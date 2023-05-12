Гайша Рахманкулова: «Многие наши ребята уже к вечеру имели повестки в военкомат»

Из воспоминаний татарской художницы — первой женщины в Союзе художников ТАССР

Фото: встреча из роддома. В мастерской на ул. Тукая, 114. 29 декабря 1943 года

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Гайши Рахманкуловой (1913—1991) — первой татарской женщины-художника, ставшей членом Союза художников ТАССР в 1942-м и представлявшей республику на всесоюзных выставках акварели в Москве. Ранее в этой организации женщин-татарок не было, рассказывает о живописце доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова. В своем блоге эксперт приводит воспоминания художницы об учебе и военных годах.

«Сирени росло очень много. У нас в семье очень любили ее... Здесь было начало моего детства, поэтому все это мне дорого», — так писала о себе татарская художница Гайша Рахманкулова (1913-1991).

Среди ее работ действительно очень много цветочных натюрмортов и, конечно, сирени.



Кажется, всю жизнь она рисовала картинки своего детства.

Гайша с младшим братом Исмагилом. Уфа, 1925 г.

Родилась она в селе Кармаскалы Уфимской губернии (совр. Башкортостан).

Гайша Рахманкулова получила официальный статус художницы во время войны. Окончила Казанское художественное училище в 1941-м и стала членом Союза художников СССР в 1942 году. До этого женщин-татарок в этой организации еще не было. Ей тогда было 29 лет.



«На 22 июня была назначена защита диплома. Наш курс впервые заканчивал пятилетнее обучение, до этого было четырехлетнее, — вспоминала годы войны художница. — На защиту диплома было приглашено много гостей из вышестоящих организаций. Но внезапная речь в 12 часов дня 22 июня о вероломном вторжении Гитлера в нашу страну, о начале войны перевернула все...»

Гайша Рахманкулова. Казань, 1939 г.

Никаких гостей на защите не было. Не было торжественности, все было скомкано. Многие наши ребята уже к вечеру имели повестки в военкомат. Все они потом воевали, и только единицы вернулись с фронта, некоторые погибли в первые же месяцы войны. Война перевернула все наши планы. Училище было закрыто и превращено в госпиталь.

По окончании училища я поступила на работу в «Татхудожник» в качестве художника-живописца, кроме того, преподавала рисование в двух средних школах — 11-й и 29-й, еще выполняла заказы по соседству на мехкомбинате. Писала, рисовала в госпиталях раненых бойцов, много раз выезжала в районы в летнее время в бригаде художников для оформления станов в период хлебоуборки. Постоянно писала портреты, писала картину о грузчиках на Волге «Все для фронта — все для победы». А в 1942 г. была принята в Союз художников СССР».

За годы войны Гайша Рахманкулова выросла не только в профессиональном плане, но еще стала мамой в 1943 году.



С отцом ребенка познакомилась во время работы медсестрой в госпитале. Он снова ушел на фронт и больше не вернулся. На память остался лишь случайный кадр, сделанный коллегой сразу после роддома.

Карандашный портрет возлюбленного художница рисовала уже по памяти в 1944 году. В том же году на фронте погиб и ее младший брат Исай (Исмагил).

Всю оставшуюся жизнь Гайша Рахманкулова посвятила единственной дочери и работе.

По словам дочери, художница работала до последнего, невзирая на возраст и болячки. Отправлялась в мастерскую и в выходные дни, и в праздничные. Умерла 3 мая 1991 года, почти сразу как завершила портрет собственной матери.



Портрет матери. Худ. Гайша Рахманкулова

При написании статьи использованы материалы из альбомов-каталогов, посвященных Гайше Рахманкуловой (Казань/ГМИИ, 2013; 2020; 2022).