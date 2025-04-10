В России создадут кодекс этики спорта

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта России разрабатывает кодекс этики российского спорта, который планируется утвердить в ближайшие недели. Об этом сообщил министр Михаил Дегтярев, пишет РИА «Новости Спорт».

— Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимал, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб — это важно, — заявил Дегтярев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также озвучил одну из выдержек из будущего кодекса.

— Всегда остаемся патриотами России и помним, что все мы вместе и каждый по отдельности бережем честь своей команды, школы, города и великой России, — сказал он.

Рената Валеева