Этот День Победы: в Казани поздравляют ветеранов
В преддверии 78-й годовщины Победы в Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Праздничный заезд исторической военной техники с поздравлениями ветеранов охватил почти все районы города. Колонна военной техники начала свой путь от танкового училища и проехала к дому ветеранов на улице Дубравной, к скверу на Советской площади. Дальше будет остановка в парке Победы. В конце мероприятия техника вернется в танковое училище. На всем протяжении пути колонны звучат песни военных лет. Ветеранам вручили букеты красных гвоздик.
комментарии