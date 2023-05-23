День в истории: в Казани проводят праздник джаза, Москва вновь хочет провести Олимпийские игры

Чем примечательна дата 23 мая?

Фото: Александр Козлов / stadium.ru

Сегодня, 23 мая, празднуется Всемирный день черепахи. 23 мая арестовали Джордано Бруно, Москва официально вступила в борьбу за Олимпийские игры в 2012 году, впервые прошел фестиваль «Джазовый перекресток», открылся первый съезд народов Татарстана, Екатерина II разрешила открыть в казанской гимназии татарский класс, в Казанском университете позволили учиться женатым, Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, в СССР перестали глушить «Голос Америки». Родились фольклорист Флора Ахметова-Урманче, композитор Арти Шоу, кинорежиссер Григорий Чухрай. Скончались драматург Генрик Ибсен, режиссер Георгий Товстоногов, промышленник Джон Рокфеллер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открылся ДК химиков

23 мая 1769 года императрица Екатерина II издала указ об открытии в казанской гимназии татарского класса. Занятия начались 5 октября того же года. Кроме татарского, в гимназии преподавали греческий, арабский, персидский, турецкий, монгольский, китайский, еврейский и армянский языки. Татарскому языку обучали всех желающих, обязательной программы не было.

Фото: kzn.ru

23 мая 1906 года в Казанский университет разрешили принимать женатых, а студентам стало можно вступать в брак. Ранее, по уставу, если студент хотел вступить в брак, то он должен был получить специальное разрешение ректора. Сняли и другие ограничения, например минимальный возраст для поступления — 17 лет.

23 мая 1935 года в деревне Чебурга (ныне — Тобольский район Тюменской области) родилась ученый-фольклорист и общественный деятель Флора Ахметова-Урманче. После Тобольского татарского педагогического училища работала учителем начальных классов, училась в Тюменском педагогическом институте на учителя русского языка, литературы и истории. С 1964 года до смерти в 2007-м работала в Институте языка, литературы и истории. С 1992-го читала лекции в КГУ по поэтике татарского фольклора, который собирала в местах компактного проживания татар по всему бывшему Советскому Союзу, материалы ее экспедиций были изданы в 15 томах. В 1967 году вышла замуж за скульптора, живописца и графика Баки Урманче, став пропагандистом, а потом и хранительницей его творческого наследия.

Фото: pastvu.com

23 мая 1969 года в Казани открылся Дворец культуры химиков, долгое время один из ведущих центров города, занимающийся культурным обслуживанием рабочих и служащих ПАО «Казаньоргсинтез», жителей Московского района и города Казани. В 2005 году, когда праздновали 1000-летие Казани, в ДК химиков провели реконструкцию здания. А в следующем году дворец перешел на самофинансирование и продолжил работу. Сейчас ДК принадлежит Министерству молодежи республики.

23 мая 1984 года в Молодежном центре впервые состоялся двухдневный музыкальный фестиваль «Джазовый перекресток». В честь этого события даже выпустили серию значков. На них была изображена особая эмблема, которую создал художник из редакции газеты «Вечерняя Казань» Рашид Асадуллин. Идею он взял у московской шрифтовой эмблемы фестиваля «Джаз 82». В Казани выступили пианисты Валентин Бакланов, Игорь Тюрлик, Юран Шахмутдинов, джаз-рок-ансамбль «Время».

Фото: Михаил Козловский

23 мая 1992 года в Камаловском театре открылся первый съезд народов Татарстана, собравший более 500 делегатов со всех городов и районов республики. Представители почти всех крупных национальных диаспор, проживавших в республике, собрались вместе, чтобы обсудить проблемы реализации национальных потребностей людей. Председателем оргкомитета и ведущим съезда был вице-президент Василий Лихачев.

23 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что с уходом с российского рынка международных систем интернет-бронирования отелей (Booking.com) и частного жилья (Airbnb) казанские гостиницы реанимировали каналы продвижения услуг с помощью российских агрегаторов. Однако отельеры оказались разочарованы: в майские каникулы ни один из них не смог обеспечить 40%-ную загрузку номерного фонда, которую им стабильно приносил «Букинг», а основные продажи сделали клиентские базы и собственные сайты отелей.

Источник wikipedia.org

Тургенев — доктор гражданского права

23 мая 1879 года русский писатель Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. До той поры университет не оказывал такой чести ни одному беллетристу. Оксфордское звание писателю присвоили за правдиво описанные, по мнению ректората, картины жизни крестьян, которые сыграли чрезвычайно важную роль в отмене крепостного права в России. Именно поэтому на чествовании Тургенева называли «ревнителем свободы своих соотечественников», «другом рода человеческого».

23 мая 2003 года Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании — за включение Москвы в число официальных кандидатов все делегаты проголосовали единогласно. Однако в итоге Олимпийские игры провели в Лондоне, Москва отстала в голосовании всего на четыре голоса. И все же позже России выпала честь провести Зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.

Источник wikipedia.org

Арестовали Бруно

23 мая 1592 года в Венеции инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно. В бегах он находился с 1576 года, когда из-за склонности к чтению сочинений, считавшихся католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии его обвинили в ереси. В 1591 году Бруно принял приглашение обучать искусству памяти от венецианского магната Джованни Мочениго и переехал в Венецию. Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились, и 23 мая 1592 года по доносу последнего венецианскому инквизитору философ был арестован. Ученый отказался признать ложными главные из своих теорий, в их числе была система Коперника, которую он расширил, сделав из нее философские выводы и указав на такие отдельные факты, которые сегодня признаны наукой несомненными. За это католическая церковь приговорила Бруно к смертной казни, его сожгли на костре на площади Кампо деи Фиори Рима 17 февраля 1600 года.

23 мая 1987 года в СССР была отключена система радиозащиты — шумы, которыми сопровождались эфиры радио «Голос Америки». Ранее, 21 января, «глушилки» перестали звучать в эфире ВВС. Полностью «радиопротиводействие» было выключено в ночь с 29 на 30 ноября 1988 года.

