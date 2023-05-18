Рейтинг муниципалитетов: чей вклад в экономику Татарстана оценили на официальном уровне?

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие муниципальные образования производят больше всего товаров и привлекают больше всего инвестиций

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Ежегодно в Татарстане составляют рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований. Вполне предсказуемо первые места из года в год занимают Альметьевский и Лаишевский районы, а также Казань, которые иногда слегка меняются местами. Аналитическая служба «Реального времени» изучила ключевые показатели, влиявшие на место муниципалитета в рейтинге, и составила топ районов — передовиков производства, лидеров по привлечению инвестиций на душу населения, а также тех, кто в период турбулентной экономической ситуации эффективно создавал добавленную стоимость. Какие районы демонстрировали экономическую эффективность в прошлом году, насколько корректно их сравнивать друг с другом и что планируют обновить в рейтинге — в обзоре «Реального времени».

В топ-10 лучших районов Татарстана в прошлом году внесли Альметьевский (1-е место) и Лаишевский (2-е место)районы, Казань (3-е место), Тукаевский (4-е место), Нижнекамский (5-е место), Новошешминский (6-е место) и Верхнеуслонский районы (7-е место), Набережные Челны (8-е место), Елабужский (9-е место) и Пестречинский районы (10-е место).



При этом Альметьевский и Лаишевский районы по социально-экономическому развитию обошли Казань, что при первоначальном взгляде на ситуацию вызывает недоумение. Верхнеуслонский район Татарстана, где располагается гордость республики и первый в России ИТ-город Иннополис, оказался всего лишь на 7-м месте, или на три места «ниже» Тукаевского района. Новошешминский район Татарстана опередил Набережные Челны с промышленным гигантом КАМАЗом, работавшим весь прошлый год в три смены и статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В «красной зоне» в 2022 году оказались Балтасинский район (45-е место), Дрожжановский район (44-е место), Арский район (43-е место), Агрызский район (42-е место), Тюлячинский район (41-е место), Спасский район (40-е место), Рыбно-Слободской район (39-е место), Апастовский район (38-е место), Атнинский район (37-е место) и Алькеевский район (36-е место).



Мы изучили ключевые показатели, на которых строится рейтинг, и выделили районы-лидеры по трем важным экономическим параметрам — количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения, инвестициям в основной капитал (без учета бюджетных денег) на душу населения и добавленной стоимости на душу населения.



Отличники производства



В топ-3 по количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения вошли Альметьевский, Нижнекамский и Новошешминский районы. Казань не попала даже в топ-10 (промышленность в столице хотя и развита, но на душу населения контрольная цифра получается невелика), Набережные Челны — всего на 7-м месте. Их опережает Менделеевский район (5-е место), который в прошлом году продемонстрировал очень хорошую динамику по этому показателю — плюс 41,3%. Это больше, чем у Альметьевского района (25,6%), а лидер года — Лаишевский район — по этому показателю вообще упал (минус 3,9%).

Рейтинг районов Татарстана по количеству отгруженных товаров собственного производства на душу населения, 2022 г.

№ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 2021, ТЫС. РУБ. 2022, ТЫС. РУБ. ДИНАМИКА, % 1 Альметьевский район 6451,7 8 105,2 25,6 2 Нижнекамский район 2798,2 3 201,3 14,4 3 Новошешминский район 2343,7 2 568,7 9,6 4 Елабужский район 2241,8 2 316,8 3,3 5 Менделеевский район 1181 1 669,0 41,3 6 Аксубаевский район 1146,2 1 317,1 14,9 7 г. Набережные Челны 1088,7 1 095,6 0,6 8 Лаишевский район 1115,5 1 071,9 -3,9 9 Черемшанский район 955,4 1 042,9 9,2 10 Тукаевский район 845,3 918,2 8,6 11 Заинский район 856,8 886,0 3,4 12 Нурлатский район 675,3 714,8 5,9 13 г. Казань 460,7 511,4 11,0 14 Чистопольский район 260,7 447,6 71,7 15 Бугульминский район 286,4 392,4 37,0 16 Лениногорский район 290,6 388,8 33,8 17 Бавлинский район 334,2 386,9 15,8 18 Высокогорский район 316 357,2 13,0 19 Азнакаевский район 309,2 350,1 13,2 20 Зеленодольский район 312,7 348,3 11,4 21 Актанышский район 222,5 322,0 44,7 22 Мамадышский район 252,8 302,0 19,4 23 Верхнеуслонский район 280,8 285,0 1,5 24 Тюлячинский район 272,6 278,2 2,1 25 Буинский район 216,5 226,9 4,8 26 Дрожжановский район 195,2 224,2 14,9 27 Мензелинский район 203,9 211,5 3,7 28 Ютазинский район 165,6 204,9 23,7 29 Балтасинский район 136,8 182,0 33,1 30 Сармановский район 73,7 168,4 128,5 31 Сабинский район 123,4 165,6 34,2 32 Кайбицкий район 24,8 154,5 522,9 33 Муслюмовский район 113,7 154,4 35,8 34 Агрызский район 109,6 122,5 11,8 35 Кукморский район 100,5 110,9 10,4 36 Алексеевский район 69,2 94,2 36,1 37 Тетюшский район 31,5 94,2 198,9 38 Пестречинский район 91,7 93,9 2,4 39 Арский район 36,5 79,4 117,6 40 Камско-Устьинский район 79,9 67,8 -15,1 41 Рыбно-Слободский район 47,4 51,9 9,4 42 Алькеевский район 31,3 33,6 7,4 43 Апастовский район 25,9 15,9 -38,7 44 Атнинский район 9,8 9,7 -0,8 45 Спасский район 6,8 7,3 6,6

Лидеры по инвестициям



В топ-3 по инвестициям в основной капитал на душу населения вошли Новошешминский (1-е место), Елабужский (2-е место) и Нижнекамский районы (3-е место), который, впрочем, привлек инвестиций меньше, чем в 2021 году. На 4-м месте — Лаишевский район, показавший хорошую динамику по приросту инвестиций (+67%). На 5-м месте — Верхнеуслонский район (c динамикой +2,4%). На 6-м месте — Тукаевский район (+6%), который опережает Альметьевский район (+73). Казана снова не попадает в топ-10 в силу того, что население Казани — почти 1,3 млн человек, а, например, Новошешминского района — 13,2 тысячи. Насколько корректно сравнивать эти муниципалитеты, вопрос риторический.

Рейтинг районов Татарстана по инвестициям в основной капитал на душу населения (без учета бюджетных денег), 2022 г.

№ Муниципальный район 2021, тыс руб 2022, тыс руб Динамика, % 1 Новошешминский район 301 925 713 897 136,4 2 Елабужский район 317 323 553 279 74,4 3 Нижнекамский район 477 685 465 061 -2,6 4 Лаишевский район 265 605 443 472 67,0 5 Верхнеуслонский район 399 574 409 266 2,4 6 Тукаевский район 360 555 382 125 6,0 7 Альметьевский район 189 115 327 717 73,3 8 Пестречинский район 378 444 322 472 -14,8 9 Высокогорский район 201 284 316 994 57,5 10 Мензелинский район 245 079 290 383 18,5 11 Кайбицкий район 145 328 277 675 91,1 12 Бавлинский район 134 286 189 802 41,3 13 Актанышский район 167 768 182 438 8,7 14 Аксубаевский район 115 520 177 563 53,7 15 Атнинский район 143 673 174 700 21,6 16 Сармановский район 101 348 166 593 64,4 17 Нурлатский район 117 949 155 382 31,7 18 Сабинский район 217 382 154 479 -28,9 19 Тюлячинский район 168 318 142 661 -15,2 20 Муслюмовский район 154 103 141 717 -8,0 21 Черемшанский район 104 797 130 682 24,7 22 г.Набережные Челны 116 675 122 632 5,1 23 г.Казань 119 347 120 540 1,0 24 Заинский район 87 305 108 245 24,0 25 Азнакаевский район 87 895 105 277 19,8 26 Лениногорский район 65 248 104 401 60,0 27 Мамадышский район 82 481 103 852 25,9 28 Менделеевский район 78 017 101 600 30,2 29 Балтасинский район 91 334 100 849 10,4 30 Арский район 71 712 98 250 37,0 31 Алькеевский район 80 848 97 515 20,6 32 Кукморский район 100 500 92 960 -7,5 33 Зеленодольский район 82 686 91 831 11,1 34 Тетюшский район 87 321 91 736 5,1 35 Алексеевский район 107 785 88 022 -18,3 36 Дрожжановский район 51 372 85 730 66,9 37 Камско-Устьинский район 202 534 80 709 -60,2 38 Апастовский район 74 604 78 344 5,0 39 Рыбно-Слободский район 52 399 71 146 35,8 40 Бугульминский район 67 595 68 156 0,8 41 Буинский район 75 735 67 324 -11,1 42 Ютазинский район 65 845 61 046 -7,3 43 Чистопольский район 60 219 58 308 -3,2 44 Спасский район 53 851 52 356 -2,8 45 Агрызский район 70 061 49 318 -29,6

Лидеры по добавленной стоимости



В топ-3 по созданию добавленной стоимости вошли Альметьевский (1-е место), Черемшанский (2-е место) и Новошешминский районы (3-е место). Верхнеуслонский район — на 19-м месте. «Рулят» по всей видимости по созданию добавленной стоимости в республике нефтяные и нефтехимические производства. Хорошую динамику по приросту добавленной стоимости в прошлом году показал также Менделеевский район Татарстана (+72,1), который целенаправленно стремится вернуться в десятку рейтинга муниципальных образований Минэкономики (по итогам 2022 года у района 11-е место в рейтинге).

Рейтинг районов Татарстана по добавленной стоимости на душу населения, 2022 г.

№ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 2021, ТЫС. РУБ. 2022, ТЫС. РУБ. ДИНАМИКА, % 1 Альметьевский район 1797,4 2185,7 21,6 2 Черемшанский район 1509,5 1729,5 14,6 3 Новошешминский район 1224,9 1398,0 14,1 4 Бавлинский район 983,9 1173,0 19,2 5 Нурлатский район 936,6 1132,2 20,9 6 Сармановский район 925,8 1105,4 19,4 7 Азнакаевский район 868,7 1074,2 23,7 8 Менделеевский район 620,1 1067,5 72,1 9 Лениногорский район 781,8 942,8 20,6 10 Нижнекамский район 651,4 889,5 36,5 11 Заинский район 705,1 872,4 23,7 12 Елабужский район 602,4 752,3 24,9 13 Бугульминский район 414,4 545,2 31,6 14 Тукаевский район 317,3 359,8 13,4 15 Аксубаевский район 301,5 350,0 16,1 16 Лаишевский район 279,7 337,4 20,6 17 г. Набережные Челны 212,5 249,1 17,2 18 г. Казань 148,3 211,8 42,8 19 Верхнеуслонский район 211,9 203,9 -3,8 20 Актанышский район 170,4 195,0 14,4 21 Ютазинский район 148,9 189,3 27,1 22 Сабинский район 140,5 161,4 14,9 23 Атнинский район 98,6 159,5 61,8 24 Высокогорский район 114,1 150,2 31,7 25 Зеленодольский район 93,2 122,3 31,2 26 Чистопольский район 98,4 119,9 21,8 27 Алексеевский район 97,2 119,5 22,9 28 Буинский район 101,6 108,4 6,7 29 Апастовский район 36,0 107,9 199,6 30 Мамадышский район 87,9 104,4 18,7 31 Алькеевский район 76,5 102,6 34,1 32 Тюлячинский район 31,9 98,3 208,0 33 Балтасинский район 75,6 96,7 28,0 34 Муслюмовский район 70,5 88,1 25,0 35 Пестречинский район 57,8 77,6 34,2 36 Кукморский район 67,3 73,4 9,0 37 Мензелинский район 48,6 66,4 36,7 38 Агрызский район 50,2 66,1 31,8 39 Дрожжановский район 45,2 62,7 38,7 40 Камско-Устьинский район 51,6 55,6 7,8 41 Арский район 25,0 34,5 38,0 42 Тетюшский район 34,9 34,2 -2,0 43 Кайбицкий район 37,6 31,9 -15,2 44 Рыбно-Слободский район 25,9 30,0 15,9 45 Спасский район 22,5 29,1 29,4

Старый рейтинг отправлен на модернизацию

Любопытно, что с января 2023 года Минэкономики РТ перестало публиковать рейтинг муниципальных образований на своем сайте. Официально в ведомстве это объяснили тем, что с этого года он будет формироваться по новой методике, которая будет учитывать 15 показателей. В расчет нового рейтинга, например, войдут индекс промпроизводства, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, валовая продукция сельского хозяйства, производительность труда, темп роста занятых в сфере малого и среднего бизнеса, темп роста реальной среднемесячной заработной платы, темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения и другие.

Как заявлял в конце марта на пресс-конференции заместитель министра экономики Татарстана Роман Амирханов, прошлый рейтинг показал свою значимость и стал действующим инструментом в первую очередь для самих муниципальных образований, но потребовал модернизации — «с учетом предложений от самых муниципальных образований».



Источник, пожелавший остаться неназванным, считает, что прошлая методика была «кривой» — одни и те же районы лидировали или отставали. Поэтому рейтингу решили добавить «динамики». В то же время собеседник «Реального времени» убежден, что сравнивать сельский Спасский район с нефтяным Альметьевском некорректно. «С точки зрения статистики, правильно было бы делать кластерный анализ, то есть разбить районы по типам — сельскохозяйственные, урбанизированные, нефтяные, и сравнивать их развитие внутри кластеров», — предлагает он.



Новый рейтинг муниципальных образований обещали представить 20 апреля, но на сайте Министерства экономики Татарстана он так и не появился.

Надо сверять часы, но не это главное

«Мы очень внимательно следим за рейтингами и мониторим их, но я не считаю, что рейтинг — это ключевое. Да, надо смотреть, видеть, где ты находишься, и сверять часы, но для меня ключевое — это реальные вещи, которые происходят в нашем районе, и тот результат, который они дают. А результат сразу видно», — прокомментировал в ходе прямого эфира «Реального времени Live» глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев

Сейчас Менделеевский район, по данным Радмира Беляева, занимает 10-е место в рейтинге социально-экономического развития среди 45 районов Татарстана. «Но даже если взять у нас безработицу, это 0,15%, или 1900 вакансий на 38 безработных. Мы можем сказать, что наша экономика уже реально опережает наши физические возможности. Нам надо искать людей, и мы работаем над этим», — отметил он.

«Например, по прошлому году мы реализовали через аукцион порядка 70 земельных участков под строительство ИЖС в новом микрорайоне. Для меня это реальный результат. Если ранее мы 20 участков реализовывали по году, то в этом году у нас уже порядка 40 реализовано. Если жилье приобретается активно, если маятниковая миграция уменьшается, — привел в пример глава района. — У нас есть рейтинг республиканский, но у нас также есть ряд своих показателей, начиная от рейтинга школ и рейтинга спорта, и смотрим, где мы находимся».



