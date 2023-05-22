Ростем Шайхутдинов, Союз ветеранов Афганистана: «Основная работа сейчас — это СВО»

Как татарстанские ветераны боевых действий доставляют грузы на Донбасс и устанавливают памятники в Афганистане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня героями России называют не только участников специальной военной операции, но и тех, кто помогает бойцам из тыла. В их числе самые обычные неравнодушные граждане, которые, рискуя жизнью, едут в районы боевых действий, чтобы доставить гуманитарный груз, необходимый как самим военным, так и местным жителям тех территорий. Среди таких активистов много ветеранов, побывавших в горячих точках. Они не просто доставляют одежду, продукты и медикаменты, но и делятся с бойцами своим многолетним опытом, который так важен в борьбе с новыми угрозами. О том, как помогают своим землякам люди из небольших поселков, в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Алькеевского отделения «Татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов» Ростем Шайхутдинов.

«Наши направления — это Кременная, Волноваха и Каховка»

— Ростем, расскажите о вашей организации, чем вы занимаетесь и как много таких в Татарстане?

— В Алькеевском районе я являюсь руководителем районного отделения «Татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов». Туда также входят участники боевых действий в Чечне, Сирии и других войнах. Также я занимаю должность начальника штаба Юнармии и работаю директором дома культуры. Обычно я занимаюсь с молодежью и подростками, чтобы поставить их на правильный путь, проводим разные мероприятия. Но основная работа сейчас — это СВО.

С первых дней специальной военной операции на Украине я стал заниматься гуманитарной помощью. Из нашего района мобилизованы 83 человека. Сначала мы их навещали в Казани на МВЦ «Казань Экспо» и танковом полигоне, потом под Ростовом, в Миллерово. Пока они были в России, мы уже возили им продукты и одежду. Через полтора месяца, их отправили на Украину, и я начал ездить на их точки. Наши направления там — это Кременная, Волноваха и Каховка. Ребята с Алькеевского района там и раскинуты. Я туда ездил уже десять раз, а два раза зимой и вовсе со сломанной ключицей.

Фото: предоставлено героем материала

«Ребята довольны, встречают, как отца родного!»

— Как обычно формируется гуманитарный груз?

— Нам дают заявку, включающую в себя то, что требуется бойцам. Последний раз возили летнюю форму, носки, газовые баллончики, вкусняшки разные и другое. В течение всех этих поездок мы увезли туда 14 автомобилей. Это LADA Niva и УАЗы. Туда, где ребята сильно нуждаются, мы возим воду, продукты, батарейки. В настоящее время все, кто был туда отправлен из Алькеевского района, обеспечены машинами. Они уже тихо приезжают в отпуск, а наш глава их встречает, дарит подарки. Ветераны поднимают им дух, а ведь это те, кто прошли Афган и Чечню. Ребята довольны, встречают, как отца родного!

— В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Аллее боевой славы села Базарные Матаки в Алькеевском районе открыли памятник, посвященный погибшим в ходе СВО. На плите с именами героев выявили ошибки в годах жизни, которые допустили ульяновские мастера во время гравировки. Правда, на следующий же день все исправили.

— Да, насчет памятника. Мы ездили по двум направлениям на Украину. Мы там все согласовали, обсудили и решили. Начали строить, а тут одна ошибка в цифре. Вместо двух написано три. Как нам объяснили, это была ошибка печатающей машинки. Но ничего, мы сразу эту доску сняли, переправили и все правильно сделали.



Мы еще 3 года собирали книгу, она называется «Книга памяти». Мы ее вместе с татарстанскими депутатами презентовали в Госдуме. В ней собраны все наши ветераны из Афганистана и Чечни, чтобы о них знала вся Россия.



Фото: предоставлено местными жителями

У нас в Татарстане есть координационный совет, и все организации подчиняются ему. Председатель Совета Иван Егоров очень сильно нас поддерживает, и мы без его согласия ничего не делаем. Я, допустим, летаю в Афганистан, и мы там ставим таблички, памятники. В пяти местах стоят таблички с надписью: «Вечная память татарстанцам, погибшим на Афганской земле». Вот все это поддерживает Егоров и наш координационный совет. Организации есть в каждом районе.

Фото: предоставлено героем материала

««Недалеко от нас рвануло. Мы еле-еле оттуда уехали»

— Как вы лично и ваша организация встретили новость о начале спецоперации?

— Добровольцев очень много ушло на СВО, и все руководители очень плотно занимаются гуманитаркой. Ездят все туда сами, из Татарстана. Я проезжаю таможню сначала через Новоазовск, потом Успенский и Куйбышев, а их сотрудники говорят: «Удивляемся! Постоянно гуманитарка из Татарстана!». Да, это опасно. Но мы же войну прошли, и поэтому нам ничего не страшно.

— Как вы поддерживаете связь со своими земляками-участниками СВО?

— Связь с бойцами-татарстанцами у нас отлично налажена. Что касается линии боевого соприкосновения, то там чуть-чуть тяжеловато. Наши разговоры пеленгуют и «птички» передают дальше, а через пять минут готов… Поэтому там, где идут какие-то операции, сложно разговаривать [по телефону]. В одном отряде могут быть не только люди из нашей республики, но и со всей России. Когда, например, мы едем в Каховку, там на пути все воронежские ребята стоят. Далее идут ростовские, а потом краснодарские. Где наши стоят, там везде татарстанский флаг, и мы сразу кричим: «Наши»!

Но мы останавливаемся везде — хоть там наши, хоть другие. Спрашиваем: откуда, как ваша обстановка, как ваше состояние? Если кушать нечего, то не имеет значения, откуда они. Мы все оставляем им, ведь они же все за Россию воюют. Ребята наши работают и работают отлично! Мы россияне: татары, чуваши, удмурты. Мы не дадим им пройти, и победа будет за нами! Мне 63 года, и я общаюсь с ребятами-афганцами по всей стране. Если вот что-то вдруг будет, то мы все встанем. Я сегодня готов поехать, если надо. И так все ветераны!

А однажды мы приехали в населенный пункт на Украине гуманитарку разгружать. «Птички», видимо, нас увидели и как дали HIMARS. Недалеко от нас рвануло. Мы еле-еле оттуда уехали.

«Мы же войну прошли и поэтому нам ничего не страшно»



— Расскажите про вашу работу в Афганистане?

— В Афганистане у нас стояла задача найти пропавших без вести. Сначала там были моджахеды, но мы наладили с ними отношения, чтобы они с нами работали и как-то помогали. Произошла смена власти, и сейчас там талибы*, но мы и с ними наладили отношения. И те, и другие уважают Россию. Единственный, кто против нас — это ИГИЛ**. Все потому, что США их поддерживают и обеспечивают.

Фото: предоставлено героем материала

С талибами* у нас нормальные отношения. Они нас встречают, сопровождают. У нас даже в посольстве с ними было большое совещание. Мы прилетаем в Кабул и составляем свой маршрут. Потом мы его согласуем с посольством и талибами*, а дальше выезжаем. Там дальше уже нигде без соглашения шагать нельзя.



Фото: предоставлено героем материала

— Какие самые запоминающиеся истории вы привезли из своих поездок?

— Мы приезжаем в Афганистан и у нас есть руководитель группы, который был 7 лет в этой стране. Он опытный разведчик. В Кабуле составляем маршрут, а наш переводчик смотрит. Он нам нужен, потому что к афганцам доверия нет. Вот так мы утром встали, поехали, а оказывается уже не по тому маршруту. Он кричит в след: «Куда вы поехали!». Что угодно они могут придумать.

Фото: предоставлено героем материала

«Не нужно придумывать новые движения. Нужно закрепиться на Юнармии»



— Расскажите про мемориальный комплекс в Базарных Матаках. Насколько нам известно, вы создали его своими руками.

— Я сначала создал аллею. Вот за БРДМом я девять раз ездил в Москву, но вопрос не решали. Потом еще пять раз ездил в Екатеринбург. Но в итоге мне один генерал его выписал, и мы привезли. Сначала поставили памятник пограничникам, потом поставили морякам, а затем уже десантникам. Это все наша работа! У нас есть здание, которое стояло раньше на балансе МВД, и его никому не давали. Я попросил разрешить организовать в нем музей воинской славы. Вот сейчас остается капитальный ремонт сделать. Это для меня основной вопрос. Музей планируется, но нужен ремонт. На все это мы собираем средства своими силами и силами наших друзей.



Фото: предоставлено героем материала

— Вы также являетесь начальником штаба Юнармии в Алькеевском районе. Можете рассказать об этой работе?

— Мы были пионерами, октябрятами, а сейчас все это кольцо превратилось в одно движение — Юнармию. Сейчас не нужно придумывать новые движения. Нужно закрепиться на Юнармии и развивать ее. У меня в районе около 500 человек по отрядам. Я принимаю каждую школу, каждый месяц. Есть и именной отряд, названный в честь Героя России, участника СВО.

Фото: предоставлено героем материала

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



** Международная террористическая организация «Исламское государство» признана террористической решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность запрещена на территории РФ.

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