Субсидии на мелиорацию сельхозземель в Поволжье урезали до 1,5 миллиарда

После реформы каждый регион округа получит примерно по 107 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», 14 субъектов Приволжского федерального округа получат в этом году минимальную сумму федеральных субсидий на орошение сельскохозяйственных земель. Минсельхоз России завершил конкурсный отбор проектов мелиорации поволжских регионов, утвердив выделение 1,5 млрд рублей на всех. Поволжье недосчиталось свыше 7 млрд. «А чему сейчас удивляться: закупочные цены на зерно, сырое молоко упали, а затраты на запчасти выросли. Вот если бы субсидии увеличили в 3 раза, тогда да — сильно бы удивились», — отметил зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии Тахир Хадеев. Впрочем, республика готовится спасать урожай за счет собственных источников.

На орошение земель ПФО дали 1,5 млрд

Расширению строительства инфраструктуры для орошения сельхозугодий в Поволжье угрожает финансовая «засуха». Минсельхоз России в этом году резко снизил масштабы федерального субсидирования капитальных проектов для мелиорации во всех 14 регионах ПФО.

Из отобранных на конкурсных процедурах 390 проектов стоимостью 8,5 млрд рублей получили «защищенное» бюджетное финансирование лишь 150. Их «поддержат» на сумму в 1,5 млрд рублей (эта цифра закреплена отдельной строкой в федеральном бюджете), следует из сообщения федерального ведомства. По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, в этом году субсидиями будут охвачены сельскохозяйственные земли площадью 60,5 тыс. га.

Федеральные субсидии на мелиорацию сельскохозяйственных земель выделяются в рамках госпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса». Это новая программа, запущенная с января 2022 года. Ее цель — включить в сельхозоборот заброшенные деградированные земли.

По официальным данным, в стране остаются неиспользуемыми около 19,4 млн гектаров пашни, или 5,1% общей площади земель сельскохозяйственного назначения в стране. Программа рассчитана до 2030 года. Общий бюджет — 58,8 млрд рублей. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования — 50% на 50%. До этого регионы самостоятельно финансировали работы по мелиорации, получая дотации на текущее содержание инфраструктуры по орошению сельхозугодий.

Фото: www.flickr.com/photos/moscow-live/32403182487/CC BY-NC-SA 2.0

Отбор прошли, а денег — нет

Стартовые «залпы» федеральных субсидий в 2022 году обнадежили регионы. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза РФ, в прошлом году регионы Поволжья получили дополнительную поддержку в 2,7 млрд рублей. Мелиоративные мероприятия были реализованы на площади 170,09 тыс. га. В результате было вовлечено в оборот 37 тыс. га выбывших сельхозугодий, введены в эксплуатацию 23 тыс. га мелиорируемых земель за счет реконструкции и строительства новых мелиоративных систем, проведено известкование кислых почв на пашне площадью 109,7 тыс. га. Значительный объем работ был проведен и в Татарстане.

— В 2022 году на отбор проектов мелиорации в Минсельхоз России были направлены 146 проектов мелиорации по Республике Татарстан, из них 126 проектов на площади 55,3 тыс. га — по известкованию кислых почв на пашне, по гидромелиоративным мероприятиям — 13 проектов на площади 3,4 тыс. га, по культуртехническим мероприятиям (раскорчевка) — 4 проекта на площади 1,4 тыс. га, по агролесомелиоративным мероприятиям — 1 проект на площади 71 га, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.

К следующему конкурсному отбору на текущий год Минсельхоз России получил заявки на 8,5 млрд рублей: «На отбор 2023 года в 2022 году в рамках госпрограммы от субъектов ПФО поступило 403 проекта, допущено 390 (13 проектов не допущено до отбора в связи с несоответствием заявочных документов требованиям порядка отбора)", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате было отобрано 97 проектов на гидромелиоративные мероприятия сметной стоимостью 6,3 млрд рублей (орошение и полив земель). Еще 123 проекта сметной стоимостью 1,5 млрд рублей — на культуртехнические мероприятия. На улучшение состояние почвы путем известкования подано 169 проектов со сметной стоимостью 667,61 млн рублей. Господдержка программы «Эф­фективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» в этом году увеличилась и составила более 38 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Однако запрос на 8,5 млрд рублей вышел за рамки бюджетных возможностей. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подлежат субсидированию проекты на 1,4 млрд рублей. Это 117 проектов ПФО, охватывающих площадь в 50,5 тыс. га.

— В Татарстане по результатам отбора с целью финансирования отобрано 34 проекта по известкованию на площади 18,5 тыс. га, объем финансирования — 75,7 млн рублей, — сообщили нашему изданию в Минсельхозе республики.

Кроме того, Татарстан участвует в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в котором задействовано 1,6 тыс. га земель. Объем финансирования — 101,6 млн рублей.

«Подкинули» еще 100 млн рублей

Правда, с начала года Минсельхоз России перераспределил ассигнования между федеральными округами. В итоге исходная сумма увеличилась на 100 млн — до 1,5 млрд рублей.

— В соответствии с протоколом Комиссии по организации и проведению отбора проектов мелиорации, образуемой Минсельхозом России, от 17 марта 2023г. №20-0-1/13, итоговый объем средств федерального бюджета на 2023 год после утверждения изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов к Закону о бюджете для субъектов ПФО составит 1,5 млрд рублей на реализацию 150 проектов мелиорации на площади 60,5 тыс. га, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, финансирование получат 33 проекта по мелиорации 11,5 тыс. га, расчистка сельхозземель на площади 18,1 тыс. га, и известкование почв на площади 30,9 тыс. га.

Фото: Максим Платонов

Если повторится засуха, останемся без хлеба

— Это крайне неудовлетворительные цифры, — заявили «Реальному времени» в Казанском государственном аграрном университете (КГАУ). — Если повторится засуха 2010 года или 2021-го, останемся без хлеба. Как можно не поливать то, что посадил?

По словам ученых вуза, республика ежегодно вводит в эксплуатацию оросительные системы для 5 тыс. га. Это половина от планового показателя ПФО. А известкование почвы проводят на площади 80 га — в 2,5 раза больше, чем в планах округа на 2023 год. Профессора КГАУ прогнозируют, что сжатие субсидирования мелиорации приведет к сокращению поголовья скота.

— Эти цифры не лезут ни в какие рамки. Понятно, что у государства сейчас много расходов, но столь резкого сокращения не должно быть. Все-таки московская поддержка из бюджета должна быть, — уверены в КГАУ.

— Мелиорация для нашей республики очень важна, особенно после засухи 2010 и 2021 годов. Только кормов мы завезли тогда на 15 млрд рублей. Еще более сурового урока нам не нужно, — говорил ранее вице-спикер Госсовета РТ, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. — Ежегодно около 500—700 млн рублей в Татарстане тратят на поддержку предпринимателей, которые устанавливают в своих хозяйствах такие системы. Каждый год мы наращивали число орошаемых земель на 4—5 тысяч гектаров.

— А чему сейчас удивляться: закупочные цены на зерно, сырое молоко упали, а затраты на запчасти выросли. Вот если бы субсидии увеличили в 3 раза, тогда да — сильно бы удивились, — отметил зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, — В расчете на 1 га расходы составят 2 тысячи рублей. Это самая низкая сумма за последние годы.

Для сохранения системы орошения полей в Татарстане наряду с федеральными программами действуют республиканские. По данным Минсельхоза РТ, за счет средств республиканского бюджета (100%) финансируются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений, расположенных на муниципальных землях. На 2023 год предусмотрена сумма в 120 млн рублей.

Кроме того, для сельхозпроизводителей действует субсидирование 70% затрат на приобретение оросительной техники, включая систему капельного орошения. Ежегодно на эти цели предусматриваются средства в сумме 100 млн рублей, уточнили в пресс-службе Минсельхоза РТ. Параллельно на проведение мелиоративных работ каждый год выделяются около 33 млн рублей, которые направляются на возмещение 70% затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооружению систем водоснабжения (бурение скважин, установка водонапорных башен), а также возмещение 60% расходов на мероприятия по подаче воды, включая затраты на электроэнергию для орошения сельскохозяйственных культур.

В прошлом году Татарстан направил на мелиорацию всего 18 млрд рублей по программам АПК и комплексного развития сельских территорий, напомнил Тахир Хадеев. По его словам, возрождение системы мелиорации началось в бытность министром сельского хозяйства Марата Ахметова, когда республика пережила засуху 2010 года.

— Сейчас у нас орошается 166 тыс. га сельхозугодий. Самое главное для нас — овощные культуры, картофель и луга для больших животноводческих комплексов (от 1 до 5 тысяч голов). Без полива земель опасно и животноводство вести — чем кормить коров? Не каждый раз погодные условия складываются такими благоприятными, какими они были в 2022 году. Но мы помним уроки 2021 года, когда «борщевой набор» из-за засухи вырос в цене в три раза. А привезти овощей в достатке не смогли, — напомнил он.

