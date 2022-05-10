Альмира Нуртдинова: «Теряя игроков сейчас, мы теряем квалифицированных тренеров в будущем»
Хоккеистка сборных СССР и России — о пережитом землетрясении, карьере прошлого и перспективах будущего
Альмира Нуртдинова и Светлана Иванова были лучшими воспитанницами казанского хоккея на траве, добравшись до состава сборной России. Вместе они выступали на множестве турниров, начиная с победы в Межконтинентальном Кубке в Аргентине 1985 года. Альмира Вазыховна рассказала в эксклюзивном интервью «Реальному времени» о своей карьере, развитии советского травяного хоккея, и нынешних перспективах развития этого вида спорта.
«Моя стипендия была выше, чем зарплата мамы-учительницы»
— Альмира Вазыховна, когда вы пришли в хоккей на траве?
— Наверное, это был либо 1979-й, либо 1980-й год. Мне тогда исполнилось 22 года, я занималась легкой атлетикой, обучаясь в это время в КХТИ. Бегала спринт, 100 и 200 метров, но могла и длинный спринт закрыть, это 400 метров и даже на 800, то есть была такой разносторонней. Играла в баскетбол в команде КХТИ, выступавшей в чемпионате СССР, нас тренировал тогда еще совсем молодой Дмитрий Шувагин.
— Легендарный для казанского баскетбола человек.
— Вообще-то я родилась в Казахстане, город Уральск, Гурьевской области (Известный во времена Емельяна Пугачева, как Яицкий городок, который ранее входил в состав России, там у родственников провел свои юношеские годы Габдулла Тукай). Отец был военным, служил там, и остался на сверхсрочную службу, познакомившись с моей мамой, которая там и родилась. Там я, кстати, играла в детстве в хоккей с шайбой во дворе, а уже в Казани прочла в газете, что производится набор в хоккей, только травяной. Так и пришла в команду «Спартак», созданную Флёрой Хамитовной Искандеровой, и выступавшую на тот момент в первой лиге чемпионата СССР. Тогда же техникой не владел никто, да и вести мяч можно было только одной стороной клюшки, поэтому, когда мне дали клюшку, в принципе, я уже приноровилась к ней еще с шайбы, плюс у меня была стартовая скорость на уровне, то я и побежала сразу к воротам. Мы играли по первой лиге, там было много команд из РСФСР: Барнаул, Пермь, Павлов Посад, я помню.
«Пожив в Казани, я стала патриоткой этого города»
— И как получили приглашение из второй лиги в команду высшей лиги?
— Если не ошибаюсь, мы выехали для участия в Кубке СССР, и там ли, или же чуть позже, в Москве, меня заметил маститый наставник Владимир Александрович Меньшиков (в советские времена играл в футбол, хоккей, хоккей с мячом, будучи тренером, работал в футбольной команде ГСВГ, затем переключился на хоккей на траве), и пригласил на просмотровый сбор в Звенигород. Там была база подмосковного «Спартака», а сейчас базируется женская гандбольная команда «Звезда». Я перешла в «Спартак» в статусе звезды, а там снова стала никто и звать никак. Пришлось по новому работать, видимо, получилась, если я уже в 1983 году была в числе кандидатов в сборную страны на чемпионат мира в Куала-Лумпуре, Малайзия. В итоге Юрий Николаевич Киселев меня не взял, и дебют состоялся позднее. Правда, я ни в какую высшую лигу переходить не хотела, пожив в Казани, стала патриоткой этого города.
— Как? Будучи уроженцем Казани, я уже помню начало 80-х, когда вы как раз переходили в Мособласть. Казань была «дырой», не третьей столицей, как сейчас, а столицей гопников.
— Да, я это запомнила. Меня это лично не касалось, все-таки девушка за двадцать лет, но воочию наблюдала, как группы пацанов бегают с железными прутьями, круша все вокруг. В области улиц Татарстан или Тукайки (Тукая), около Речного порта особенно часто их наблюдала. Тем не менее, влюбилась в город, жила в студенческом общежитии на Товарищеской, там еще подрабатывала ночами, нам в конце ночной смены давали свежевыпеченный хлеб. Плюс зарплата, стипендия, талоны на питание, нам вполне хватало. Я никакого негатива даже вспомнить не могу, может быть, потому, что всё время была занята, учебой, свой институт я очень любила, потом тренировки или игры, подработки эти ночные. Команда в «Буревестнике» была очень дружная, Мунир Хабибрахманович создавал там позитивную обстановку. В целом, хоккей на траве был новым видом спорта, постоянно развивался. Олимпиада в Москве 1980 года — это дебют женского хоккея. Мы финишировали третьими, не повезло, что проиграли Зимбабве, команде, которую раньше легко обыгрывали. Зато через год мы стали третьими на чемпионате мира уже с участием всех сильнейших команд мира. До развала СССР наш вид спорта активно развивался. Когда практически в каждой республике была команда, а центры — РСФСР, Узбекистан, Украина, имели по несколько команд, от второй до высшей лиги. Москва — «Крылья Советов», СКИФ, «Спартак», «Фили».
— Сейчас такое многообразие команд можно представить только в футболе с его запредельными тратами. Знаю, что в одной из команд Премьер-Лиги в связи с последними событиями сократили зарплаты, теперь вместо 5 млн рублей человек получает 3млн, без учета премиальных. Правда, команда так пока ничего и не выиграла. А сколько вам платили, как сборнику?
— За победу в Межконтинентальном Кубке 1985 года в Аргентине нас премировали 200 рублями с вычетом каких-то налогов. За бездетность, что ли, не знаю. У меня до сих пор хранится та сберкнижка, я на ней оставила один рубль, а изначально приход составил 170 с чем-то рублей. При средней зарплате в СССР в 120 рублей это было достойно. В самом «Спартаке» нам примерно столько же платили, без всяких премиальных, мы же долгое время не считались спортсменами, числилась в различных организациях. К примеру, я числилась в каком-то совете ДСО «Спартак» города Балашихи.
«У нас было много конькобежек и лыжниц»
— А кем изначально были ваши партнерши по «Спартаку»?
— Ирина Кочина занималась фигурным катанием, Татьяна Овечкина была конькобежкой, Татьяна Каушнян бегала на лыжах, и, кстати, их было очень много, конькобежец и лыжниц. Уже будучи хоккеистками, мы с Таней Каушнян принимали участие в первом советском турнире по женскому футболу, который проходил в Тирасполе, на призы, кстати, еженедельной газеты «Собеседник». Между нами, я очень любила, и продолжаю любить футбол, в советские времена много за ним следила, моим кумиром был Давид Кипиани из тбилисского «Динамо».
— Чем занималась Наталья Звонарева?
— Она только по мужу Звонарева, игрок запаса московского «Динамо» по хоккею с мячом. Для нас она Быкова, а Звонарева — это ее дочь Вера, известная на весь мир теннисистка. В итоге и мать и дочь стали бронзовыми призерами Олимпиад, только с разницей в 28 лет. Наташа, конечно, молодец, все вложила в то, чтобы поднять дочь. Но, я хочу отметить в нашем общении, что, когда переходила в Мособласть, то шла на имя Натэллы Красниковой. Мне очень хотелось сыграть с ней в одной команде, мы обе по позиции — центральные полузащитники. Но так получилось, что она практически тут же перешла в «Колос» из Борисполя, когда под Киевом создавали с нуля суперклуб. И вместе мы играли только а сборную страны в Аргентине, где Натэллу назвали «Марадоной травяного хоккея». Полные стадионы, ты выходила на поле и тебя начинало потряхивать от непривычной атмосферы. Или же в Индии, куда мы ездили на Мемориал Индиры Ганди, и нас встречал ее сын, премьер-министр Раджив Ганди, с кем мне довелось обменяться рукопожатиями. У него за спиной было два автоматчика, так что даже не понятно было, как подойти, чтобы пожать ему руки. Увы, вскоре и его самого убили.
Касаемо Красниковой, получается, мне пришлось больше противоборствовать ей в матчах против бориспольского «Колоса», и когда я не давала ей забить с игры, то чувствовала себя на седьмом небе.
Правда, наш «Спартак» оставался на плаву. Развалились «Крылья Советов», и оттуда к нам пришли Галина Инжуватова, Елена Гурьева, Татьяна Каушнян, из СКИФ перешла Наталья Бузунова, и только Света Иванова была тогда совсем молоденькой.
— Проводя спортивную карьеру в разъездах, что запомнилось из времен развала СССР? Не попадали под раздачу?
— В Узбекистане, помню, нарвались на межнациональный конфликт в Оше. У нас были две игры в Андижане, потом должны были играть в Ташкентской области, с «Политотделом». И мы попали как раз под начало киргизо-узбекского вооруженного конфликта в Ферганской долине. Нас тогда вывозили под охраной бронетранспортера. В Сумгаите едва не попали в самую гущу азербайджано-армянского конфликта. В землетрясение попали в Узбекистане, когда земля надвое раскалывалась. Рассказывали, что туда целые дома уходили. Правда, воочию мы такого не видели, но нам хватило и того, что наблюдали, как кровати по гостиничному номеру ездят от стены до стены, и как земля раскалывалась, пока наш автобус ехал, и водителю пришлось лавировать. Правда, город не могу вспомнить, где это происходило.
«Поехала на Межконтинентальный Кубок, уже будучи в положении»
— Тогда, как раз, началось переименование городов, так что и не вспомнишь с ходу. Мне один таксист рассказывал, что его часть призвали служить в Гянджу, он открыл карту и не смог понять, куда они поедут. Оказалось, что это Кировобад, который уже успели переименовать в Гянджу.
— Я сама играла долго, застав даже один из первых турниров сборной России, когда мы играли Межконтинентальный Кубок в Сингапуре. Признаюсь, что поехала туда в положении, к счастью, врач нашей сборной утаила от тренеров про мою беременность, и я родила сына Эльдара, с которым я сейчас тренирую команду девочек «Динамо-Электросталь». В заботах о сыне я отказалась от заграничной карьеры, которую могла бы начать, после развала СССР, зато в российском чемпионате наигралась досыта, и за Волгодонск, за Барнаул, за Ногинск, помогая даже своей подруге по Казани Светлане Ивановой, которая моложе меня на семь лет, когда она тренировала вторую команду «Динамо-Электросталь» на уровне высшей лиги.
— Потихоньку переходим к вашей тренерской карьере. Я наблюдал матч, с победой в котором вас даже поздравлять неудобно — 33:0. И это при том, что соперницы почему-то играли в 11 полевых хоккеисток, но без вратаря. Голкипер не смогла приехать?
— Нет, попал ей мяч больно во втором периоде, она сняла амуницию, и сказала, что больше не будет играть. Такие сейчас детки, чуть что заболит, «ой всё». (Справедливости ради, через пару дней корреспондент «Реального времени» сыграл в мини-футбольном турнире, где вратарю сломали нос прямым ударом ногой, и он вернулся к команде, хотя бы на скамейку запасных). Пользы от матчей с такими противниками никакой, ни нам радости, ни им печали. Видно, что заставили из спорткомитета, чтобы заявиться в год проведения Спартакиады учащихся. И то, наверное, из какого-то другого вида спорта. Получается, номинально, детская команда по хоккею на траве на бумаге есть, реально её нет. У нас сильная школа в Электростали, и готовы были приехать перспективные игроки, которые хотят связать свою жизнь с хоккеем на траве. Но у нас нет интерната, а в УОР Московской области нет отделения хоккея на траве. Ну, и где приезжим жить? Получается, что у нас нет системы развития вида спорта. И мы выпускаем игроков практически в никуда. Закончился год, 18-летние девочки уходят из ДЮСШ. Кого-то заберет команда мастеров, но у Светланы Александровны Ивановой тоже не резиновая заявка, и куда деваться нашим выпускницам? Вот, выпустила я 2001 год рождения, который получился очень хорошим, из него пять-шесть человек перешли в команду мастеров. А остальные? Команд мало, играть негде. А это невозвратные потери, потому, что теряя игроков сейчас, мы теряем квалифицированных тренеров в будущем. Оплата которых, это отдельный вопрос. Стартовая ставка — семь-восемь тысяч рублей. У меня больше денег уходит на бензин, при переезде из Балашихи, где я до сих пор живу еще в той квартире, которую дали при переходе в «Спартак», до Электростали, на работу. Меня просто Светлана Александровна уговорила, выдернула из детского садика, где я работала инструктором по физкультуре, на энтузиазме, на любви к нашему виду спорта, вернула в хоккей.
— Очень печально для того, чтобы заключить: занимайтесь, девочки-мальчики хоккеем на траве.
— Ну, почему, у детей как раз есть поводы для оптимизма. Наш вид спорта бесплатный для занимающихся. Инвентарь, поездки, питание и проживание на соревнованиях, всё за счет государственного бюджета. Затем, пониженный уровень конкуренции влияет на более легкий путь в команду мастеров, далее, в сборную страны. Да и вообще, любой командный игровой вид спорта — это же интересно.
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