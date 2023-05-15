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Контрнаступление ВСУ, бои за Артемовск, Зеленский вновь обвинил русских / «Реальное время»

18:30, 15.05.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Контрнаступление ВСУ, бои за Артемовск, Зеленский вновь обвинил русских / «Реальное время»

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины активизировались на всех участках линии соприкосновения: действительно, новости об отраженных попытках прорыва в последние дни мы слышим очень часто. Однако Пушилин сказал, что активизация формирований ВСУ — это еще не то контрнаступление, о котором так много пишут в СМИ. Продолжаются бои и в Артемовске: накануне в Минобороны России сообщили о гибели двух полковников во время отражения атак ВСУ. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил Европу, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также побывал в Германии, где ему вручили премию Карла Великого. Однако награда прямо во время выступления украинского президента упала на пол, в чем Зеленский обвинил русских. Эти и другие новости спецоперации обсуждаем сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».

Контрнаступление ВСУ, бои за Артемовск, Зеленский вновь обвинил русских. «Реальное время» на RUTUBE
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