии и Франции. Победительницей стала 32-летняя Лиз Ассиа (в последние годы она жила во Франции и покинула этот мир в 2018 году).