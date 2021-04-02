Жители Высокогорского района годами добиваются, чтобы из крана текла чистая вода

Фото: кадр видео

Жители многоквартирного дома с улицы Центральной поселка Березовка Высокогорского района прислали в редакцию «Реального времени» видео «воды», которая потекла у них из кранов в понедельник после ликвидации очередной аварии на штопаном-перештопаном водопроводе. На нем видно, как в кухонную раковину хлещет рыже-бурая грязная жидкость.



В причинах проблем с водоснабжением в Березовке уже разбирались 9 лет назад. Воду из-под крана жильцы дома не раз сдавали на анализ — она не соответствует СанПиН. Экспертиза воды, которую тогда жильцы провели за свой счет, показала, что на вводе в дома предельные гигиенические показатели по общей жесткости превышены в 1,3 раза, по запаху и привкусу — в 2 раза, по мутности — почти в 21 раз, а по содержанию железа — почти в 22 раза. За 9 лет вода так и не стала кондиционной.



Чиновники района не могут ответить на вопрос, когда решится проблема. Руководитель исполкома Красносельского сельского поселения, в которое входит Березовка, Ильдар Газизов, который заступил на должность в августе 2019 года и живет по соседству с Березовкой, рассказал, что, будучи местным активистом, сам несколько лет воевал с разными госорганами за чистую воду для себя и соседей.

— До меня еще был утвержден проект нового водопровода, а когда меня назначали, мы начали что-то делать в этом направлении. Сейчас пробурена скважина, построена водонапорная башня, сети начали прокладывать. Я понимаю людей, им мучиться надоело, но не все так просто и не делается одним днем, — прокомментировал он «Реальному времени», добавив, что не сможет сказать, когда сдадут новый объект.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова