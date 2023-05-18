Рейтинг муниципалитетов: чей вклад в экономику Татарстана оценили на официальном уровне?
Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие муниципальные образования производят больше всего товаров и привлекают больше всего инвестиций
Ежегодно в Татарстане составляют рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований. Вполне предсказуемо первые места из года в год занимают Альметьевский и Лаишевский районы, а также Казань, которые иногда слегка меняются местами. Аналитическая служба «Реального времени» изучила ключевые показатели, влиявшие на место муниципалитета в рейтинге, и составила топ районов — передовиков производства, лидеров по привлечению инвестиций на душу населения, а также тех, кто в период турбулентной экономической ситуации эффективно создавал добавленную стоимость. Какие районы демонстрировали экономическую эффективность в прошлом году, насколько корректно их сравнивать друг с другом и что планируют обновить в рейтинге — в обзоре «Реального времени».
В топ-10 лучших районов Татарстана в прошлом году внесли Альметьевский (1-е место) и Лаишевский (2-е место)районы, Казань (3-е место), Тукаевский (4-е место), Нижнекамский (5-е место), Новошешминский (6-е место) и Верхнеуслонский районы (7-е место), Набережные Челны (8-е место), Елабужский (9-е место) и Пестречинский районы (10-е место).
При этом Альметьевский и Лаишевский районы по социально-экономическому развитию обошли Казань, что при первоначальном взгляде на ситуацию вызывает недоумение. Верхнеуслонский район Татарстана, где располагается гордость республики и первый в России ИТ-город Иннополис, оказался всего лишь на 7-м месте, или на три места «ниже» Тукаевского района. Новошешминский район Татарстана опередил Набережные Челны с промышленным гигантом КАМАЗом, работавшим весь прошлый год в три смены и статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
В «красной зоне» в 2022 году оказались Балтасинский район (45-е место), Дрожжановский район (44-е место), Арский район (43-е место), Агрызский район (42-е место), Тюлячинский район (41-е место), Спасский район (40-е место), Рыбно-Слободской район (39-е место), Апастовский район (38-е место), Атнинский район (37-е место) и Алькеевский район (36-е место).
Мы изучили ключевые показатели, на которых строится рейтинг, и выделили районы-лидеры по трем важным экономическим параметрам — количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения, инвестициям в основной капитал (без учета бюджетных денег) на душу населения и добавленной стоимости на душу населения.
Отличники производства
В топ-3 по количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения вошли Альметьевский, Нижнекамский и Новошешминский районы. Казань не попала даже в топ-10 (промышленность в столице хотя и развита, но на душу населения контрольная цифра получается невелика), Набережные Челны — всего на 7-м месте. Их опережает Менделеевский район (5-е место), который в прошлом году продемонстрировал очень хорошую динамику по этому показателю — плюс 41,3%. Это больше, чем у Альметьевского района (25,6%), а лидер года — Лаишевский район — по этому показателю вообще упал (минус 3,9%).
|
№
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
|
2021, ТЫС. РУБ.
|
2022, ТЫС. РУБ.
|
ДИНАМИКА, %
|
1
|
Альметьевский район
|
6451,7
|
8 105,2
|
25,6
|
2
|
Нижнекамский район
|
2798,2
|
3 201,3
|
14,4
|
3
|
Новошешминский район
|
2343,7
|
2 568,7
|
9,6
|
4
|
Елабужский район
|
2241,8
|
2 316,8
|
3,3
|
5
|
Менделеевский район
|
1181
|
1 669,0
|
41,3
|
6
|
Аксубаевский район
|
1146,2
|
1 317,1
|
14,9
|
7
|
г. Набережные Челны
|
1088,7
|
1 095,6
|
0,6
|
8
|
Лаишевский район
|
1115,5
|
1 071,9
|
-3,9
|
9
|
Черемшанский район
|
955,4
|
1 042,9
|
9,2
|
10
|
Тукаевский район
|
845,3
|
918,2
|
8,6
|
11
|
Заинский район
|
856,8
|
886,0
|
3,4
|
12
|
Нурлатский район
|
675,3
|
714,8
|
5,9
|
13
|
г. Казань
|
460,7
|
511,4
|
11,0
|
14
|
Чистопольский район
|
260,7
|
447,6
|
71,7
|
15
|
Бугульминский район
|
286,4
|
392,4
|
37,0
|
16
|
Лениногорский район
|
290,6
|
388,8
|
33,8
|
17
|
Бавлинский район
|
334,2
|
386,9
|
15,8
|
18
|
Высокогорский район
|
316
|
357,2
|
13,0
|
19
|
Азнакаевский район
|
309,2
|
350,1
|
13,2
|
20
|
Зеленодольский район
|
312,7
|
348,3
|
11,4
|
21
|
Актанышский район
|
222,5
|
322,0
|
44,7
|
22
|
Мамадышский район
|
252,8
|
302,0
|
19,4
|
23
|
Верхнеуслонский район
|
280,8
|
285,0
|
1,5
|
24
|
Тюлячинский район
|
272,6
|
278,2
|
2,1
|
25
|
Буинский район
|
216,5
|
226,9
|
4,8
|
26
|
Дрожжановский район
|
195,2
|
224,2
|
14,9
|
27
|
Мензелинский район
|
203,9
|
211,5
|
3,7
|
28
|
Ютазинский район
|
165,6
|
204,9
|
23,7
|
29
|
Балтасинский район
|
136,8
|
182,0
|
33,1
|
30
|
Сармановский район
|
73,7
|
168,4
|
128,5
|
31
|
Сабинский район
|
123,4
|
165,6
|
34,2
|
32
|
Кайбицкий район
|
24,8
|
154,5
|
522,9
|
33
|
Муслюмовский район
|
113,7
|
154,4
|
35,8
|
34
|
Агрызский район
|
109,6
|
122,5
|
11,8
|
35
|
Кукморский район
|
100,5
|
110,9
|
10,4
|
36
|
Алексеевский район
|
69,2
|
94,2
|
36,1
|
37
|
Тетюшский район
|
31,5
|
94,2
|
198,9
|
38
|
Пестречинский район
|
91,7
|
93,9
|
2,4
|
39
|
Арский район
|
36,5
|
79,4
|
117,6
|
40
|
Камско-Устьинский район
|
79,9
|
67,8
|
-15,1
|
41
|
Рыбно-Слободский район
|
47,4
|
51,9
|
9,4
|
42
|
Алькеевский район
|
31,3
|
33,6
|
7,4
|
43
|
Апастовский район
|
25,9
|
15,9
|
-38,7
|
44
|
Атнинский район
|
9,8
|
9,7
|
-0,8
|
45
|
Спасский район
|
6,8
|
7,3
|
6,6
Лидеры по инвестициям
В топ-3 по инвестициям в основной капитал на душу населения вошли Новошешминский (1-е место), Елабужский (2-е место) и Нижнекамский районы (3-е место), который, впрочем, привлек инвестиций меньше, чем в 2021 году. На 4-м месте — Лаишевский район, показавший хорошую динамику по приросту инвестиций (+67%). На 5-м месте — Верхнеуслонский район (c динамикой +2,4%). На 6-м месте — Тукаевский район (+6%), который опережает Альметьевский район (+73). Казана снова не попадает в топ-10 в силу того, что население Казани — почти 1,3 млн человек, а, например, Новошешминского района — 13,2 тысячи. Насколько корректно сравнивать эти муниципалитеты, вопрос риторический.
|
№
|
Муниципальный район
|
2021, тыс руб
|
2022, тыс руб
|
Динамика, %
|
1
|
Новошешминский район
|
301 925
|
713 897
|
136,4
|
2
|
Елабужский район
|
317 323
|
553 279
|
74,4
|
3
|
Нижнекамский район
|
477 685
|
465 061
|
-2,6
|
4
|
Лаишевский район
|
265 605
|
443 472
|
67,0
|
5
|
Верхнеуслонский район
|
399 574
|
409 266
|
2,4
|
6
|
Тукаевский район
|
360 555
|
382 125
|
6,0
|
7
|
Альметьевский район
|
189 115
|
327 717
|
73,3
|
8
|
Пестречинский район
|
378 444
|
322 472
|
-14,8
|
9
|
Высокогорский район
|
201 284
|
316 994
|
57,5
|
10
|
Мензелинский район
|
245 079
|
290 383
|
18,5
|
11
|
Кайбицкий район
|
145 328
|
277 675
|
91,1
|
12
|
Бавлинский район
|
134 286
|
189 802
|
41,3
|
13
|
Актанышский район
|
167 768
|
182 438
|
8,7
|
14
|
Аксубаевский район
|
115 520
|
177 563
|
53,7
|
15
|
Атнинский район
|
143 673
|
174 700
|
21,6
|
16
|
Сармановский район
|
101 348
|
166 593
|
64,4
|
17
|
Нурлатский район
|
117 949
|
155 382
|
31,7
|
18
|
Сабинский район
|
217 382
|
154 479
|
-28,9
|
19
|
Тюлячинский район
|
168 318
|
142 661
|
-15,2
|
20
|
Муслюмовский район
|
154 103
|
141 717
|
-8,0
|
21
|
Черемшанский район
|
104 797
|
130 682
|
24,7
|
22
|
г.Набережные Челны
|
116 675
|
122 632
|
5,1
|
23
|
г.Казань
|
119 347
|
120 540
|
1,0
|
24
|
Заинский район
|
87 305
|
108 245
|
24,0
|
25
|
Азнакаевский район
|
87 895
|
105 277
|
19,8
|
26
|
Лениногорский район
|
65 248
|
104 401
|
60,0
|
27
|
Мамадышский район
|
82 481
|
103 852
|
25,9
|
28
|
Менделеевский район
|
78 017
|
101 600
|
30,2
|
29
|
Балтасинский район
|
91 334
|
100 849
|
10,4
|
30
|
Арский район
|
71 712
|
98 250
|
37,0
|
31
|
Алькеевский район
|
80 848
|
97 515
|
20,6
|
32
|
Кукморский район
|
100 500
|
92 960
|
-7,5
|
33
|
Зеленодольский район
|
82 686
|
91 831
|
11,1
|
34
|
Тетюшский район
|
87 321
|
91 736
|
5,1
|
35
|
Алексеевский район
|
107 785
|
88 022
|
-18,3
|
36
|
Дрожжановский район
|
51 372
|
85 730
|
66,9
|
37
|
Камско-Устьинский район
|
202 534
|
80 709
|
-60,2
|
38
|
Апастовский район
|
74 604
|
78 344
|
5,0
|
39
|
Рыбно-Слободский район
|
52 399
|
71 146
|
35,8
|
40
|
Бугульминский район
|
67 595
|
68 156
|
0,8
|
41
|
Буинский район
|
75 735
|
67 324
|
-11,1
|
42
|
Ютазинский район
|
65 845
|
61 046
|
-7,3
|
43
|
Чистопольский район
|
60 219
|
58 308
|
-3,2
|
44
|
Спасский район
|
53 851
|
52 356
|
-2,8
|
45
|
Агрызский район
|
70 061
|
49 318
|
-29,6
Лидеры по добавленной стоимости
В топ-3 по созданию добавленной стоимости вошли Альметьевский (1-е место), Черемшанский (2-е место) и Новошешминский районы (3-е место). Верхнеуслонский район — на 19-м месте. «Рулят» по всей видимости по созданию добавленной стоимости в республике нефтяные и нефтехимические производства. Хорошую динамику по приросту добавленной стоимости в прошлом году показал также Менделеевский район Татарстана (+72,1), который целенаправленно стремится вернуться в десятку рейтинга муниципальных образований Минэкономики (по итогам 2022 года у района 11-е место в рейтинге).
|
№
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
|
2021, ТЫС. РУБ.
|
2022, ТЫС. РУБ.
|
ДИНАМИКА, %
|
1
|
Альметьевский район
|
1797,4
|
2185,7
|
21,6
|
2
|
Черемшанский район
|
1509,5
|
1729,5
|
14,6
|
3
|
Новошешминский район
|
1224,9
|
1398,0
|
14,1
|
4
|
Бавлинский район
|
983,9
|
1173,0
|
19,2
|
5
|
Нурлатский район
|
936,6
|
1132,2
|
20,9
|
6
|
Сармановский район
|
925,8
|
1105,4
|
19,4
|
7
|
Азнакаевский район
|
868,7
|
1074,2
|
23,7
|
8
|
Менделеевский район
|
620,1
|
1067,5
|
72,1
|
9
|
Лениногорский район
|
781,8
|
942,8
|
20,6
|
10
|
Нижнекамский район
|
651,4
|
889,5
|
36,5
|
11
|
Заинский район
|
705,1
|
872,4
|
23,7
|
12
|
Елабужский район
|
602,4
|
752,3
|
24,9
|
13
|
Бугульминский район
|
414,4
|
545,2
|
31,6
|
14
|
Тукаевский район
|
317,3
|
359,8
|
13,4
|
15
|
Аксубаевский район
|
301,5
|
350,0
|
16,1
|
16
|
Лаишевский район
|
279,7
|
337,4
|
20,6
|
17
|
г. Набережные Челны
|
212,5
|
249,1
|
17,2
|
18
|
г. Казань
|
148,3
|
211,8
|
42,8
|
19
|
Верхнеуслонский район
|
211,9
|
203,9
|
-3,8
|
20
|
Актанышский район
|
170,4
|
195,0
|
14,4
|
21
|
Ютазинский район
|
148,9
|
189,3
|
27,1
|
22
|
Сабинский район
|
140,5
|
161,4
|
14,9
|
23
|
Атнинский район
|
98,6
|
159,5
|
61,8
|
24
|
Высокогорский район
|
114,1
|
150,2
|
31,7
|
25
|
Зеленодольский район
|
93,2
|
122,3
|
31,2
|
26
|
Чистопольский район
|
98,4
|
119,9
|
21,8
|
27
|
Алексеевский район
|
97,2
|
119,5
|
22,9
|
28
|
Буинский район
|
101,6
|
108,4
|
6,7
|
29
|
Апастовский район
|
36,0
|
107,9
|
199,6
|
30
|
Мамадышский район
|
87,9
|
104,4
|
18,7
|
31
|
Алькеевский район
|
76,5
|
102,6
|
34,1
|
32
|
Тюлячинский район
|
31,9
|
98,3
|
208,0
|
33
|
Балтасинский район
|
75,6
|
96,7
|
28,0
|
34
|
Муслюмовский район
|
70,5
|
88,1
|
25,0
|
35
|
Пестречинский район
|
57,8
|
77,6
|
34,2
|
36
|
Кукморский район
|
67,3
|
73,4
|
9,0
|
37
|
Мензелинский район
|
48,6
|
66,4
|
36,7
|
38
|
Агрызский район
|
50,2
|
66,1
|
31,8
|
39
|
Дрожжановский район
|
45,2
|
62,7
|
38,7
|
40
|
Камско-Устьинский район
|
51,6
|
55,6
|
7,8
|
41
|
Арский район
|
25,0
|
34,5
|
38,0
|
42
|
Тетюшский район
|
34,9
|
34,2
|
-2,0
|
43
|
Кайбицкий район
|
37,6
|
31,9
|
-15,2
|
44
|
Рыбно-Слободский район
|
25,9
|
30,0
|
15,9
|
45
|
Спасский район
|
22,5
|
29,1
|
29,4
Старый рейтинг отправлен на модернизацию
Любопытно, что с января 2023 года Минэкономики РТ перестало публиковать рейтинг муниципальных образований на своем сайте. Официально в ведомстве это объяснили тем, что с этого года он будет формироваться по новой методике, которая будет учитывать 15 показателей. В расчет нового рейтинга, например, войдут индекс промпроизводства, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, валовая продукция сельского хозяйства, производительность труда, темп роста занятых в сфере малого и среднего бизнеса, темп роста реальной среднемесячной заработной платы, темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения и другие.
Как заявлял в конце марта на пресс-конференции заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов, прошлый рейтинг показал свою значимость и стал действующим инструментом в первую очередь для самих муниципальных образований, но потребовал модернизации — «с учетом предложений от самых муниципальных образований».
Источник, пожелавший остаться неназванным, считает, что прошлая методика была «кривой» — одни и те же районы лидировали или отставали. Поэтому рейтингу решили добавить «динамики». В то же время собеседник «Реального времени» убежден, что сравнивать сельский Спасский район с нефтяным Альметьевском некорректно. «С точки зрения статистики, правильно было бы делать кластерный анализ, то есть разбить районы по типам — сельскохозяйственные, урбанизированные, нефтяные, и сравнивать их развитие внутри кластеров», — предлагает он.
Новый рейтинг муниципальных образований обещали представить 20 апреля, но на сайте Министерства экономики Татарстана он так и не появился.
Надо сверять часы, но не это главное
Сейчас Менделеевский район, по данным Радмира Беляева, занимает 10-е место в рейтинге социально-экономического развития среди 45 районов Татарстана. «Но даже если взять у нас безработицу, это 0,15%, или 1900 вакансий на 38 безработных. Мы можем сказать, что наша экономика уже реально опережает наши физические возможности. Нам надо искать людей, и мы работаем над этим», — отметил он.
«Например, по прошлому году мы реализовали через аукцион порядка 70 земельных участков под строительство ИЖС в новом микрорайоне. Для меня это реальный результат. Если ранее мы 20 участков реализовывали по году, то в этом году у нас уже порядка 40 реализовано. Если жилье приобретается активно, если маятниковая миграция уменьшается, — привел в пример глава района. — У нас есть рейтинг республиканский, но у нас также есть ряд своих показателей, начиная от рейтинга школ и рейтинга спорта, и смотрим, где мы находимся».
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