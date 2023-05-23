«Мы работаем, чтобы вы отдыхали»: чем удивит плавательный бассейн «Карсар»

Фото: Динар Фатыхов

Если спорт — это здоровье, а вода — это жизнь, то занятие спортом на воде — это здоровая жизнь, считают в спортивно-оздоровительном комплексе «Карсар». Здесь к услугам посетителей предлагают максимально удобный и функциональный плавательный бассейн, отвечающий всем требованиям СанПиНа. Комфортная температура воды и воздуха как для маленьких детей, так и для взрослых, чаша бассейна с новейшей системой фильтрации, благодаря чему вода не содержит хлора, удобные душевые кабины и, конечно же, внимательное отношение команды опытных профессиональных тренеров. Корреспондент «Реального времени» побывала в спорткомплексе «Карсар» и выяснила, почему, посетив этот бассейн однажды, вы захотите возвращаться сюда снова и снова.

Индивидуальный подход к каждому ребенку



«Мы работаем, чтобы здесь вы могли отдыхать со своими детьми», — говорит главный тренер плавательного бассейна «Карсар» Екатерина Алексеева, которая уже более 16 лет обучает детей плаванию. По ее словам, самый лучший способ поддержать и развить мышечную и опорно-двигательную систему ребенка — занятия по плаванию в бассейне «Карсар».

— Мы предлагаем от грудничкового до спортивного плавания. Команда опытных профессиональных тренеров всегда индивидуально подходит к каждому ребенку, чтобы сделать занятие интересным, безопасным и добиться хороших результатов в воспитании будущих чемпионов, — рассказывает Екатерина. — Поэтому наша концепция бассейна такая, что здесь нет игрового формата. Родители могут быть уверены, если они приведут своего ребенка на групповое или индивидуальное плавание, то они получат быстрый результат.

«Карсар» предлагает к услугам посетителей максимально удобный и функциональный плавательный бассейн, отвечающий всем требованиям СанПиНа

Занятия проходят в компактных группах по 60 минут. Младшая группа — от 4 до 7 лет, средняя — от 7 до 11 лет, старшая — от 9 до 15 лет.

— В детских группах тренер с малышами находится в воде, а в средней — уже на бортике. Сначала проводится гимнастика, делаются различные упражнения на осанку, дыхание. Учим деток правильно лежать на воде, плавать всеми способами. Занятия проходят в комфортных условиях: температура воды 31 градус, глубина бассейна от 1,2 до 2,5 метра. Таким образом, небольшая глубина и теплая вода делает занятие безопасным и сразу же позволяет детям преодолевать страх воды, — продолжает свой рассказ Екатерина.

Кроме того, учитывается и психологический момент. Опытный тренер отмечает, что ребенок быстрее обучается плаванию, когда видит, как делают упражнения другие дети. Немаловажен и соревновательный момент. Для этого в плавательном бассейне регулярно проводятся эстафеты, новогодние старты с призами и кубками.

Занятия проходят в компактных группах по 60 минут

Также для посетителей бассейна доступны и групповые занятия по аквааэробике для взрослых. Тренировка проходит под руководством опытного инструктора около часа и включает разминку, кардиоупражнения, силовые нагрузки, растяжку.

— Аквааэробика помогает снимать мышечное напряжение, избавиться от стресса, укрепить нервную систему, снизить вес и привести в тонус все группы мышц, — говорит Екатерина Алексеева.

Помимо этого, по утрам проводятся занятия для грудничков, беременных, а по выходным свободное плавание.

Безопасность и комфорт — прежде всего

В целях обеспечения безопасности вода в плавательном бассейне «Карсар» фильтруется 24 часа в сутки и не используются агрессивные реагенты. Она очищается средствами на основе активного кислорода.

— В бассейне нет никакого запаха хлора. Родители могут быть спокойны за свое чадо. Вода соответствует всем нормам СанПиНа. Мы регулярно сдаем пробы и контролируем качество воды, а персонал бассейна постоянно проходит профилактические медицинские осмотры, — говорит администратор спортивно-оздоровительного комплекса «Карсар» Айгуль Захарова.

В целях обеспечения безопасности вода в плавательном бассейне «Карсар» фильтруется 24 часа в сутки и не используются агрессивные реагенты

Бассейн был полностью отремонтирован в 2020 году, оборудован отдельной раздевалкой, душем, сауной.

Также для удобства клиентов есть место для колясок, своя парковка (количество мест ограничено) и просторная зона для отдыха.

— В перерыве между тренировками дети и их родители могут перекусить, отдохнуть в нашем ресторане. Мы предлагаем каждый день разнообразное меню: первые, вторые блюда, закуски, десерты, которые помогут восстановить силы и расслабиться после купания, — добавляет Айгуль Захарова.

Бассейн был полностью отремонтирован в 2020 году, оборудован отдельной раздевалкой, душем, сауной

К услугам посетителей в спорткомплексе есть и тренажерный зал, и секции по единоборствам.

— Здесь все рассчитано на то, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, шли к цели, позитивному настроению, а наши тренажеры и тренеры в этом вам помогут, — уверяет администратор спорткомплекса «Карсар».

Комфортную среду и удобство спорткомплекса по достоинству оценивают и сами посетители.

К услугам посетителей в спорткомплексе есть и тренажерный зал, и секции по единоборствам. Реклама ООО «КАРСАР».

— Я уже лет пять хожу в этот бассейн — довольна всем. Здесь работает очень дружелюбный приветливый персонал, опытный состав тренеров. В бассейне всегда чисто, комфортно плавать, не так много народу. Я хожу с удовольствием сюда сама и детей вожу на плавание, — поделилась отзывом с корреспондентом «Реального времени» посетительница бассейна Алиса Ганиева.

— Открыла для себя этот бассейн в прошлом году. Так как живу недалеко, очень удобное месторасположение, доступные цены. После тяжелого трудового дня хожу сюда, чтобы расслабиться. К тому же вода здесь теплая и не пахнет хлором, что очень важно, — добавляет еще одна посетительница Алина Хисамутдинова.

Люция Кашапова