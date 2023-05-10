День в истории: первое заседание Государственной Думы и новые телевизоры
Чем примечательна дата 10 мая?
Сегодня, 10 мая, Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. 10 мая состоялось первое заседание 1-й Государственной Думы России, выпустили первые 20 советских телевизоров, столица Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль. Родились: писатель и исследователь Николай Пинегин, основатель хоккейного клуба «Ак Барс» Исмагил Милушев, фольклорист Махмут Нигмедзянов, лидер группы U2 Боно. Умерли: король Франции Людовик XV, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, летчица Валентина Гризодубова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Пинегин — исследователь Арктики
10 мая 1883 года в Елабуге родился писатель и исследователь Арктики Николай Пинегин. Учился в Казанском художественном училище, в это же время начал увлекаться арктической тематикой и в 1909 году совершил свое первое путешествие на побережье Кольского полуострова. Позже участвовал в походах в качестве фотографа и художника, из материалов, собранных за время экспедиций, Пинегин сделал первый русский фильм на арктическую тематику. Главной его книгой исследователи называют «Записки полярника». Скончался в 1940 году после продолжительной болезни.
10 мая 1925 года родился Исмагил Милушев. В 1948 году он приехал и создал первую команду по хоккею с шайбой в Казани. «Спартак» боролся и за кубок РСФСР и на чемпионате СССР. Позже Милушев стал работать в дуэте с Анатолием Муравьевым и тренировать уже «Машстрой». За несколько лет название команды неоднократно менялось, в 1996 году появилось нынешнее, «Ак Барс».
10 мая 1930 года родился фольклорист Махмут Нигмедзянов. Еще в детстве овладел игрой на балалайке, а позже и на рояле. После окончания войны стал интересоваться музыкой все больше и в 1953 году поступил в Казанскую консерваторию. В 1967 году Нигмедзянов стал художественным руководителем Татарской государственной филармонии. Более 20 лет ездил в поисках татарского фольклора по разным регионам России и в итоге собрал около 4 тысяч песен, из которых более 700 вошло в три книги.
10 мая 2022 года издание «Реальное время» взяло интервью у воспитанницы казанского хоккея на траве Альмиры Нуртиновой, в котором она рассказала о своей карьере, развитии спорта и его перспективах. Спортсменка выступала на множестве турниров и Межконтинентальном кубке в Аргентине 1985 года.
Первые советские телевизоры
10 мая 1906 года в Тронном зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание 1-й Государственной Думы Российской империи. В нее было избрано 478 депутатов: 176 кадетов, 16 октябристов, 105 беспартийных, 97 крестьян-трудовиков, 10 социал-демократов, остальные стали составом национально-окраинных партий.
10 мая 1932 года Ленинградский радиотелеграфный завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. В период с 1933 по 1936 годы завод изготовил их более 3 тысяч штук, однако на тот момент мало кто мог позволить себе такую покупку, их широкое распространение началось только после войны. К 1957 году количество телевизоров в СССР превысило один миллион.
Новая столица Канады
10 мая 1844 года столица Верхней и Нижней Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль. Северная страна меняла столицу шесть раз. Так, в 1844 году Монреаль стал столицей на 5 лет, а позже из-за поджога здания парламента в результате протеста было решено отдать это право Оттаве. Сейчас Монреаль — второй по величине город в Канаде.
10 мая 1960 года родился ирландский исполнитель и музыкант Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно. В школьные годы он с одноклассниками основали музыкальную группу Lypton Village, первыми их слушателями стали прохожие на улице и пассажиры в общественном транспорте. В 1976 году Боно увидел на школьной доске объявление о поиске напарников для создания рок-группы, тогда он захотел играть на гитаре, но навыков для этого было недостаточно и участники решили, что он будет петь. Так появился квартет U2.
комментарии
Вот это демократия при "рабском царском режиме"!!!
Захватив вооруженным путем власть, марксисты разогнали все партии, их членов расстреляли или посадили в концлагеря и оставили только свою "любимую" коммунистическую партию.
Все познается в сравнении.
декоративность всех ваших дум парламентов ну давно известно в буржуазном обществе а тем более феодальном обществе все зависит от главного класса класса или аристократии или буржуазии.
сравните время 70х в СССР и нынешнее время. каждый год прирост населения в миллион человек сравните сколько строили жилья, сколько заупскали спутников каждый год и космонавтов 70е напомню это время когда совесткие автоматы доставили лунный грунт это время луноходов. а теперь?
Да БУхарин Зиновьев Каменев взяли курс на немедленное построение социализма за то были подвергнуты критики Лениным в 1920 году РоссиЯ взяла курс НЭП который кстати повторяется ныне в КИтае.
Но нарастание фашизма в европе к к реакции на СОбытия в России вынудили СССР взять курс на ускоренную индустриализацию чтобы к грядущей войне с фашизмом просто чтобы иметь современное оружие.
При царе бы немецкая военная машина сломала бы страну сразу.Германия хотела вззять реванш за версаль и России царской несомненно бы досталось если бы не было СТАЛИНА и большевиков вторая мировая это продолжение первой
Революции происходят сами
Речь идёт о "цветной революции", государственном марксистском перевороте октября 1917 г.
Общество в 1917 году поставило вопрос об окончании войны ненужной народам России. О решении земельного вопроса. О правах рабочих и крестьян, вы наверное не знаете но рабочие и крестьяне были ограничены в возможности голосования .в россии не было всеобщего избирательного права. даже за учредительное собрание возможности пролетариев и крестьян проголосовать за рабочего или крестьянского депутата были ограничены,короче говоря эксплуататорские классы и духовенство имели возможно больше возможностей выдвинуть своих депутатов и провести их и в думу и учредительное собрание.
Временное правительство отказалось ввести всеобщее избирательное право, отказалось прекратить войну отказалось провести выборы в учредительное собрание, что и повлекло ПОЛНОСТЬЮ СТИХИЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ И МОСКВЕ против существующего порядка вещей.А большевики просто брали власть которая просто валялась на земле, людям надо было как то обеспечивать правопорядок, снабжение , хозяйственную деятельность, работу инженерных сетей, а события октября это просто когда люди пришли в органы власти выгнали тех кто там сидел и ничего не делал, люди остановили разруху продовольственный кризис.
Начали мирные переговоры с германией и австрией, и начали земельную реформу.
То есть стали решать те вопросы которые требовали массы решить ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ февральских событий.Революция это не один день и не неделя Великая Французкая революция длилась десять лет с 1789 года по 1799 год.
Революция это ОДНА И ТА ЖЕ ЭМОЦИЯ! Под действием которой наступают трансформация общества и понятно в один день в один год это кончиться не может.
Роль общественных движений или партий, заключается в том чтобы дать людям цели понятные к которым должны идти преобразования общества ,преобразования стихийные. дать сведения и умения чтобы провести эти преобразования, понятно люди выбирают что им ближе что им лучше, были бы большевики в меньшинстве,то они б ы не выдержали бы вооруженное противостояние с царскими генералами и царскими войсками по сути которые звались белой гвардией.
Народ б ы не дал бы отпор буржуазной интервенции сша англии франции,
так называемые буржуазные демократии объединились чтобы задавить Молодую пролетарскую революцию . вернуть нам власть помещиков и капиталистов.
ТОесть как раз спонсоры так называемых "цветных революций"
и выступили против Октябрьской Революции, против Великой Русской Революции, против сыновей и внуков крепостных крестьян, которые не хотели иметь ничего общего со страной в котрой их отцов продавали за штоф вина, ничего не хотели иметь общего с аристократией которая была по сути палачом народов России. и да дико и жестоко она обошлась с потомками помещиков, люди помнили вековые издевательства и унижения их отцов и дедов и страшно отомстили они они дворянам ну а капиталисты ну они то впрочем все почти были дворянского роду.
и с ними в одной стране рабочие и крестьяне жить не захотели.
вы читайте до конца что вам пишут и не будет вопросов
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/280265-chem-primechatelna-data-10-maya
это читали?
но в силу организационных причин, ну лидеры рабочих и крестьян были на каторге в ссылке в эмиграции удержать власть не сумели и МИРНО передали ее временному комитету государственной думы. этот комитет объеденял депутатов распущенной думы не легитимной к тому времени.
И этот комитет и образовал временное правительство к к технический орган власти для проведения выборов и управления страной и заключения мира.
полностью под контрольный петросовету был этот комитет. в июле временное правительство попыталось взять полностью в свои руки но не вышло армия не поддержала. с июля стало нарастать противостояние советов и временщиков. в октябре МИРНО СОВЕТЫ ВЗЯЛИ В РУКИ ВЛАСТЬ. таковы факты
при выступлении юнкеров было убито около сотни юнкеров.
в Москве неделю шли столкновения погибло около пятиста человек.
это ныне на футбольных беспорядках иногда погибало больше.ЭТо мирно!!!
И я, пионер, комсомолец верил, что говорили учительницы и партийные идеологи.
Врали?
В 1960-х -1970-х годах марксистско-ленинских идеологи утверждали, что октябрьский переворот 1917 г. организовал Ленин и его партия.
А в конце 1980-х гг. они же стали говорить, что главным организатором переворота был Троцкий.
Вот у меня эти годы в памяти и слились...
Одни и те же марксистско-ленинские руководители говорили в разные годы разные вещи.
Значит марксисты-ленинцы нагло врали и в 1960-1970-х и в 1980-х годах.
Врут, поди, и сейчас.
Вы пишите неправду
Никто не врал.
Есть факты которые легко проверить.
Всегда марскисты ленинцы троцкисты утверждали что революцию невозможно организовать.
А роль троцкого или роль партии заключалась в том что стихийным выступлениям они давали вожаков, они говорили что надо делать.
И каким образом.
А 7 нобря по новому стилю Петросовет под председательством Троцкого,кстати вполне себе законный и легитимный источник власти. взял под охрану учреждения связи Петрограда, органы власти Петрограда и арестовал членов временного правительства.И все. Всероссийкий съезд советов заявил что вся власть переходит к советам.
ВРеменное правительство никого не представляло,оно не было избранным оно не было назначено легитимной думой или императором. Эти люди саботировали волю народов России.
НУ понятно единственно легитимные органы власти советы народных депутатов и взяли власть .Они были избраны людьми по вполне себе законной процедуре и признаны народом.
Выстрел авроры, это был сигнал который извещал что надо арестовать временное правительствою
В смольном собрался съезд советов и принял решение о взятие власти во всей полноте в свои руки период двоевластия в России тем самым закончился ну сотовых телефонов то время не было.
После этого антовнов-овсеенко вошел в зимний дворец и арестовал временное правительство .Страна не должна была оставаться без органа власти. потому антов овсеенко ждал решения съезда советов.
и все.Троцкий организовал переход власти от незаконного органа власти временного правительства к законно избранным в полном согласии с волей народа к советам рабочих депутатов.
Боялись анархии и разгула преступности. У новой власти не было полицейских сил.и организовать право порядок было сложно потому так скрупулезно сначала приняли решение потом взяли в руки власть вернее всю полноту власти до этого советы делили власть с с временным правительством с февраля месяца. а врут вам не коммунисты а те кто обещал лечь н а рельсы если цены подымутся, те кто говорили что за ваучер вы сможете купить две волги.
По мере приближения к победе социализма классовая борьба усиливается, говорил Сталин он оказался прав.
по факту
вы пример того как классовые враги борются с социализмом и коммунистами
Посути цветные революции это антибольшевсикие выступления.
А ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ БЫЛА ЦВЕТНОЙ!
ЭТО БЫЛА КРАСНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЦВЕТ БОРЬБЫ РАБОЧИХ! ЦВЕТ ВЕЛКИОЙ ПОБЕДЫ 45 года!
какого цвета было ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАПОМНИТЬ?