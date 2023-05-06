«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 51-я: «Дал слово — выполняй!»

Наш ответ Карлсону — фильм о волшебном существе Утее

Фильм 2016 года «Дал слово — выполняй!» (0+) в СМИ позиционировали как первый татарский полнометражный детский фильм. Это еще и семейное кино: снимались в нем родители, дети и родственники, действие, в основном, происходит в квартире семьи. Режиссировал картину мастодонт семейных картин «Татаркино» и актер Кариевского театра Ильфат Камалиев. Он же создал сценарий на основе пьесы Галимзяна Гильманова «Булат нигә яхшы укый?» («Почему Булат хорошо учится?») и выступил в качестве художника. Фильм идет с русскими субтитрами.

Сделай сам

О некоторых фильмах Камалиева мы еще не писали: ностальгическая драма «Тутык кыңгырау», боевик «Корыч». Ценят его и за умение вписаться в любой бюджет. К примеру, здесь он обошелся в подборе актерского состава родными и близкими.

В главных ролях в картине «Егет сүзе бер була» — представители двух семейств. Сами Камалиевы: две дочки — Илюса (Утей) и Зубаржат (Адиля), и жена Эндже (учительница Нафиса Сабировна). В таком же составе их можно было увидеть в экранизации пьесы Фаниса Яруллина «Бер күрешү үзе бер гомер». Еще нескольких Камалиевых можно найти во второстепенных ролях.

Есть еще Карпухины — свояченица Камалиева Эльвира (мама Булата) и ее сын Данил (Булат). Играют они вполне достоверно — себя. В качестве съемочной площадки использовалась и квартира кариевского актера. Словом, кто-то ждет денег, а у кого-то много идей.

Фильм снят на мощностях компании DARVIDEO, с их логотипа начинается картина. В их портфолио — много репортажного и промо-видео. Композитором выступила Чулпан Файзулгатова, автор песен, руководитель ансамбля татарской песни «Татар жыры» и множества вокальных групп, педагог 33-й гимназии. Дети Камалиева учились в это время в 33-й. Школа и ее двор также стала съемочной площадкой. А 2Г убедительно сыграл 2Г.

Также в авторах музыки значится певец и создатель театра песни «Моңлы Чаллы» Виталий Агапов. За стихотворные тексты отвечает детский поэт Эльмира Шарифуллина. Функции оператора-постановщика, монтажера и звукорежиссера на себя взял Азат Давлетшин.

Разбирать биографию Гильманова — значит написать около двух страниц всех званий и должностей. Скажем лишь, что он занимался трехтомником «Татарские мифы», так что представление о духах имеет. Пьесу его много ставили детские студии. Говорят, по традиции драматург сначала кино-вариант не принял. Но потом оценил.

Не хочу быть Букеем, хочу быть Утеем



Фильм около года показывали в районных кинотеатрах, пока не устроили и казанскую премьеру в «Мире» уже в 2017-м. Главный герой картины — Булат. Он начал учиться плохо, ему хочет помочь Адиля, а Булату подмога не нужна. Но находится другое существо — живущая у мальчика в доме Утей. Что-то среднее между домовым и красивой девочкой. Утей с Булатом и играет, и домашку делает, и готовит еду. А потом Утей обижается и исчезает. Изначально существо называлось Букей, его должен была играть мужчина. Но потом решили отдать роль очень желающей сниматься в кино Илюсе Камалиевой, которая при этом значительную часть времени говорит чужим голосом.

Таким образом, у Карлсона и Кирлемэна появился соратник в виде мистической старшеклассницы. Поэтому сайт журнала «Сабантуй» (на который ругается антивирус) даже назвал фильмом шажком в сторону фэнтези. Правда, без применения компьютерных технологий.

Зато можно увидеть сюжет, как мальчик не хочет дружить с одноклассницей, потому что он «мужчина», а она приходит подтягивать его по школьной программе — на каблуках. Но ничто не сравнится с образом Утея-домового — девочки с бородой и шевелюрой, как у Кузи. После ее появления фильм уходит практически во французскую комедию, а потом, конечно, в мюзикл, в ходе которого думаешь, отчего в квартире так мало вещей. Почему дети так легко ссорятся и мирятся, наверное, лучше не спрашивать. Следует ли искать причину появления Утея в том, что в картине нет отца? Возможно.