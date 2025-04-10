Яшкин: серия с «Динамо» будет особенной, приятно играть на знакомой площадке

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился своими мыслями о предстоящей серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против московского «Динамо». Первый матч состоится 12 апреля в Москве.

— Серия с «Динамо» будет для вас особенной? — спросили хоккеиста.

— Да, я провел там два хороших года, всегда приятно играть на знакомой площадке, — ответил Яшкин во время открытой тренировки команды, цитата приведена пресс-службой «Ак Барса».

Нападающий также рассказал о настроении в команде после сложной серии с «Автомобилистом».

— Все отлично, работаем, восстанавливаемся, готовимся. Очень рады, что получилось пройти «Автомобилист», серия была не простая. Много эмоций оставили, но и позитива достаточно появилось. Подходим к матчам с хорошим настроением, — сказал он.



Напомним, первый матч серии «Динамо» — «Ак Барс» состоится 12 апреля в Москве. Начало встречи в 16.30.

Рената Валеева