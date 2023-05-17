День в истории: первый планетарий, земская почта, появление цветной фотографии

Чем примечательна дата 17 мая?

Сегодня, 17 мая, — Всемирный день электросвязи и информационного общества. В этот день открылась первая казанская выставка, продемонстрирована цветная фотография, учреждена земская почта, вышел сборник Маяковского, появился первый планетарий в Казани, КАИ присвоено имя Туполева, появился первый интернет-сервер и утвержден стандарт для страниц WWW, в Татарстане стартовало строительство трассы Москва — Казань. Родились писатель Анри Барбюс, министр финансов республики Шамиль Мустаев, генерал-лейтенант танковых войск Алексей Панфилов, историк Сергей Соловьев. Умерли живописец Сандро Боттичелли, актер театра и кино Константин Сорокин, первый премьер-министр Франции Шарль Талейран. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первый планетарий

17 мая 1845 года открылась первая казанская выставка «произведений земли, скота и сельских ремесел» на улице Воскресенской (ныне Кремлевской). Министерство государственных имуществ объявило, что к выставке допускается любой желающий: «к представлению предметов на выставку и к получению установленных наград допускаются лица всех сословий без изъятия, Казанской и смежных губерний».

Фото kpfu.ru

17 мая 1964 года в Казани появился первый планетарий, который был открыт в нижнем Сретенском храме Петропавловского собора. Он был оснащен оптикой немецкой фирмы Carl Zeiss AG. В 1989 году оборудование демонтировали, а храм вернули верующим. В 2013 году открылся новый планетарий — на базе обсерватории Казанского федерального университета.

17 мая 1973 года постановлением Совета министров РСФСР Казанскому авиационному институту (ныне КНИТУ) было присвоено имя Андрея Туполева, ученого и авиаконструктора, под руководством которого разрабатывались самолеты, крылатые ракеты, беспилотные разведчики, велись исследования по гиперзвуковому аппарату. Туполев — разработчик самолета Ту-2, производство которого первоначально было организовано на заводе №22 в Казани.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

17 мая 2021 года в Татарстане стартовало строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань протяженностью 425 км. Строительство дороги ведется не только на земле, но и на воде, с мостом длиной более 3,3 км через Волгу. В 2022-м заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что трасса будет завершена в 2023 году, на год раньше.

17 мая 2022 года «Реальное время» сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

Фото: Минкультуры Татарстана

Я — Маяковский!

17 мая 1867 года в России была учреждена земская почта. Она занималась пересылкой корреспонденции внутри уездов, а также ее обменом с государственной почтовой службой. В 1880 году земская почта существовала в 129 уездах, а в 1901 году — в 243 уездах. К этому времени уже появились земские почтовые марки, штемпельные конверты, маркированные почтовые карточки и бандероли.

17 мая 1911 года вышел сборник Владимира Маяковского «Я!». Над оформлением работали несколько человек, об этом писала возлюбленная поэта Вера Шехтель: «У нас в комнате на светочувствительной бумаге, от руки Васей Чекрыгиным был переписан текст стихов, иллюстрации сделали В. Чекрыгин и Л.Ф. Жегин-Шехтель. Обложку смонтировал сам Владимир Владимирович». Сборник был выпущен в 300 экземплярах и состоял из четырех стихотворений. На подготовку ушло две недели.

Источник wikipedia.org

Первый интернет-сервер

17 мая 1861 года была публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла: клетчатый шотландский бант на черном бархатном фоне. Фотографию делали так: на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через фильтр. Роль фильтра играл сосуд. А после изображения накладывались друг на друга.

17 мая 1991 года появился первый интернет-сервер и утвержден стандарт для страниц WWW (World Wide Web). Тим Бернерс-Ли опубликовал свои идеи и предложения о создании интернет-сервера годом ранее, но сама разработка началась, когда он получил доступ к компьютеру NeXT. До этого в Сети использовалась лишь электронная почта, перекачка данных, рассылка новостей.