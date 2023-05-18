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Рейтинг муниципалитетов: чей вклад в экономику Татарстана оценили на официальном уровне?

00:00, 18.05.2023

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие муниципальные образования производят больше всего товаров и привлекают больше всего инвестиций

Рейтинг муниципалитетов: чей вклад в экономику Татарстана оценили на официальном уровне?
Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Ежегодно в Татарстане составляют рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований. Вполне предсказуемо первые места из года в год занимают Альметьевский и Лаишевский районы, а также Казань, которые иногда слегка меняются местами. Аналитическая служба «Реального времени» изучила ключевые показатели, влиявшие на место муниципалитета в рейтинге, и составила топ районов — передовиков производства, лидеров по привлечению инвестиций на душу населения, а также тех, кто в период турбулентной экономической ситуации эффективно создавал добавленную стоимость. Какие районы демонстрировали экономическую эффективность в прошлом году, насколько корректно их сравнивать друг с другом и что планируют обновить в рейтинге — в обзоре «Реального времени».

В топ-10 лучших районов Татарстана в прошлом году внесли Альметьевский (1-е место) и Лаишевский (2-е место)районы, Казань (3-е место), Тукаевский (4-е место), Нижнекамский (5-е место), Новошешминский (6-е место) и Верхнеуслонский районы (7-е место), Набережные Челны (8-е место), Елабужский (9-е место) и Пестречинский районы (10-е место).

При этом Альметьевский и Лаишевский районы по социально-экономическому развитию обошли Казань, что при первоначальном взгляде на ситуацию вызывает недоумение. Верхнеуслонский район Татарстана, где располагается гордость республики и первый в России ИТ-город Иннополис, оказался всего лишь на 7-м месте, или на три места «ниже» Тукаевского района. Новошешминский район Татарстана опередил Набережные Челны с промышленным гигантом КАМАЗом, работавшим весь прошлый год в три смены и статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В «красной зоне» в 2022 году оказались Балтасинский район (45-е место), Дрожжановский район (44-е место), Арский район (43-е место), Агрызский район (42-е место), Тюлячинский район (41-е место), Спасский район (40-е место), Рыбно-Слободской район (39-е место), Апастовский район (38-е место), Атнинский район (37-е место) и Алькеевский район (36-е место).

Мы изучили ключевые показатели, на которых строится рейтинг, и выделили районы-лидеры по трем важным экономическим параметрам — количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения, инвестициям в основной капитал (без учета бюджетных денег) на душу населения и добавленной стоимости на душу населения.

Отличники производства

В топ-3 по количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения вошли Альметьевский, Нижнекамский и Новошешминский районы. Казань не попала даже в топ-10 (промышленность в столице хотя и развита, но на душу населения контрольная цифра получается невелика), Набережные Челны — всего на 7-м месте. Их опережает Менделеевский район (5-е место), который в прошлом году продемонстрировал очень хорошую динамику по этому показателю — плюс 41,3%. Это больше, чем у Альметьевского района (25,6%), а лидер года — Лаишевский район — по этому показателю вообще упал (минус 3,9%).

Рейтинг районов Татарстана по количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения, 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2021, ТЫС. РУБ.

2022, ТЫС. РУБ.

ДИНАМИКА, %

1

Альметьевский район

6451,7

8 105,2

25,6

2

Нижнекамский район

2798,2

3 201,3

14,4

3

Новошешминский район

2343,7

2 568,7

9,6

4

Елабужский район

2241,8

2 316,8

3,3

5

Менделеевский район

1181

1 669,0

41,3

6

Аксубаевский район

1146,2

1 317,1

14,9

7

г. Набережные Челны

1088,7

1 095,6

0,6

8

Лаишевский район

1115,5

1 071,9

-3,9

9

Черемшанский район

955,4

1 042,9

9,2

10

Тукаевский район

845,3

918,2

8,6

11

Заинский район

856,8

886,0

3,4

12

Нурлатский район

675,3

714,8

5,9

13

г. Казань

460,7

511,4

11,0

14

Чистопольский район

260,7

447,6

71,7

15

Бугульминский район

286,4

392,4

37,0

16

Лениногорский район

290,6

388,8

33,8

17

Бавлинский район

334,2

386,9

15,8

18

Высокогорский район

316

357,2

13,0

19

Азнакаевский район

309,2

350,1

13,2

20

Зеленодольский район

312,7

348,3

11,4

21

Актанышский район

222,5

322,0

44,7

22

Мамадышский район

252,8

302,0

19,4

23

Верхнеуслонский район

280,8

285,0

1,5

24

Тюлячинский район

272,6

278,2

2,1

25

Буинский район

216,5

226,9

4,8

26

Дрожжановский район

195,2

224,2

14,9

27

Мензелинский район

203,9

211,5

3,7

28

Ютазинский район

165,6

204,9

23,7

29

Балтасинский район

136,8

182,0

33,1

30

Сармановский район

73,7

168,4

128,5

31

Сабинский район

123,4

165,6

34,2

32

Кайбицкий район

24,8

154,5

522,9

33

Муслюмовский район

113,7

154,4

35,8

34

Агрызский район

109,6

122,5

11,8

35

Кукморский район

100,5

110,9

10,4

36

Алексеевский район

69,2

94,2

36,1

37

Тетюшский район

31,5

94,2

198,9

38

Пестречинский район

91,7

93,9

2,4

39

Арский район

36,5

79,4

117,6

40

Камско-Устьинский район

79,9

67,8

-15,1

41

Рыбно-Слободский район

47,4

51,9

9,4

42

Алькеевский район

31,3

33,6

7,4

43

Апастовский район

25,9

15,9

-38,7

44

Атнинский район

9,8

9,7

-0,8

45

Спасский район

6,8

7,3

6,6

Лидеры по инвестициям

В топ-3 по инвестициям в основной капитал на душу населения вошли Новошешминский (1-е место), Елабужский (2-е место) и Нижнекамский районы (3-е место), который, впрочем, привлек инвестиций меньше, чем в 2021 году. На 4-м месте — Лаишевский район, показавший хорошую динамику по приросту инвестиций (+67%). На 5-м месте — Верхнеуслонский район (c динамикой +2,4%). На 6-м месте — Тукаевский район (+6%), который опережает Альметьевский район (+73). Казана снова не попадает в топ-10 в силу того, что население Казани — почти 1,3 млн человек, а, например, Новошешминского района — 13,2 тысячи. Насколько корректно сравнивать эти муниципалитеты, вопрос риторический.

Рейтинг районов Татарстана по инвестициям в основной капитал на душу населения (без учета бюджетных денег), 2022 г.

Муниципальный район

2021, тыс руб

2022, тыс руб

Динамика, %

1

Новошешминский район

301 925

713 897

136,4

2

Елабужский район

317 323

553 279

74,4

3

Нижнекамский район

477 685

465 061

-2,6

4

Лаишевский район

265 605

443 472

67,0

5

Верхнеуслонский район

399 574

409 266

2,4

6

Тукаевский район

360 555

382 125

6,0

7

Альметьевский район

189 115

327 717

73,3

8

Пестречинский район

378 444

322 472

-14,8

9

Высокогорский район

201 284

316 994

57,5

10

Мензелинский район

245 079

290 383

18,5

11

Кайбицкий район

145 328

277 675

91,1

12

Бавлинский район

134 286

189 802

41,3

13

Актанышский район

167 768

182 438

8,7

14

Аксубаевский район

115 520

177 563

53,7

15

Атнинский район

143 673

174 700

21,6

16

Сармановский район

101 348

166 593

64,4

17

Нурлатский район

117 949

155 382

31,7

18

Сабинский район

217 382

154 479

-28,9

19

Тюлячинский район

168 318

142 661

-15,2

20

Муслюмовский район

154 103

141 717

-8,0

21

Черемшанский район

104 797

130 682

24,7

22

г.Набережные Челны

116 675

122 632

5,1

23

г.Казань

119 347

120 540

1,0

24

Заинский район

87 305

108 245

24,0

25

Азнакаевский район

87 895

105 277

19,8

26

Лениногорский район

65 248

104 401

60,0

27

Мамадышский район

82 481

103 852

25,9

28

Менделеевский район

78 017

101 600

30,2

29

Балтасинский район

91 334

100 849

10,4

30

Арский район

71 712

98 250

37,0

31

Алькеевский район

80 848

97 515

20,6

32

Кукморский район

100 500

92 960

-7,5

33

Зеленодольский район

82 686

91 831

11,1

34

Тетюшский район

87 321

91 736

5,1

35

Алексеевский район

107 785

88 022

-18,3

36

Дрожжановский район

51 372

85 730

66,9

37

Камско-Устьинский район

202 534

80 709

-60,2

38

Апастовский район

74 604

78 344

5,0

39

Рыбно-Слободский район

52 399

71 146

35,8

40

Бугульминский район

67 595

68 156

0,8

41

Буинский район

75 735

67 324

-11,1

42

Ютазинский район

65 845

61 046

-7,3

43

Чистопольский район

60 219

58 308

-3,2

44

Спасский район

53 851

52 356

-2,8

45

Агрызский район

70 061

49 318

-29,6

Лидеры по добавленной стоимости

В топ-3 по созданию добавленной стоимости вошли Альметьевский (1-е место), Черемшанский (2-е место) и Новошешминский районы (3-е место). Верхнеуслонский район — на 19-м месте. «Рулят» по всей видимости по созданию добавленной стоимости в республике нефтяные и нефтехимические производства. Хорошую динамику по приросту добавленной стоимости в прошлом году показал также Менделеевский район Татарстана (+72,1), который целенаправленно стремится вернуться в десятку рейтинга муниципальных образований Минэкономики (по итогам 2022 года у района 11-е место в рейтинге).

Рейтинг районов Татарстана по добавленной стоимости на душу населения, 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2021, ТЫС. РУБ.

2022, ТЫС. РУБ.

ДИНАМИКА, %

1

Альметьевский район

1797,4

2185,7

21,6

2

Черемшанский район

1509,5

1729,5

14,6

3

Новошешминский район

1224,9

1398,0

14,1

4

Бавлинский район

983,9

1173,0

19,2

5

Нурлатский район

936,6

1132,2

20,9

6

Сармановский район

925,8

1105,4

19,4

7

Азнакаевский район

868,7

1074,2

23,7

8

Менделеевский район

620,1

1067,5

72,1

9

Лениногорский район

781,8

942,8

20,6

10

Нижнекамский район

651,4

889,5

36,5

11

Заинский район

705,1

872,4

23,7

12

Елабужский район

602,4

752,3

24,9

13

Бугульминский район

414,4

545,2

31,6

14

Тукаевский район

317,3

359,8

13,4

15

Аксубаевский район

301,5

350,0

16,1

16

Лаишевский район

279,7

337,4

20,6

17

г. Набережные Челны

212,5

249,1

17,2

18

г. Казань

148,3

211,8

42,8

19

Верхнеуслонский район

211,9

203,9

-3,8

20

Актанышский район

170,4

195,0

14,4

21

Ютазинский район

148,9

189,3

27,1

22

Сабинский район

140,5

161,4

14,9

23

Атнинский район

98,6

159,5

61,8

24

Высокогорский район

114,1

150,2

31,7

25

Зеленодольский район

93,2

122,3

31,2

26

Чистопольский район

98,4

119,9

21,8

27

Алексеевский район

97,2

119,5

22,9

28

Буинский район

101,6

108,4

6,7

29

Апастовский район

36,0

107,9

199,6

30

Мамадышский район

87,9

104,4

18,7

31

Алькеевский район

76,5

102,6

34,1

32

Тюлячинский район

31,9

98,3

208,0

33

Балтасинский район

75,6

96,7

28,0

34

Муслюмовский район

70,5

88,1

25,0

35

Пестречинский район

57,8

77,6

34,2

36

Кукморский район

67,3

73,4

9,0

37

Мензелинский район

48,6

66,4

36,7

38

Агрызский район

50,2

66,1

31,8

39

Дрожжановский район

45,2

62,7

38,7

40

Камско-Устьинский район

51,6

55,6

7,8

41

Арский район

25,0

34,5

38,0

42

Тетюшский район

34,9

34,2

-2,0

43

Кайбицкий район

37,6

31,9

-15,2

44

Рыбно-Слободский район

25,9

30,0

15,9

45

Спасский район

22,5

29,1

29,4

Старый рейтинг отправлен на модернизацию

Любопытно, что с января 2023 года Минэкономики РТ перестало публиковать рейтинг муниципальных образований на своем сайте. Официально в ведомстве это объяснили тем, что с этого года он будет формироваться по новой методике, которая будет учитывать 15 показателей. В расчет нового рейтинга, например, войдут индекс промпроизводства, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, валовая продукция сельского хозяйства, производительность труда, темп роста занятых в сфере малого и среднего бизнеса, темп роста реальной среднемесячной заработной платы, темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения и другие.

Как заявлял в конце марта на пресс-конференции заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов, прошлый рейтинг показал свою значимость и стал действующим инструментом в первую очередь для самих муниципальных образований, но потребовал модернизации — «с учетом предложений от самых муниципальных образований».

Источник, пожелавший остаться неназванным, считает, что прошлая методика была «кривой» — одни и те же районы лидировали или отставали. Поэтому рейтингу решили добавить «динамики». В то же время собеседник «Реального времени» убежден, что сравнивать сельский Спасский район с нефтяным Альметьевском некорректно. «С точки зрения статистики, правильно было бы делать кластерный анализ, то есть разбить районы по типам — сельскохозяйственные, урбанизированные, нефтяные, и сравнивать их развитие внутри кластеров», — предлагает он.

Новый рейтинг муниципальных образований обещали представить 20 апреля, но на сайте Министерства экономики Татарстана он так и не появился.

Надо сверять часы, но не это главное

«Мы очень внимательно следим за рейтингами и мониторим их, но я не считаю, что рейтинг — это ключевое. Да, надо смотреть, видеть, где ты находишься, и сверять часы, но для меня ключевое — это реальные вещи, которые происходят в нашем районе, и тот результат, который они дают. А результат сразу видно», — прокомментировал в ходе прямого эфира «Реального времени Live» глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев

Сейчас Менделеевский район, по данным Радмира Беляева, занимает 10-е место в рейтинге социально-экономического развития среди 45 районов Татарстана. «Но даже если взять у нас безработицу, это 0,15%, или 1900 вакансий на 38 безработных. Мы можем сказать, что наша экономика уже реально опережает наши физические возможности. Нам надо искать людей, и мы работаем над этим», — отметил он.

«Например, по прошлому году мы реализовали через аукцион порядка 70 земельных участков под строительство ИЖС в новом микрорайоне. Для меня это реальный результат. Если ранее мы 20 участков реализовывали по году, то в этом году у нас уже порядка 40 реализовано. Если жилье приобретается активно, если маятниковая миграция уменьшается, — привел в пример глава района. — У нас есть рейтинг республиканский, но у нас также есть ряд своих показателей, начиная от рейтинга школ и рейтинга спорта, и смотрим, где мы находимся».

Сюмбель Губайдуллина, Юлия Гараева
Аналитика Татарстан

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