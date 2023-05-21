Давайте потанцуем: народный пляс в центре Казани

Как проходит фестиваль Мастерской развития татарского танца «ӘйдәБас»

Фото: Арина Зудина

В эти выходные в Казани проходит первый фестиваль мастерской развития татарского танца «ӘйдәБас». Вчера перед театром имени Кариева были организованы «Кичке уеннар», вечерние народные игры. Каждый желающий мог не только наблюдать за веселыми плясками, но и сам потанцевать.

Бас! Бас! ӘйдәБас!

Мастерская «ӘйдәБас» — это молодой проект, реализованный при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с целью создания культурно-образовательной среды для педагогов и хореографов. Идейный вдохновитель и руководитель проекта — Саида Минубаева, талантливый хореограф, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, создатель и участник танцевальных перформансов на народные темы, а в прошлом — артистка Государственного ансамбля песни и танца. Также в составе коллектива мастерской — ведущие хореографы и артисты-танцовщики Татарстана, которые регулярно выступают с танцевальными мастер-классами в России и странах СНГ.

20 мая, кроме вечерних игр, был организован концерт-показ татарского танца от участников образовательной недели проекта (учиться к нам приехали из Нижнекамска, Самары, Перми, Тюмени, Свердловской области и Москвы). А сегодня возле набережной озера Кабан, в сквере «Ак чәчәкләр» и парке имени Урицкого проходят мастер-классы, а вечером состоится большой гала-концерт в театре имени Кариева.



Прожить «Ярмәк», поучаствовать в баттле

Как объясняют организаторы, «Кичке уеннар» — это деревенские посиделки, во время которых молодежь знакомилась друг с другом. На фестивале же территория перед театром превратилась в танцпол под открытым небом. Вечерние игры открылись импровизированным перформансом «Ярмәк», который поставили Саида Минубаева, мастер танца фламенко Гульсина Галимуллина и артисты ГАПиТа Айнур Фаизов и Владислав Уткин.

По словам Гульсины Галимуллиной, на завораживающий перформанс артистов вдохновил татарский танец одноименной самарской деревни. Однако фестивальный «Ярмәк» существенно отличается от деревенского: на передний план здесь выступает чувственная составляющая и личное видение танцовщиков. В основе перформанса — легенда о рекрутах, юношах, призванных на долгосрочную службу в армии. Им устраивали обряд инициации — молодых людей «испытывали» на прочность: хлестали по ногам 10-метровыми плетьми. Этот обряд и воплотили на уличной сцене танцовщики фестиваля.

После завершения перформанса начался баттл: гости из Самары против казанцев. Каждая этногруппа показывала свои танцевальные навыки, а импровизированное «противоборство» сопровождалось задорными мелодиями баяна. Самарскую группу представлял народный фольклорный коллектив «Ак каен», их идейный руководитель Наил Галимуллин тоже пустился в задорный пляс.

Танцуют все!

Наконец, эксперт проекта, хореограф Салават Губаев, приготовил для зрителей мастер-класс по танцевальным движениям татар Свердловской области. Собравшись в огромный хоровод, а затем разбившись на пары, гости совместно с Губаевым и артистами фестиваля разучили популярные элементы танцев уральских татар.

— Основная цель «Кичке уеннар» — продемонстрировать зрителю танцевальные особенности различных этнических групп татар, не просто показать публике татарский танец в его привычном воплощении, но и представить многообразные формы и яркий колорит татарской танцевальной культуры, — отметила Саида Минубаева