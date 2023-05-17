«Народный контроль»: опасный переход у детсада, грязный водоем и аварийный Дом Фукса

На какие проблемы указывали властям жители Татарстана в последний месяц весны

За месяц татарстанцы отправили свыше 6 300 заявок на портал «Народный контроль» и более половины из них от жителей Казани и пригорода. В мае граждане жаловались в основном на плохое состояние дорог и проблемы в организации дорожного движения, благоустройство дворов, нехватку парков и скверов. Помимо этого татарстанцы сетовали на отсутствие мест для отдыха в микрорайонах новой застройки, неблагоустроенные детские площадки, разрушение архитектурных памятников и несанкционированную торговлю вдоль трасс. Подробности — в материале «Реального времени».

Вдали от цивилизации — ни дорог, ни парка

Жители казанского ЖК «Салават купере — 1» просят власти о создании парка или сквера для прогулок. Для этого есть большой пустырь, отмечает автор заявки. Эту просьбу поддержали более 350 человек, под обращением они оставили несколько десятков комментариев:

— Всей семьей выступаем за оформление парковой зоны для прогулок. Это очень необходимо ввиду проблем с качеством воздуха.

— Парк необходим, ничего для прогулок и полезных развлечений в шаговой доступности, для детей нет!

— Место для культурных прогулок очень нужно. Везде есть, а у нас нет. Площадка для занятий спортом тоже нужна.

— Живем вдали от цивилизации — ни дорог, ни парка. Детям погулять негде.

— Тот парк который построили в «Салават купере — 2» у нас должен был быть, я за него голосовал когда-то! Требуем сделать еще лучше парк в нашем «Салават купере — 1». Там тоже люди живут!

В ответ на просьбу столичное Управление архитектуры и градостроительства сообщило, что в марте 2021 года «была согласована концепция развития центрального парка в жилом комплексе «Салават купере», разработанная архитектурной студией ZARF в рамках Программы развития общественных пространств Республики Татарстан». Правда, когда концепция будет реализована, ведомство не уточнило.

Таким образом, заявка теперь имеет статус решенной. Однако этот ответ получил негативную оценку жителей.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Челнинцы за и против дороги внутри квартала

Жители автограда, проживающие в 64-м комплексе, жалуются на отсутствие дороги. Как говорится в заявке, они вынуждены объезжать 65-й комплекс, чтобы попасть домой. «Дороги, которая должна быть сделана по проекту, нет. На ее месте стоят мусорные баки магазина. Необходимо сделать дорогу, чтобы не только жители «Комфортного жилья» попадали домой, но и «Профита», — пишет автор обращения. Ее поддержали еще более полусотни человек:

— Дорога там должна быть давным-давно! Это упростит проезд не только жителям, но и спецмашинам (пожарная, скорая помощь). Не будут грузовые машины ехать через весь 64 комплекс для разгрузки продуктов.

Однако между самими жителями домов 64-го комплекса под обращением развернулся спор. Одни в комментариях выступают за обустройство дороги, другие — против:

— Против дороги в данном месте. Это мешает жителям нашего дома и опасно для детей.

— После многочисленных обсуждений всем домом 64/08 прошу вас не делать эту дорогу. В целях безопасности людей (особенно деток) просим не делать данную дорогу. Так как все дома 65 и 64 комплекса будут проезжать через наш дом.

— 64/08 у вас там и так дорога, которая опасна для детей, чем помешает вам эта дорога? На самом деле очень неудобно объезжать до кольца, потом в обратную сторону, когда можно заехать с Яшьлека!

— Дорога в школу только одна, и всегда из-за этого пробки. Дорог должно быть несколько, чтобы разгрузить дорожное движение. Парковка домов 64/08, 64/09 и 64/10 всегда заставлена машинами, от того, что появится проезд, безопасность детей не изменится.

В свою очередь, Управление архитектуры, градостроительного и жилищного строительства Набережных Челнов ответило, что «благоустройство территории указанных в обращении домов выполнено в соответствии с утвержденным проектом планировки».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

На перекрестке у детсада нужен переход

Создать безопасные условия для пешеходов просят и жители Казани. Они обращают внимание городских властей на то, что через дорогу от детского сада на ул. Яруллина 1А к ул. Односторонка Гривки на Т-образном перекрестке отсутствует пешеходная зебра. Автор заявки отмечает, что ежедневно этот участок шоссе переходят пешеходы с детьми, и разметка дороги крайне необходима: «Убедительная просьба: не откладывать решение озвученной проблемы в «долгий ящик»! Необходимо как можно быстрее организовать здесь пешеходный переход с помощью нанесения «зебры» на асфальт! Внимание, идет речь о безопасности пешеходов с детьми!»

С автором солидарны и другие горожане:

— Поддерживаю эту заявку и то, что здесь нужна зебра на перекрестке. Движение довольно интенсивное. Машин очень много проезжает, так как МЧС заняло часть муниципальной земли и частично заблокировало улицу Дренажная.

— Дети, их родители и пенсионеры вынуждены переходить этот перекресток без зебры. Это небезопасно!

Заявка, назначенная для решения на администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани, пока находится «в работе».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Негде погулять с ребенком

Жители дома №58 на ул. Тельмана просят у властей Альметьевска обустроить детскую площадку и завести на нее песок. По их словам, дома ввели в эксплуатацию еще 30 лет назад, и за все это время на этой территории появились только футбольное поле и баскетбольная площадка. «А вот для маленьких детскую площадку построить или додуматься не могут, или МГУ надо закончить», — пишут они в комментариях.

— Эта часть двора в плачевном состоянии. Старший ребенок вырос, младшей уже четвертый год пошел, а обещания сделать двор пригодным для игр детей так и остаются обещаниями.

— Желательно полностью песочницу обновить! Старая, ржавая песочница. Ужас. И не только песочницу. Такой большой двор на 4 дома, и негде погулять с ребенком. Двор не благоустроен.

В ответ на просьбу исполком Альметьевского района сообщил, что «работы запланированы». Контрольный срок исполнения заявки истечет 25 мая.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

По ямам и выбоинам до поселка Кумыс

Елабужане обратились в систему «Народный контроль» с просьбой выполнить ямочный ремонт на участке дороги после съезда с федеральной трассы М-7 1038 км +100 м перед постом Тула 1 до самого поворота на поселок Кумыс. Как пишет автор заявки, все дорожное полотно в ямах и выбоинах.

Обращение поддержали 60 человек, которые в комментариях добавляют, что «уже просто невозможно по этим ухабинам ковылять на личных автомобилях из стороны в сторону».

Адресованную сначала исполкому Елабужского района заявку перенаправили в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Но Минтранс вернул обращение елабужским властям, и те ответили: «Данный участок дороги не входит в территориальные границы Елабужского муниципального района. Спасибо за обращение».

После этого республиканский Миндортранс и ЕМР еще пару раз перекинули заявку друг другу — в итоге, спустя почти месяц после подачи, перебрасывание просьбы от одного ведомства к другому не остановилось, сейчас обращение передано в МО г. Набережные Челны. Пока заявка «в работе».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Дому Фукса нужен ремонт

Неравнодушные казанцы обратили внимание на разрушающийся фасад карниза у Дома профессора Карла Фукса на ул. Московской и просят привести старинный особняк в порядок.

Здание — объект культурного наследия, а его правообладатель — ООО «Казанское подворье». Как сообщил в ответе республиканский Комитет по охране ОКН, по факту несоблюдения собственником требований к сохранению, содержанию и использованию объекта, в 2022 году Комитетом было инициировано соответствующее обращение в его адрес.

«На сегодняшний день собственник заинтересован в проведении ремонтных работ на фасаде объекта культурного наследия и проинформирован о необходимости разработки научно-проектной документации. Так, Комитетом в адрес правообладателя выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», — уточнило ведомство.

Пока же заявка имеет статус «запланировано».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Фрукты-овощи в дорожной пыли

Жители автограда выражают недовольство по поводу несанкционированной торговли. Автор обращения пишет, что на пересечении улицы Батенчука и улицы Полевой, напротив дома 3а/33/1, с неисправного автомобиля ГАЗель, который стоит на этом месте круглый год, продают овощи и фрукты. Там же, пишет челнинка, находятся коробки, мусор, а торговлю ведут несовершеннолетние дети.

В комментариях горожане также указывают на эту проблему:

— Торговля фруктами и овощами в данном месте ведется иностранными гражданами. Газель стоит на этом месте круглый год. Мусор, грязь постоянно. Администрация района абсолютно ничего не видят! Или не хотят видеть!

Отреагировав на заявку, Управление по обеспечению охраны общественного порядка Набережных Челнов вышло в рейд к указанной локации, однако «во время обхода территории торговля не обнаружена». Теперь данный участок находится на контроле закрепленных сотрудников, уведомили правоохранительные органы. Указано, что заявка решена.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Озеро Харовое в безобразном состоянии

Жительница Казани обращает внимание городских властей на состояние озера Харовое. По словам женщины, водоем находится в безобразном состоянии: «Кроме различного мусора и бутылок на дне даже лежит тележка из супермаркета! Большая просьба обратить внимание, устранить это грязное безобразие! Как еще живут животные в этой среде, не ясно!»

На проблему с загрязнением городского озера, которое после зимы превращается в мусорную свалку, жители столицы обращают внимание каждый год. В свою очередь, Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что очистка водоема запланирована, правда, не указал сроки. Контрольный срок исполнения заявки истечет почти в конце ноября.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov