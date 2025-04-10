Голкипер «Рубина» Ставер вошел в топ-100 лучших вратарей мира по версии CIES

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер казанского «Рубина» Евгений Ставер вошел в топ-100 лучших вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Рейтинг составлен на основе показателей за последний год — с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025 года.

Ставер занял 98-е место в списке. Помимо него, в топ-100 вошли еще два представителя Российской Премьер-Лиги: Станислав Агкацев («Краснодар», 4-е место) и Евгений Латышонок («Зенит», 12-е место). Возглавляет рейтинг вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарума.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейтинг CIES основан на анализе результатов голкиперов, уровне сыгранных матчей и результатах игр. В рассмотрение принимались только вратари, принявшие участие как минимум в 20 матчах чемпионата.

Евгений Ставер перешел в «Рубин» из «Енисея» перед началом текущего сезона.

Казанская команда после 23 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.