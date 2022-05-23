Есть ли жизнь после «Букинга»: казанские отели меняют тактику продаж

Фото: Ринат Назметдинов

С уходом с российского рынка международных систем интернет-бронирования отелей (Booking.com) и частного жилья (Airbnb) казанские гостиницы реанимировали каналы продвижения услуг с помощью российских агрегаторов. Однако отельеры оказались разочарованы: в майские каникулы ни один из них не смог обеспечить 40%-ную загрузку номерного фонда, которую им стабильно приносил «Букинг», а основные продажи сделали клиентские базы и собственные сайты отелей. «Сегодня делаем все, чтобы заселить гостя со своего сайта и не платить комиссию агрегаторам (это около 22% с каждого гостя)», — объяснил суть стратегии глава гостиничного комплекса «Ногай» Виталий Большаков.

Туристы только начали узнавать, что есть Bronevik и Оstrovok

К началу летнего туристического сезона казанские гостиницы успели окончательно доработать собственную систему бронирования на сайтах и намерены ограничиться минимальной комиссией за присутствие в российских гостиничных агрегаторах. По словам представителей казанских отелей, мало кто из них готов платить повышенные бонусы за продвижение вверх на этих ресурсах, так как не ожидают увидеть хороших результатов продаж из-за слабой узнаваемости.

— Первые каникулы после отключения гостиниц от международных систем бронирования показали, что российские туристы никого, кроме «Букинга», больше и не знали, — рассказал «Реальному времени» глава Ассоциации хостелов Илья Цыкунов. — Хотя российские агрегаторы работают на рынке больше 5—10 лет, туристы почти не заходят на эти ресурсы. Можно сказать, что лишь с уходом зарубежных монополистов мы начинаем «открывать» новые имена гостиничных агрегаторов. А на самом деле системе бронирования «101 отель» уже точно 10 лет, их конкурентам Bronevik, Оstrovok около 5 лет, но некоторые пользователи слышат о них впервые.

По словам Цыкунова, российские агрегаторы не вкладываются в рекламу и продвижение. «Соревноваться с «Букингом» им сложно: его бюджет на рекламу $1 млн, тогда как российские системы зарабатывают в год около $2 млн, и понятно, что пока их «душит жаба».

Популярные сервисы онлайн-бронирования Booking.com и Airbnb ушли с российского рынка в марте этого года. Тогда в российском союзе туриндустрии отмечали, что зарубежные порталы обеспечивали 90% услуг в своем сегменте рынка. По оценке исполнительного директора Ассоциации отелей Казани и РТ Александры Юшутиной, доля «Букинга» в бронированиях казанских отелей и хостелов составляла около 40%, поэтому его уход оказал ощутимое влияние на загрузку, и перед отелями встала задача по замещению каналов бронирования.

— Майские — это как новогодние праздники: так или иначе бронирования всегда будут. А самые большие потери в непраздничные дни, — говорит Илья Цыкунов.

Популярные сервисы онлайн-бронирования Booking.com и Airbnb ушли с российского рынка в марте этого года. Фото: realnoevremya.ru

По его словам, сейчас идет процесс перестройки системы бронирования, отели начинают возрождать свои сайты, прокачивать социальные сети, начинают вплотную работать с туристическими агентствами, так как отечественные ресурсы не стали равноценной заменой ушедшим международным игрокам. «Вне зависимости от того, как работают российские агрегаторы, отели всегда найдут себе работу, поскольку Казань остается в топе туристических центров», — уверен Цыкунов.

«О нас написано, что отель работает без звезд до 13 августа, а это не так»

Несмотря на слабую узнаваемость российских агрегаторов, казанские отельеры стали пристальнее отслеживать свое присутствие на этих платформах и обнаруживают неточности в подаче информации, что, по их мнению, мешает показам в поисковике в ответ на запросы туристов.

— Если запросить на Оstrovok отель 4 звезды, то наш отель не выходит, хотя у нас есть 4 звезды. Если включить фильтр близко к центру, то снова не выходит, хотя мы и есть в самом центре Казани, — говорит директор «Апарт-отеля» на Пушкина, 26 Танзиля Кенджибаева.

По ее словам, отель реанимировал эту площадку продаж из-за внезапного ухода «Букинга»: «Тогда обнаружили — о нас написано, что отель работает без звезд до 13 августа, хотя мы имеем 4 звезды. Обнаружив эту неточность, неоднократно просила ее исправить, но это до сих пор не сделали. Я спрашиваю менеджеров: может, нам закрыть аккаунт, открыть новый и обновить информацию? «Ни в коем случае, — отвечают мне. — В порядке очереди, вы на обслуживании». И до сих пор информация о нас не изменилась», — посетовала она в разговоре с «Реальным временем».

Несмотря на слабую узнаваемость российских агрегаторов, казанские отельеры стали пристальнее отслеживать свое присутствие на этих платформах. Фото: realnoevremya.ru

Глава отеля сообщила, что в майские праздники Оstrovok.ru обеспечил небольшой объем продаж, а основная загрузка была обеспечена прямыми бронированиями с собственного сайта. «Мы запустили его три года назад, когда открывали апарт-отель, тогда же параллельно взяли своего разработчика, чтобы быть независимыми от гостиничных агрегаторов. Одновременно с этим мы продолжаем присутствовать в системах бронирования российских агрегаторов, но они не приносят больших объемов загрузки», — отметила она. Добавим, что позже администрация Оstrovok.ru устранила все замечания казанского отеля.

«Делаем все, чтобы заселить гостя со своего сайта»

Схожая картина с бронированиями и у казанского гостиничного комплекса «Ногай», который контролируется госхолдингом «Связьинвестнефтехим». С уходом «Букинга» администрация намерена взять продвижение в свои руки, не собираясь особо делиться с агрегаторами.

— Мы давно стремились к тому, чтобы гости выходили на наш сайт и бронировали номера на сайте. Понятно почему — нам так выгоднее, потому что в этом случае мы не платим комиссию, — рассказал «Реальному времени» директор комплекса Виталий Большаков. — Сегодня мы делаем все, чтобы привлечь гостя на свой сайт и заселить со своего сайта.

По его словам, большая часть бронирований пришла собственного сайта и клиентской базы. «У нас много гостей, которые приезжают не во второй и даже не в третий раз», — рассказал он. Для притока туристов «Ногай» совершенствует свою систему бронирования, чтобы турист мог как можно быстрее и меньшим количеством кликов забронировать номер.



При этом комплекс не отказывается ни от одного российского агрегатора, которые сейчас пытаются занять место ушедших международных ресурсов. По словам Виталия Большакова, наиболее результативными оказались TravelLine, «Яндекс Путешествия» и Bronevik.

Сеть отелей «Дон Кихот»: расчеты идут в течение дня

Представитель сети отелей «Дон Кихот» Михаил, наоборот, доволен переходом на российские системы бронирования. По его словам, шоковое состояние после отключения от «Букинга» длилось первые полтора месяца, а потом заработали агрегаторы.

— Наш отель ничего не потерял. Нам выгоднее то, что мы работаем с российским интегратором. «Букингу» оплатишь комиссию, она идет несколько дней. А здесь деньги поступают от нас к интегратору и обратно в течение одного дня. Это касается всех агрегаторов: Ostrovok, OneTwo Trip, "101 отель», Tril, — рассказал он.

Отельеров волнует, как будет возобновляться рейтинговая система оценки отелей, помогающая туристам выбрать гостиницу. Фото: rtvi.com

В то же время казанских отельеров волнует, как будет возобновляться рейтинговая система оценки отелей, которая помогает туристам выбрать подходящую гостиницу.

— Когда к нам приезжали туристы, мы спрашивали — как вы нас нашли? Тогда отель был новый, о нем мало кто знал. 60—70% туристов ориентировались на наш рейтинг в «Букинге», который составлял 9,7 балла из 10. А на Ostrovok у нас всего три отзыва, рейтинг идет 9,1 и информация кривая, — переживает Танзиля Кенджибаева.

Виталий Большаков также просит возобновить рейтингование отелей. Илья Цыкунов добавляет: «Букинг» был не только агрегатором, но и давал возможность оценить геолокацию отеля. Если сравнить карту Казани по системе «Яндекс.Карты» и платформу Booking.com, то у последней значилось гораздо больше объектов, чем по карте «Яндекс».

Больше всего отельеры недовольны большой комиссией агрегаторов, которая достигает 22% с НДС для отелей и 30% для хостелов. «Если ты хочешь стоять выше остальных и ближе к поиску, ты должен увеличивать плату и оплачивать повышенную комиссию за продвижение. Для хостелов она составляет почти 30%. Но всегда найдется тот, кто платит 50% комиссии, и он будет стоять выше остальных. Сейчас минимальный порог Ostrovok — 22%. Если кому-то не нравиться, то ничего исправить нельзя. Хочешь гостей — соглашайся и работай. Хочешь быть выше в рейтинге — плати!» — пояснил Цыкунов. Впрочем, в пресс-службе агрегатора уточнили, что, к примеру, апарт-отель работает по комиссии 15% с бронирования, а не 22% годовых, как указано в экстранете.



Больше всего отельеры недовольны большой комиссией агрегаторов, которая достигает 22% с НДС для отелей и 30% для хостелов. Фото: Максим Платонов

Агрегаторы дают возможность туристу сравнить цены

С уходом «Букинга» казанские отели стали развивать свои сайты для бронирования номеров, чтобы не платить комиссию. Есть ли в этом угроза агрегаторам?

— Нет никакой, — говорит руководитель PR-cлужбы платформы Ostrovok Анита Гусич. — По-хорошему, отель должен работать со всеми каналами продвижения: с сайтом, агрегаторами, соцсетями, чтобы повышать загрузку отеля. Мы не видим в этом конкуренции. Наоборот, чем больше у отеля будет источников загрузки, тем лучше.

По данным этого сервиса, Казань вошла в тройку лидирующих туристических направлений по количеству бронирований на майские праздники (1-е место — Санкт-Петербург, 2-е место — Москва).

Самыми востребованными категориями размещения стали трехзвездочные отели (их доля составила 23% от всех бронирований в Казани на майские праздники, а средняя стоимость ночи составила 5 200 рублей), четырехзвездочные отели (доля насчитывает 22%, средняя стоимость ночи 8 000 рублей), апартаменты (доля 13%, средняя стоимость ночи 6 500 рублей), хостелы (доля 12%, средняя стоимость ночи 1 800 рублей), гостиницы категории две звезды (доля 11%, средняя стоимость ночи 4 400 рублей).



По словам собеседницы издания, агрегаторы могут быть удобны клиентам отелей большим выбором и возможностью сравнить цены. «Если турист впервые приехал в Казань, то как он поймет, где ему удобнее жить? Он заходит на платформу и получает подборку отелей. При этом он может применить при выборе подходящего места более 50 фильтров: если он едет на машине, то нужна парковка. Или с маленькими детьми. А если с собакой, то особые варианты», — пояснила Анита Гусич.

— Мы собираем базу отзывов туристов и размещаем на своем сайте. После выезда туриста отправляем сообщение с просьбой оставить отзыв, а также «тянем» отзывы с крупнейшей платформы отзывов TripAdvisor. Это дает возможность пользователю внимательно изучить опыт предшественников. Мы не пропускаем мат, публикация ложных комплиментарных отзывов и накруток невозможна, — подчеркнула она.

По ее словам, в последнее время агрегатор столкнулся с большим наплывом отелей. «И конечно, нам обрывают телефоны. Но мы знаем о проблеме и решаем ее, увеличили службу технической поддержки, привлекли дополнительный кол-центр, создали специальный телеграм-канал для отельеров. Одним словом, стараемся консультировать их по всем каналам», — сообщила Гусич.

То, что у казанских отелей было мало бронирований, может быть связано с их высокой доступностью, полагает она: «На мой взгляд, это зависит от того, какую доступность «проставил» отельер. Может быть, он поставил какие-то ограничения, и не вся доступность отражается в системе бронирования. Иногда отели проводят акции «забронируй две ночи и третью получи в подарок» или не разрешают бронирование меньше, чем на три ночи. На мой взгляд, они сами могут регулировать активность бронирования номеров».