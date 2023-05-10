В чем историческая ошибка с празднованием 100-летия ЦСКА

После поражения «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина от ЦСКА, часть болельщиков стала утверждать, что это было сделано «в честь» столетнего юбилея армейцев. Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин утверждает, что ЦСКА — это только часть истории спортивного общества Вооруженных сил, а не его основа.

Билялетдинов всегда проигрывал ЦСКА во времена СССР



Символично, что бывшему динамовцу Зинэтуле Билялетдинову в нынешнем финале противостоял ЦСКА. Самый принципиальный соперник, оставшийся непобедимым для Билялетдинова клуб во времена игровой карьеры. Ближе всех Билялетдинов подошел к победе над ЦСКА в 1985 году, но не смогло тогда его «Динамо», руководимое Юрием Моисеевым, хотя бы сыграть вничью в решающем матче, уступив в битве за золото со счетом — 1:11 (!)

1985 год, это время прихода к власти в СССР Михаила Горбачева, когда с каждым годом его правления терялся смысл в аббревиатуре Союз Советских Социалистических Республик. К сезонам 1990 и 1991 годов, когда «Динамо» все-таки дважды подряд выигрывало национальный чемпионат, уже не было в игровом составе команды Билялетдинова, и ничего не осталось ни от Союза, ни от Советских, ни от Социалистических, только Республики продолжали по инерции жить вместе, энергично воюя между собой на окраинах «беременной» перестройкой страны.

И уже не было в 1990 и 1991 годах настоящего ЦСКА, то есть армейского клуба, флагмана мирового хоккея со времен Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова. Со скандалом уезжали Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов, а с 1989 года еще и побежали: Александр Могильный, далее Сергей Федоров — в 1990-м, Владимир Константинов — в 1991-м. Поскольку советские армейцы были еще и военнослужащими, то тут надо говорить правду, они дезертировали из рядов Вооруженных Сил, как в советские времена называлось физкультурно-спортивное объединение, куда, начиная со СКА «Звезда», входили разные команды: противовоздушные ВВА, ВВС МВО, «Искра», ватерпольные флотские команды, многочисленные иностранные, вроде ГСВГ (ГДР), СГВ (Польша), ЦГВ (Чехословакия), ЮГВ (Венгрия) и заканчивая ЦСКА. И соревновались они не только в чемпионатах и Кубках стран, но и еще на ведомственных соревнованиях, в том числе международного масштаба, таких как спартакиады дружественных армий.

В истории ЦСКА есть пятилетний период, когда тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым были упразднены спортивные роты. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для того, чтобы представлять армию, в ней необходимо хоть немного послужить

Поэтому нынешний абсурд с анонсированным, в том числе на билбордах Казани, 100-летним юбилеем ЦСКА — это прямое измывательство над историей. Нет никакого юбилея ЦСКА, юбилей должно праздновать ведомственное спортивное общество «Вооруженные силы». А ЦСКА, то есть Центральный спортивный КЛУБ армии, образован только в 1997 году и в его истории есть пятилетний период, когда тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым были упразднены спортивные роты и некоторые команды по игровым видам спорта. И уж тем более нет прямой связи ЦСКА с ведущими игровыми командными видами спорта, что особенно явственно в отношении хоккейного клуба, который в девяностые годы разваливался надвое, собственно, ЦСКА и ХК ЦСКА, делил имущество, тренеров, игроков, о чем мы неоднократно писали. Уже с тех пор команду можно называть ЧВК, поскольку для того, чтобы иметь право называться спортивным клубом армии, в ней надо служить, что, кстати, не анахронизм и для нынешнего профессионального спорта.

К примеру, в футбольной сборной Южной Кореи служил Сон Хин Мин, играющий в Англии, а летом поедет на армейские сборы Ким Мин Чже из «Наполи». Буквально в этом году баскетболист «Юты Джаз» Лаури Маркканен, по ходу регулярного сезона в НБА, вернулся в родную Финляндию и ближайшие полгода проведет на военной службе. Было такое в истории его бывшего одноклубника Андрея Кириленко? Нет, поскольку баскетбольный клуб уже давно сергееивановский клуб афроамериканцев, а не армейцев. И «Ак Барсу» противостоял не спортивный, а сечинский, не клуб, а «кони», не армейцы, а «аниматоры», потому что не может армейскую команду тренировать дезертировавший из армии человек. Не мо-жет, не дол-жен, не имеет права в стране с трепетным подходом к истории. Хотя и прозвище «Кони» можно подвергнуть сомнению, поскольку оно было получено во времена маршала Семена Буденного, а не в «файв о клок» его правнука Николая Чоулза.

Фото: ak-bars.ru

В нынешней Казани больше настоящих армейцев, чем в столичных БК, ХК и ПФК

Причем у ЦСКА есть большое количество фанатов, которые сейчас проходят службу в СВО, и мы прекрасно понимаем их чувства, как и чувства тех реальных армейцев и динамовцев, которых много в сборных России по олимпийским видам спорта. Главный тренер сборной страны по фехтованию Ильгар Мамедов отметил, что среди его подопечных таких 100 процентов, кого только по этим причинам могут не допускать до международных стартов, ссылаясь на то, что они имеют отношение к милитаризированным структурам. Для понимания: армейская команда — это и пряник со званиями, сроком службы и прочими ништяками в виде раннего выхода в отставку, но и кнут с перспективой уехать из спортивного окружения в сапогах куда-нибудь на Кушку. При случае спросите у нынешнего наставника «Рубина» Рашида Рахимова, он любому может рассказать в красках. Либо у спартаковца Андрея Тихонова, он больше армеец, чем Сергей Федоров, хотя «красно-белый» Тихонов служил в Красноярском крае, охраняя зэков, и это больше имеет отношение к «Динамо», чем к армии. Но он служил, как и полковник КГБ СССР Зинэтула Билялетдинов, который может смело надевать свой китель, как и Станислав Еремин из УНИКСа, как мог делать покойный Юрий Моисеев. Как может надевать свою военную форму советского моряка Ирек Зиннуров, нынешний президент «КОС-Синтез», чью фотографию я нашел самостоятельно, где он сидел в окружении товарищей по команде СК КЧФ, единственный в рубашке, поскольку остальные были в форме военнослужащих украинской армии. А он не принес присягу Украине, как и многие военнослужащие, дававшие присягу СССР, которые услышали из уст тогдашнего президента Украины: «Раз так, то пускай грызут камни». И это произнес не русофоб типа ющенко, порошенко, зеленского, это вполне себе приятный во всех отношениях Леонид Кучма сказал. Интересно, откуда и когда на нынешней Украине выросли нацизм и бандеровщина?

А в нынешнем ЦСКА кто-то может надеть китель и не выглядеть ряженым, как выглядел в свое время ряженым под российскую команду лондонский Chelski Романа Абрамовича? Потому что шапки-ушанки и «Калинка-малинка» это не Россия, а ее симулякр.

Фото: ak-bars.ru

Патриотизм не заводится сам по себе

И надо задавать такие вопросы уже сейчас, если, конечно же, мы собираемся после победы в СВО жить в обновленной стране, не прогибаясь под вернувшихся «испуганных патриотов», их высокопоставленных покровителей, точно таких же «пыхтунов», как представители недружеского окружения Билялетдинова. Если не будем переписывать историю страны, какой бы она не была. Тот же 100-летний юбилей общества «Динамо», которое имеет право на его проведение куда больше, чем ЦСКА на юбилей общества Вооруженных сил, и тот разочаровал эксцессом исполнителей. Поздравлять великих динамовцев на федеральном и республиканском уровне и не отметить четверть века в «Динамо» Зинэтулы Билялетдинова (15 лет игровой карьеры, 10 лет тренерской в «Динамо») — это позор. Зато в список отмеченных попали Николай Тихонов и Андрей Дементьев. Подозреваю, что исполнитель, писавший поздравления для динамовских VIP-персон, большой поклонник поэзии, и имена двух советских поэтов пришли ему на ум, а вот имена биатлониста Александра Тихонова и лыжника Евгения Дементьева застряли где-то в закоулках памяти. Бывает, что и она изменяет человеку, как ранее изменяли Советской Родине «армейские» хоккеисты. Но даже давность произошедшего не дает нам возможность забывать о нем. Как не дает права вещать про патриотизм, когда это делают граждане Германии Воробьев и Знарок, гражданин Финляндии Ротенберг, гражданин или подданный Великобритании Чоулз.

Патриотизм не заводится сам по себе, как вши, его надо воспитывать и на своем примере, с детства, проведенного на дедушкиной даче, в батином гараже, а не на заморских виллах или в заокеанских колледжах. На походах как военно-патриотических, так и в исторические музеи, а не шабашах Хэллоуина. На воспоминаниях ветеранов боевых действий, а не в конвульсиях «жертв» тик-тока. Иначе может вырасти, например, автогонщик Даниил Квят, перешедший под итальянский флаг, под которым ранее выступал его большой друг Франческо Провенцано. Квят нисколько не стесняется своего отъезда из России и ухода из-под российской юрисдикции, поясняя, что «у меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну. Я рос в Италии, провел здесь юные годы, и уже по этой причине я сделал выбор в пользу выступления под флагом Италии».

Патриотизм созревает на изучении в школе «Дома Павлова» и «Молодой гвардии», а не на «Одном дне Ивана Денисовича» или любом другом произведении Солженицына. На песне «С чего начинается Родина», а не завываниях Моргенштерна. На просмотрах «Отца солдата», «Они сражались за Родину» и трилогии «Освобождение», а не на современном киномусоре типа «Зулейхи», «Т-34» или «Девятаеве» (простите нас родные и близкие Михаила Петровича, ибо у многочисленных бекмамбетовых, яхиных и их покровителей нет органа, отвечающего за такие производные, как стыд). Патриотизм это подвижничество настоящего армейца Андрея Саламатина, а не разоблачения беглого башкира из ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова. Только тогда наши соотечественники готовы будут пойти на военный парад, даже в дни, когда враг стоит под Москвой, а не сбегут из страны с момента начала СВО, как это сделали некие сотрудники того же «Ак Барса», к руководству которого тоже, кстати, есть многочисленные вопросы.

Джаудат Абдуллин