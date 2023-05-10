День в истории: первое заседание Государственной Думы и новые телевизоры

Чем примечательна дата 10 мая?

Сегодня, 10 мая, Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. 10 мая состоялось первое заседание 1-й Государственной Думы России, выпустили первые 20 советских телевизоров, столица Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль. Родились: писатель и исследователь Николай Пинегин, основатель хоккейного клуба «Ак Барс» Исмагил Милушев, фольклорист Махмут Нигмедзянов, лидер группы U2 Боно. Умерли: король Франции Людовик XV, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, летчица Валентина Гризодубова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пинегин — исследователь Арктики

10 мая 1883 года в Елабуге родился писатель и исследователь Арктики Николай Пинегин. Учился в Казанском художественном училище, в это же время начал увлекаться арктической тематикой и в 1909 году совершил свое первое путешествие на побережье Кольского полуострова. Позже участвовал в походах в качестве фотографа и художника, из материалов, собранных за время экспедиций, Пинегин сделал первый русский фильм на арктическую тематику. Главной его книгой исследователи называют «Записки полярника». Скончался в 1940 году после продолжительной болезни.

Источник: wikipedia.org

10 мая 1925 года родился Исмагил Милушев. В 1948 году он приехал и создал первую команду по хоккею с шайбой в Казани. «Спартак» боролся и за кубок РСФСР и на чемпионате СССР. Позже Милушев стал работать в дуэте с Анатолием Муравьевым и тренировать уже «Машстрой». За несколько лет название команды неоднократно менялось, в 1996 году появилось нынешнее, «Ак Барс».

10 мая 1930 года родился фольклорист Махмут Нигмедзянов. Еще в детстве овладел игрой на балалайке, а позже и на рояле. После окончания войны стал интересоваться музыкой все больше и в 1953 году поступил в Казанскую консерваторию. В 1967 году Нигмедзянов стал художественным руководителем Татарской государственной филармонии. Более 20 лет ездил в поисках татарского фольклора по разным регионам России и в итоге собрал около 4 тысяч песен, из которых более 700 вошло в три книги.

Фото: kpfu.ru

10 мая 2022 года издание «Реальное время» взяло интервью у воспитанницы казанского хоккея на траве Альмиры Нуртиновой, в котором она рассказала о своей карьере, развитии спорта и его перспективах. Спортсменка выступала на множестве турниров и Межконтинентальном кубке в Аргентине 1985 года.



Первые советские телевизоры

10 мая 1906 года в Тронном зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание 1-й Государственной Думы Российской империи. В нее было избрано 478 депутатов: 176 кадетов, 16 октябристов, 105 беспартийных, 97 крестьян-трудовиков, 10 социал-демократов, остальные стали составом национально-окраинных партий.

10 мая 1932 года Ленинградский радиотелеграфный завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. В период с 1933 по 1936 годы завод изготовил их более 3 тысяч штук, однако на тот момент мало кто мог позволить себе такую покупку, их широкое распространение началось только после войны. К 1957 году количество телевизоров в СССР превысило один миллион.

Фото: Runner1616/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Новая столица Канады

10 мая 1844 года столица Верхней и Нижней Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль. Северная страна меняла столицу шесть раз. Так, в 1844 году Монреаль стал столицей на 5 лет, а позже из-за поджога здания парламента в результате протеста было решено отдать это право Оттаве. Сейчас Монреаль — второй по величине город в Канаде.

10 мая 1960 года родился ирландский исполнитель и музыкант Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно. В школьные годы он с одноклассниками основали музыкальную группу Lypton Village, первыми их слушателями стали прохожие на улице и пассажиры в общественном транспорте. В 1976 году Боно увидел на школьной доске объявление о поиске напарников для создания рок-группы, тогда он захотел играть на гитаре, но навыков для этого было недостаточно и участники решили, что он будет петь. Так появился квартет U2.