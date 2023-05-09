Песни военных лет, солдатская каша и экспозиция музея Боевой славы: как НКНХ отметил День Победы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске отметили 78-летие победы в Великой Отечественной войне. По традиции в праздничных мероприятиях приняли участие сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа. Работники «Нижнекамскнефтехима» подготовили для жителей и гостей города интерактивную площадку — выступление талантливых сотрудников, выставку-экспозицию музея Боевой славы поискового отряда «Нефтехимик», мастер-классы по прикладному искусству и авиамоделированию, а также угостили всех желающих солдатской кашей и чаем, приготовленными на полевой кухне.

«У меня воевал прадедушка. Я им очень горжусь»

Тематическая площадка «Нижнекамскнефтехима» развернула свою работу недалеко от монумента Победы, в сквере им. Николая Лемаева. Найти ее было легко, здесь звучали песни военных лет, создавая праздничную особую атмосферу. Первое, что бросалось в глаза — военная палатка, в которой разместился импровизированный музей Боевой славы. Здесь были представлены обезвреженные боеприпасы, личные вещи бойцов, саперные лопатки, гильзы, каски, найденные поисковиками «Нефтехимика» на полях сражений. Около входа внимание посетителей привлекал боевой мотоцикл.

Тематическая площадка «Нижнекамскнефтехима» развернула свою работу недалеко от монумента Победы, в сквере им. Николая Лемаева

По словам командира поискового отряда «Нефтехимик» Ольги Ланцовой, на днях поисковики вернулись из очередной экспедиции — ездили в Волгоградскую область. За время последней «Вахты Памяти» удалось поднять останки 24 солдат, у троих при себе были посмертные медальоны.

— Медальоны сейчас на экспертизе. Один из них открылся. Медальон чистый, красивый, видно, что солдат сам его заполнял, но невооруженным глазом не все различишь. Прочитать его можно при помощи технических средств. Всего наши поисковики подняли останки более тысячи бойцов и командиров Красной Армии за время своей работы. Имя 31 солдата удалось установить, — подчеркивает Ольга Ланцова.



Здесь были представлены обезвреженные боеприпасы, личные вещи бойцов, саперные лопатки, гильзы, каски, найденные поисковиками «Нефтехимика» на полях сражений

Рядом с музеем нефтехимики организовали концертную площадку. Перед зрителями выступили талантливые сотрудники «Нижнекамскнефтехима» — победители различных конкурсов и фестивалей. Песни военных лет исполнила и вокальная группа «Романтики». Нижнекамцы с удовольствием танцевали и подпевали артистам. Здесь же можно было сделать фото на память в специальной фотозоне.

Для подрастающего поколения были организованы мастер-классы по авиамоделированию. Педагоги клуба «Юный техник» учили ребят моделировать самолеты и мастерить открытки к 9 Мая. Десятилетняя Кристина научилась делать фронтовое письмо-треугольник. Его она украсила георгиевской лентой, звездой и поздравительной маркой.

— У меня воевал прадедушка. Я им очень горжусь, — сказала девочка, аккуратно загибая края бумаги.



Десятилетняя Кристина научилась делать фронтовое письмо-треугольник. Его она украсила георгиевской лентой, звездой и поздравительной маркой

Особую атмосферу празднованию Дня Победы создал сизый дымок и аромат настоящей полевой кухни. Гречневая каша с тушенкой, хлеб и горячий чай — еще 78 лет назад эта еда была настоящим угощением. Нижнекамцы выстраивались в очередь, чтобы попробовать полевую кухню. Всего было приготовлено 500 порций.

— Очень вкусно. Спасибо за угощение, — благодарили гости нефтехимиков.

«Мы помним, какой ценой досталась Победа»

Интерактивную площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и мэр Нижнекамска, глава НМР Рамиль Муллин. Вместе с генеральным директором НКНХ Маратом Фаляховым они осмотрели выставку-экспозицию музея Боевой славы, попробовали солдатскую кухню и сделали общее фото на память.

Следом делегация возложила цветы к памятнику Мусе Джалилю — татарскому поэту, героически сражавшемуся за Ленинград, казненному в плену в 1944 году. К слову, памятник городу подарил «Нижнекамскнефтехим» в 2012 году.

Около Дома народного творчества руководство города и градообразующих предприятий ждали главные виновники торжества — ветераны, труженики тыла и дети войны. Рядом с современниками, в одном строю они прошли до Вечного огня. Начался митинг всеобщей минутой молчания, трехкратным оружейным залпом и запуском в небо 78 голубей — символа чистоты и мира. Все участники праздника и делегация «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к монументу Победы.



Все участники праздника и делегация «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к монументу Победы

— От имени предприятия и от себя лично хочу поздравить с этим великим праздником наших уважаемых ветеранов, всех жителей нашего города, работников «Нижнекамскнефтехима». Это день большой радости и в то же время скорби. Поскольку каждая семья испытала боль утраты, потеряв своих родных и близких в горниле войны. Нам, нынешнему поколению, подарили Победу, дали возможность развиваться, любить, творить, создавать, развивать. И мы, конечно, безмерно благодарны той великой миссии, которую осуществили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда. Низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны и слова бесконечной благодарности от меня лично и нашего коллектива всем, кто приближал победу. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, радости, заботы и внимания родных и близких. С Днем Победы! — поздравил ветеранов, тружеников тыла и детей войны Марат Фаляхов.

Каждый нефтехимик в этот день вспоминал героизм и мужество своих дедов и прадедов. Только из Нижнекамского района на войну ушли почти восемь тысяч человек, половина из которых домой не вернулись. Среди уроженцев района — пять Героев Советского Союза.



— Для меня 9 Мая — великий праздник. У меня воевали оба деда. Домой вернулся лишь один. На фронте он потерял ногу. Для меня они являются олицетворением мужества, чести и отваги. Мы помним, какой ценой досталась победа, рассказываем об этом своим детям, чтобы они тоже чтили память предков, — говорит Ильназ Мифтахов, начальник цеха завода Стирол и полиэфирных смол НКНХ .



Каждый нефтехимик в этот день вспоминал героизм и мужество своих дедов и прадедов

Дедушка директора проектно-конструкторского центра «Нижнекамскнефтехима» Ирека Хайрутдинова прошел всю войну, с фронта в родную деревню вернулся лишь осенью 1945-го.

— Ко Дню Победы у меня личное отношение. Моей маме, Расиме Загриевне, сейчас 82 года. Она родилась в июне 1941 года. В день ее день рождения мы всегда вспоминаем дедушку, который ушел на фронт 22 июня 1941 года. Моя мама впервые увидела отца, Загрутдина Хайрутдинова, только после войны. Она часто рассказывала о том, как ждала папу. Как бежала к каждому солдату, который возвращался в деревню, с криками: «Папа вернулся».

На празднование 9 Мая почетным гостем был первостроитель, один из отцов-основателей «Нижнекамскнефтехима», почетный гражданин города Рафаил Глянц. На предприятии он проработал 58 лет, а общий трудовой стаж его насчитывает 65 лет. «Очень приятно, что нас ценят, помнят, не забывают. Вся моя жизнь прошла на этой земле. Я тут живу уже 63 года. Глядя на то, как нефтехимики относятся к старшему покорению, ветеранам войны и производства, на душе становится радостно», — отмечает Рафаил Глянц.



На празднование 9 Мая почетным гостем был первостроитель, один из отцов-основателей «Нижнекамскнефтехима», почетный гражданин города Рафаил Глянц

Его отец был ремесленником в Польше. Осенью 1939 года после захвата страны фашистской Германией семья перебралась в Советский Союз. Сначала проживали в Красноярском крае, затем в Минской области Белоруссии.



— В четыре с половиной года я знал, что такое война. Наша семья вынуждена была переехать из Польши в СССР. Отец подписал договор, что добровольно вербуется на лесоповал в Сибирь. Один год мы там прожили, после чего мама заболела. Мы переехали в Беларусь, проживали в 80 километрах от Минска. Но и досюда добрались фашисты. Нас снова ждала эвакуация. Победу я встретил во дворе. Тогда телевидения не было, кино не было. Мы все играли в лапту, в мячик, в прятки. Мне тогда, в 45-м, 11-й год шел. И вдруг объявляют о победе. Конечно, это было очень радостно, — делится воспоминаниями Рафаил Глянц.



«Матч Победы» и 5 тысяч Георгиевских ленточек

Стоит отметит, что в преддверии 9 Мая на предприятии провели целый комплекс мероприятий. Накануне Дня Победы нефтехимики раздали 5 тысяч Георгиевских ленточек. Традиционная акция прошла на обеих проходных и в заводоуправлении. Вручали ленточки профсоюзные лидеры, активисты и специалисты по укреплению здоровья и ЗОЖ НКНХ. Особый фон создавали песни военных лет, которые было слышно уже из вахтовых автобусов, подъезжающих к остановке. Как признавались наши коллеги, от любимых мелодий на глаза наворачивались слезы.

Кроме этого, на льду «Нефтехим Арены» прошел традиционный «Матч Победы», посвященный Великой Отечественной войне. В дружеском поединке сыграли «Волки «Нефтехима» и «Ветераны нижнекамского хоккея». Игра получилась упорной, яркой и результативной, завершившись со счетом в пользу «ветеранов».

В канун 9 Мая руководство нижнекамского предприятия СИБУРа посетило на дому фронтовиков — 97-летнего Фаузи Тазиева и 95-летнего Анаса Хайруллина. Все они в разные годы жизни работали на нефтехимическом комбинате. Еще 50 тружеников тыла поздравили представили профсоюза.

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— Наша ветеранская организация была создана в 1983 году. Тогда она носила название «Совет ветеранов ВОВ», в ней состояло более 350 фронтовиков. В настоящее время в живых остались всего два ветерана войны и 50 тружеников тыла. Все они получили поздравления от родного предприятия, которое поддерживает их, оказывает поддержку и заботу. От имени Совета ветеранов хочу всех поздравить с Днем Победы, пожелать здоровья и благополучия, — сказал руководитель Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» Рашит Валиуллин.

Он также добавил, что Совет ветеранов нижнекамского предприятия СИБУРа является одним из самых многочисленных среди предприятий нефтехимической отрасли республики, сейчас в нем насчитывается более 10 750 человек. В прошлом году он занял первое место в Республиканском конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-й годовщине Организации ветеранов Татарстана.