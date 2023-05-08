День в истории: инструкция по реализации татарского языка и независимость Эстонии

Чем примечательна дата 8 мая?

Сегодня, 8 мая, — Международный день матери, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, в России — день оперативного работника уголовно-исполнительной системы и день работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 8 мая был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой, по приказу Петра I столицу России перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. Родились: кинорежиссер Валерий Тодоровский, президент Гарри Трумэн, просветитель и журналист Николай Новиков. Умерли писатель Густав Флобер, художник Поль Гоген и философ Освальд Шпенглер. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Отец татарского театра

8 мая (по старому стилю) 1886 года родился Габдулла Кариев, один из основателей татарского национального театра. Он воспитал плеяду мастеров сцены и заложил основы профессиональной режиссуры в татарском театральном искусстве, за что в 1912 году был назван «отцом татарского театра» другими деятелями культуры. С 2007 года его имя носит Татарский государственный театр юного зрителя.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

8 мая 1922 года «Известия ТатЦИКа» опубликовали Инструкцию по реализации татарского языка в госучреждениях и госпредприятиях ТАССР. Во всех школах второй ступени, профтехнических учебных заведениях, в партшколах, рабфаках и вузах вводилось обязательное изучение татарского языка, а в татарских классах — преподавание русского языка.

8 мая 1845 года началось строительство здания Казанской Духовной академии. В этот день был торжественно заложен главный корпус, спроектированный академиком Александром Песке. На территории академии была создана своя инфраструктура, состоящая из больницы, сада и домов с квартирами священнослужителей.

Фото humus.livejournal.com

8 мая 1942 года в Казани была создана небольшая парфюмерная фабрика на 50 рабочих мест. К ее развитию были привлечены французские специалисты. Сейчас производство носит название «Аромат» и является одним из ведущих контрактных производителей в отрасли парфюмерной и косметической продукции в России.

8 мая 1999 года в Казань из длительного кругосветного путешествия, начавшегося 30 августа 1997-го, вернулась деревянная яхта North Star. На борту был только один опытный мореплаватель — капитан Олег Тюрин. За время путешествия команде пришлось столкнуться со штормами, морскими гадами и пиратами, от которых безоружных путешественников спасли французские легионеры.

8 мая 2022 года «Реальное время» написало об общественных обсуждениях по поводу создания искусственного земельного участка на реке Казанке возле Центра семьи «Казан». Их инициатором выступило Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. При этом от общественных слушаний, которые назначили на 11 апреля, решено было отказаться. Согласно проекту, предстояло засыпать песком территорию почти в 14,5 га, а часть прибрежной зоны закатать в бетон. Экологи забили тревогу, считая, что засыпка прибрежной зоны негативно отразится на состоянии уникальной реки.

Фото: Максим Платонов

Столицу перенесем

8 мая 1713 года столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Во время Северной войны Россия получила доступ к Балтийскому морю после победы над Швецией и аннексии большей части Финляндии, в результате чего вся береговая линия Финского залива впервые попала под полный контроль России. Здесь был основан Санкт-Петербург, первый город в России, построенный по европейским канонам. Сюда было решено перенести столицу, так как Петербург был ближе к остальной Европе и производил лучшее впечатление на иностранцев. Кроме того, Петр I нуждался в столице на морском побережье для обеспечения быстрой и эффективной связи с остальным миром.

8 мая 2019 года от двусторонней пневмонии скончался композитор Евгений Крылатов, автор более 150 композиций к фильмам и мультфильмам, среди которых «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Лесной олень», «Колыбельная медведицы» и «Кабы не было зимы».

Фото: Ben Brooksbank/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Лондонские троллейбусы — все

8 мая 1962 года в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы. Троллейбусная система действовала в Лондоне в 1931—1962 годах. Долгие годы своей работы лондонская троллейбусная сеть была крупнейшей в мире. Количество линий достигало 68, а подвижной состав насчитывал 1 811 троллейбусов. Однако в 1962 году троллейбусы были полностью заменены на дизельные автобусы.

8 мая 1990 года Таллин объявил о выходе из состава СССР. 16 ноября 1988 года первый свободно избранный в советское время парламент Эстонии принял Декларацию о суверенитете Эстонии. 8 мая 1990 года парламент восстановил действие конституции 1938 года, и Эстонская Советская Социалистическая Республика была переименована в Эстонскую Республику. 20 августа 1991 года парламент Эстонии принял резолюцию, подтверждающую ее независимость от Советского Союза.