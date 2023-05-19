«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 52-я: «Апипа»

Первый татарский мюзикл: много песен, мало мотивации

На этой неделе стало известно, что в июне этнотриллер «Микулай» Ильшата Рахимбая выходит в прокат. В связи с этим вспоминаем его первый полнометражный фильм — татарский мюзикл «Әпипә», с множеством звезд эстрады и воспоминаниями из их гастрольной жизни.

Военкомат — баян — Альметьевск

Идея, как рассказала продюсер Миляуша Айтуганова, пришла, когда она собралась с певицами за чаем. Из воспоминаний о гастрольной жизни выстроилась история.

Амир (Артем Пискунов) видит за дверью представителей военкомата, сбегает через окно и идет на вокзал покупать билет в Альметьевск. С этого момента можно считать, что фильм действительно игровой, потому что поезда в город нефтяников не ходят. Разве что с дикими пересадками.

Но рядом стоит гастрольный автобус, а в нем ждут баяниста Ильдара Амирова. Так что парень знакомится с костюмершей «Апипы» Айгуль (Резеда Саляхова), а потом и с коллективом — это семь певиц, ведущий (Рустем Гайзуллин), руководитель (Гульшат Имамиева) и водитель (Фирдус Тямаев). Вместе они посетят деревни Киттебаш и Кичучат, а также Альметьевск. Везде встретят гидов (всех троих играет Зульфия Валеева). Немножко испытывают прелести гостиничного быта и гостеприимства, а в конце застрянут на чертовом колесе, так что тянуть за них концерт придется всем, и костюмерше, и руководителю (ведь Имамиева — солистка Казанской городской филармонии), и даже звукорежиссеру (так на минуту на сцене появляется Элвин Грей). А вот водителя почему-то не зовут.

А парня все равно забирают в армию.

Придумал эту историю Марат Кабиров, также в сценаристах значится Гульшат Имамиева и Гульнара Иванова (один из авторов «Микулая», по ее словам, присоединившаяся к «Апипе» на последних этапах).

Поют все

Соединяют действие певицы. Они не только играют. У каждой есть по 1-2 минуты, чтобы красиво спеть в кадре. Но клип вырезать не получится, мало времени.



Больше всего везет Алине Шарипжановой — она во сне на сцене Тинчуринского поет оперную арию. Есть сюжетный поворот у Дили Нигматуллиной — она играет блогершу (которую порой остроумно комментируют и участники съемочной группы), которая внезапно сочиняет первую песню, исполняет ее в прямом эфире — а в кадр случайно попадает жених Айгуль, выходящий с вечеринки.



Также веселят зрителей участники трио «Зө-ләй-лә» Лейсан Махмутова и Лейсан Закирова, дуэт «Фәридә-Алсу» в лице Фариды Ахметшиной и Алсу Сунгатуллиной, а Алсу Абульханова еще не знает, что будет одной из главных в «Тарлане». Фирменно хрипит Фирдус Тямаев. Если промотать все треки, можно сэкономить минут 20, но не для этого зрителя снят фильм!

Словом, композиций больше 15. За аранжировки отвечает известный по работе и с рок-составами, и с неоклассикой Юрий Федоров. Каждая песня сопровождается субтитрами с трогательным зачином «Смысл песни». Самый продолжительным номер — у Салаховой, когда Пискунов наконец берет баян, и все заканчивается хорошо. Даже Сам в лице альметьевского актера Рафика Тагирова аплодирует.

Сплошной позитив, если исключить момент нападения на Айгуль маньяка, роль которого исполняет коллега по Тинчуринскому театру Зульфат Закиров. Ну должен же Амир — Ильдар хоть раз любимую спасти.

Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=nRCJ3w5wbcs

Певицы играют гротесковые варианты себя, в конце в слезах внезапно проговаривая, что главное их несчастье в том, что рядом нет нормального мужика. Но занимает не это, а прямолинейное признание, что обшарпанный автобус, сельские клубы, простецкий юмор и сонные звукорежиссеры — это реалии татарской эстрады.



После мистического «Гастарбайтера», противоречивой короткометражки «Представь» о братьях, попе и мулле для Рахимбая снять музыкальную картину с множеством звезд эстрады в кадре и легким сюжетом — это, конечно, поворот. Зато можно было научиться работать над масштабным проектом с большой командой. В результате картина попала в прокат в Татарстане, Башкортостане, Симферополе и Челябинской области, причем на татарском языке с русскими субтитрами.



Кстати, на одном из показов в кинотеатре «Мир» Ильшат Рахимбай сказал, что теперь Элвин Грей собирается снять с ним новый фильм. Картину так и не запустили в производство, а режиссер и главный герой, похоже, забыли об идее.