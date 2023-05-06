Казань после двух серебряных наград претендует на два чемпионства

Сбываются мечты Богачевых?

Начало мая синхронизировало финалы чемпионатов России по баскетболу и волейболу среди мужских команд, и в обоих стартовали казанские команды. С учетом недавнего чемпионата России по водному поло и финала Кубка Гагарина получается, что четыре казанские команды добрались до главных матчей в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет над тем, как Казань возвращает себе статус «спортивной столицы страны».

«Зенит-Казань» в шаге от чемпионства

После двух стартовых побед в финале чемпионата России по волейболу, мужской «Зенит-Казань» находится в шаге от возвращения себе звания чемпиона страны. Завтра, 7 мая, в Москве пройдет третья игра финала, в котором Казань пока деклассирует столичное «Динамо», выиграв два стартовых поединка со счетом — 3:0, 3:1. Вопрос даже не в победах, а в том с какой легкостью они достигались, если наиболее небольшой разрыв был в последней партии второго казанского матча — 25:21. В остальном сеты были выиграны, когда москвичи на 25 казанских очков могли набрать в ответ 15 (!), 17, 18, 19, 20 баллов. Никакой борьбы, никакой нервотрепки, в последний раз она была у казанцев во втором полуфинале против новосибирского «Локомотива», когда счет матча — 3:0 не отражал нерва игры, и два сета «Зенит-Казань» выиграл с минимальным преимуществом — 27:25, 30:28.

Тяжело было поначалу в четвертой игре полуфинала, когда Казань уступила в двух сетах, но потом катком прошлась по «Локомотиву» и переборола его на тай-бейке. Тем самым взяли реванш за прошлогоднее поражение в полуфинале, ставшее ушатом холодной воды для организаторов казанского суперфинала. Напомним, что Новосибирск был по итогу выше Казани еще и в ковидный чемпионат, прерванный весной, а последнее золото наша команда завоевывала в 2018 году, когда завершилась эпоха легендарной команды Владимира Алекно, выигравшей 1-е место пятый раз подряд. Тогда это было продублировано победой в Лиге чемпионов, достигнутой ранее, после чего прошло 5 лет без побед, за исключением Кубка России. Потенциально победой мог завершиться прошлогодний старт в Кубке ЕКВ, когда «Зенит-Казань» обыграл в первом полуфинале команду из итальянской Монцы, после чего Россия была отстранена от участия в международном сезоне, и обладателями Кубка стали в итоге те же итальянцы.

Фото: Сергей Елагин/zenit-kazan.com

«Таков путь»

Еще более долгим был путь к победам у баскетбольного УНИКСа, который уже сегодня, 6 мая, выйдет на домашнюю площадку в первом матче финального противостояния с краснодарским «Локомотив-Кубань».

Собственно, в чемпионатах страны УНИКС не побеждал ни разу за 10 выходов в финал, завершившихся двумя поражениями от Перми и восемью фиаско от ЦСКА. Ну как фиаско? Зачастую нас обыгрывали соперники, иногда мы уступали участникам финалов в судейской форме, кстати, любопытно было бы проследить их жизнь сейчас, поинтересоваться не стали ли комом в горле те 30 сребреников, за которые они продавали свою совесть.

Поэтому УНИКСу в своей более чем 30-летней истории удавалось побеждать только в еврокубках и Кубках России, хотя от превратностей последних лет он пострадал больше, чем названный «Зенит-Казань». К примеру, в коронавирусный год волейболисты самостоятельно провалили групповой этап Лиги чемпионов, не сумев даже выйти из группы, а УНИКС замер на стадии четвертьфинала Кубка Европы перед противостоянием с сербским «Партизаном». Более того, в чемпионате страны он остался четвертым, отставая по очкам от того же Краснодара, но в запасе у Казани на момент остановки чемпионата были две игры. Они так и не были сыграны, медали не вручены. Прошлогодний евросезон был прерван на момент, когда у УНИКСа было семь побед при четырех поражениях и все шансы на выход в плей-офф. А в чемпионате страны команда в итоге пострадала больше всех полуфиналистов, поскольку Казань покинули семь легионеров. Остался только хорват Марио Хезонья, вернулся в итоге американец Лоренцо Браун, да усилились перед финишем двумя американцами и хорватом. В итоге этого хватило только на победу в серии за 3-е место над Краснодаром.

Перед финалом УНИКС и Краснодар объединяет то, что они прорвались в главное противостояние сезона вопреки всему. Краснодар обыграл сам ЦСКА, тем более сделал это на чужой площадке, а УНИКС был сильнее действующего чемпиона — питерского «Зенита», постоянно уступая в счете на родной площадке. В итоге судьба семиматчевого противостояния Казани и Санкт-Петербурга решилась в последние 5 секунд, что напомнило недавний финал «Ак Барса» и ЦСКА. В решающий момент игрок Питера не удержался на площадке, заступил за лицевую линию в попытках укротить мяч. В итоге его команда, которая при равном на тот момент счете рассчитывала на победу, упустила и возможность перевести матч в овертайм, поскольку Казани хватило четыре с половиной секунды для того, чтобы набрать решающее очко.

Фото: unics.ru

В чем файда российскому спорту?

Весь предыдущий абзац о перипетиях пяти секунд в Казани, чуть менее легендарных, чем три секунды Мюнхена, написан, в том числе, и для того, чтобы оценить влияние нынешних финалов на сборную России, которая, дай бог и силу воли ФИБА, вернется на международную арену в 2025 году. Тут вспоминается подобное обещание от персонажа Александра Абдулова в знаменитом фильме «Формула любви», когда герой обещает вернуться совсем другим, после чего снимает парик. Какой будет сборная, неизвестно никому, но сейчас, за 2 года до возможного возвращения, именно Краснодар представляется надеждой и опорой национальной команды. Как и практически все подразделения спортивного «Локомотива», вышеназванный Новосибирск в волейболе, не названные Ярославль в хоккее и Пенза в регби, Краснодар старается формировать состав на российских игроках. В стороне только футбольный анфан террибль Министерства путей сообщения.

Не удивимся, если в финале симпатии нейтральных болельщиков будут на стороне южан, поскольку Захар Ведищев, Владислав Емченко, Валерий Калинов, Егор Сычков, Александр Щербенев это перспектива российского баскетбола «прямо сейчас», и возможное «сегодня» в году 2025-м. Даже уроженец Украины Андрей Мартюк представляется в составе сборной более органичным, чем бывшее армейское «чудо в перьях» Джоэл Боломбой, типа, россиянин с Украины, сбежавший отсюда с первых дней СВО. В последний раз такой «концентрат» будущего российского баскетбола в одной команде, наши болельщики могли наблюдать ровно 10 лет назад, когда на летней Универсиаде в Казани побеждали Павел Антипов, Семен Антонов, Евгений Валиев, Максим Григорьев, Владимир Ивлев, Сергей Карасев, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов. Был в той чемпионской команде и питерский зенитовец Андрей Зубков, тот самый, кто в уже упомянутой борьбе с мячом, заступил за линию площадки. И в очередной раз напомнил, что российский клубный баскетбол, даже после того, как международные спортивные федерации вывели его за границы своих орбит, а легионеры из многих стран, как Чацкий, заявили, что сюда я больше ни ногой, в том числе и потому, что эти самые ноги могут затем «оторвать» на злобно настроенной к России родине, российский баскетбол был и остается игрой американцев в футболках российских клубов. В итоге просиживающие на скамейке запасных россияне в решающие минуты матчей оказываются не готовыми не то чтобы взять игру на себя, даже сыграть надежно. По уму можно даже не переживать за отстранение от Олимпиады в Париже, поскольку ни в Рио-2016, ни в Токио-2020 мы так и так не попадали.

Помимо Краснодара, и ЦСКА, и «Зенит», и «УНИКС» делают ставку на пришлых, оправдывая это борьбой за высокие места, возросшим зрительским интересом, разве что еще один «козырь» — выступления в еврокубках — не сыграл. Краснодарский клуб, ранее поездивший по России, от Минвод, где была создана команда, до Ростова-на-Дону, создал на Кубани еще одну академию, наподобие футбольной Сергея Галицкого. И Ведищев, Емченко, Калинов, Сычков, Щербенев это не просто перспективная российская молодежь, это местные воспитанники. То, чего не смогла или не захотела сделать у себя Казань за тридцать лет и три года, сколько здесь существует профессиональный баскетбол. Даже в советские времена мы могли воспитать игрока уровня сборной станы — Владимира Никитина — а сейчас смотрим за круговоротом американских Браунов в составе и позором казанских баскетболистов на Спартакиаде сильнейших.

Джаудат Абдуллин