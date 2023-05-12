Как развивать бизнес в районах? / «Реальное время Live»
В 2019 году Менделеевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это пятая в Татарстане и самая молодая территория для развития малого и среднего бизнеса в особых экономических условиях. Как статус ТОСЭР и созданные в регионе промышленные парки помогают Менделеевскому району привлекать инвестиции, ударили ли санкции по промышленности и бизнесу на селе, как удержать молодежь в районах, создать высокооплачиваемые рабочие места и поддержать малое и среднее предпринимательство — обсуждаем сегодня с главой Менделеевского района Радмиром Беляевым.
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