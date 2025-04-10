Рейнольдс из УНИКСа стал претендентом на звание лучшего обороняющегося игрока Единой лиги

Фото: Мария Зверева

Джален Рейнольдс, игрок казанского УНИКСа, вошел в число главных претендентов на награду лучшему обороняющемуся игроку сезона-2024/25 в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Лига ВТБ ежегодно отмечает лучших в защите, и в этом году борьба за престижный трофей обещает быть жаркой. Помимо Рейнольдса, в списке номинантов значатся Антониус Кливленд из «Локомотива-Кубани» и Георгий Жбанов, ранее выступавший за УНИКС, а сейчас защищающий цвета «Зенита».

Георгий Жбанов. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Однако статистика Рейнольдса говорит сама за себя: 14,3 очка, 6 подборов, 2 передачи, 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота за игру, а также впечатляющие 17,4 балла эффективности. Эти цифры делают его одним из фаворитов на получение награды.

Напомним, что в прошлом сезоне лучшим оборонительным игроком был признан Винс Хантер из «Зенита».

Рената Валеева