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Как развивать бизнес в районах? / «Реальное время Live»

13:30, 12.05.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как развивать бизнес в районах? / «Реальное время Live»

В 2019 году Менделеевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это пятая в Татарстане и самая молодая территория для развития малого и среднего бизнеса в особых экономических условиях. Как статус ТОСЭР и созданные в регионе промышленные парки помогают Менделеевскому району привлекать инвестиции, ударили ли санкции по промышленности и бизнесу на селе, как удержать молодежь в районах, создать высокооплачиваемые рабочие места и поддержать малое и среднее предпринимательство — обсуждаем сегодня с главой Менделеевского района Радмиром Беляевым.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоБизнес Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 май
    какая у него зарплата?
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    Анонимно 12 май
    Посмотрите декларацию на сайте района
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