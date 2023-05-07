Сергей Киатров: «В нашем фильме агент №1550 — главный герой»

«Татармультфильм» представляет мультфильм по мотивам пьесы Туфана Миннуллина: как 100-летний старик встретил агента смерти

10 мая в театре Камала впервые покажут полнометражный мультфильм на татарском языке «Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из деревни Альдермеш»). Таким образом, завершится первый этап анимационного долгостроя длиной в 8 лет, следующий — прокат и озвучка на других языках.

Давняя мечта



Режиссером картины стал Сергей Киатров, главный режиссер «Татармультфильма». Сценаристами — директор студии Азат Ганиев и исполнительный директор издательства Алсу Низамеева. Композитор — Мария Сергеева. Как объяснил Ганиев, производство фильма заняло больше года, на сценарий ушло около полугода, последние 2-3 месяца студия шлифовала результат. Итог работы команды из 60 человек — 90 персонажей, 650 фонов, 1126 сцен.

Студия уже снимала полнометражные мультфильмы — «Семь жемчужин», «Стрела наследия». Но история про 100-летнего старика — случай особый.

— Создать фильм «Әлдермештән Әлмәндәр» — это давняя мечта нашего объединения, — пояснил на пресс-конференции Ганиев. — Работало над этим фильмом много разных человек в разные времена. Идея сделать «Альмандара» пришла к нам 10 лет назад, как только было создано объединение «Татармультфильм», когда нашим редактором был Туфан Абдуллович Миннуллин.

То есть автор пьесы, по которой в театре Камала был поставлен в 1976 году спектакль, игравшийся вплоть до начала нулевых. После смерти исполнителя главной роли Шауката Биктемирова часто звучала фраза, что его никто не заменит. При этом пьесу ставили и в других театрах, причем по-русски спектакль назывался «Белая ворона». В «Экият» в 2020-м сделали его кукольную версию.

Вернемся в 2015-й

Объединение «Татармультфильм» было создано в 2009 году. Впервые об анимированном Альмандаре заговорили в 2015-м году, хотели снимать всем миром, был запущен проект сбора средств народныймультфильм.рф и объявлен бюджет — 7,8 млн рублей (нынешний пока не озвучивался). Уже тогда начали придумывать сценарий, персонажей. В качестве лотов тогда фигурировали футболки, презентационные книги, подарочные комиксы, приглашения на творческие вечера и худсоветы, появление в титрах. Через полтора года удалось собрать около 5% суммы, возникли проблемы и с передачей авторских прав — говорят, дочь Миннуллина Альфия выступила против резких изменений оригинального сюжета.

— Мы вели переговоры с наследниками и пришли к соглашению, что это произведение по мотивам пьесы, — указал Ганиев. — Такая формулировка позволила нам видоизменить сценарий так, как мы это видим, и не следовать каждому символу, букве, запятой пьесы.

— По сюжету все происходит как в спектакле, но не так, как в спектакле, — сказал Киатров. — Мы много что изменили, но это будет понятно при просмотре. Мы надеемся, что фильм попадет в прокат. Сейчас время для этого благоприятное, условно.

— Философские, духовные ценности спектакля мы в мультфильме старались сохранить, — объяснила Низамеева. — Но неотделимая часть мультфильма — это комические элементы. Их было внесено очень много.

— Нашей задачей было раскрыть образ Альмандара. Он тоже большой друг детей, тоже бегает за бабушкой Хамдебану, тоже хочет жениться, и проявляет себя как веселый жизнерадостный старик. Старик он только по возрасту, душой он всегда молод, — сказал Ганиев.

При этом действие мультфильма перенесено в наше время.

— В спектакле речь шла о гражданской войне — а мы сейчас не знаем, за кого мы там воевали, мы же сейчас про Колчака фильмы снимаем, — добавил Киатров, отметив, что на тестовых показах у зрителей вопросов об этих событиях не возникало.

— Тема войны отражена, — указала Низамеева. — В сценарии даже есть фрагмент, где мы, омолодив Альмандара, показали его на войне.

— В нашем фильме агент №1550 — главный герой, — заключил внезапно Киатров.

1550-й — это Әҗәл, Смерть. Его направляют из небесной канцелярии за дедом, который слишком долго жил на этом свете. Получается, главный герой в масштабной семейной картине — это агент смерти. Смелый шаг на уровне диснеевской «Тайны Коко».

Как Ахметов заставил перекрасить ворота



За Ажаля говорит его камаловский актер Равиль Шарафеев. Альмандара озвучивает мастер пародий и перевоплощений Эмиль Талипов. Также над фильмом работали Ильнур Закиров, Лейсан Гатауллина, Гульнара Гайнутдинова.

— Мы только звуки издавали, — несколько дистанцировался Шарафеев, хотя его создатели называли и главным консультантом. — Как они сделали — мы старались к этому приладиться. В этом фильме что хорошо — это от команды создателей фильма.

Фильм снят при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, «Татнефти». Помог и Марат Готович Ахметов. Название возглавляемой им Комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, никто из спикеров сходу выговорить не смог.

— Марат Готович посмотрел каждый кадр. Ему не понравился цвет наших ворот, он сказал, что они должны быть более зелеными, — отметила Низамеева.

Вообще, авторы несколько раз отметили, что все элементы татарскости в мультфильме — проверенные: это касается орнаментов, песен, цветов. А Киатров уже выучил книгу «Тартарика. Этнография» наизусть.

Киатров также указал, что «Альмандар» — семейный фильм: «Юридически 6+, мы предлагаем его как 12+. Это будет интересно тем, кто знает произведение, и тем, кто знакомится с ним первый раз». Разумеется, авторы указали, что «Альмандар» способствует распространению татарского языка. Это большое подспорье родителям, которые не знают, что показывать детям из татарского.

— Я когда растил дочь…. Нечего смотреть, — отреагировал Талипов. — А я хотел, чтобы она заговорила по-татарски. Так что собирал все по «Ютубу» и показывал. И ничего по телевизору.

К слову, сейчас сделана татарская озвучка, планируется и русская, и английская. На это Шарафеев тут же выдал: «I don’t speak English».

— Не вспоминайте спектакль, когда будете смотреть мультфильм, — резюмировал Талипов. — Постарайтесь от него отстраниться.

Премьера 68-минутного мультфильма пройдет 10 мая в большом зале театра Камала.

