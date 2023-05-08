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Этот День Победы: в Казани поздравляют ветеранов

11:40, 08.05.2023 2
Этот День Победы: в Казани поздравляют ветеранов
Фото: Динар Фатыхов

В преддверии 78-й годовщины Победы в Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Праздничный заезд исторической военной техники с поздравлениями ветеранов охватил почти все районы города. Колонна военной техники начала свой путь от танкового училища и проехала к дому ветеранов на улице Дубравной, к скверу на Советской площади. Дальше будет остановка в парке Победы. В конце мероприятия техника вернется в танковое училище. На всем протяжении пути колонны звучат песни военных лет. Ветеранам вручили букеты красных гвоздик.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 май
    чудо, что у нас еще есть живые свидетели тех страшных дней
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    Анонимно 08 май
    дай им Бог всем крепкого здоровья!
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