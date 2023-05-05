Почему Россию стали массово возвращать в международный спорт?

Рассматриваем все версии, включая конспирологические

Конец апреля выдался очень щедрым на факты возвращения российских спортсменов на международные старты. Помимо самбо, бокса и фехтования, которые вернулись во время первого года проведения СВО, в минувшем месяце было анонсировано возвращение гребли на байдарках и каноэ, настольного тенниса, дзюдо и тхэквондо. И только по командным видам спорта никто не сможет стартовать, о чем министр спорта Олег Матыцин заявил в общении с президентом России Владимиром Путиным. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин ищет смыслы в происходящем.

Не было ни гроша

Наше издание уже неоднократно писало о причинах возвращения на международную арену самбо и бокса, которых объединяет деятельность российских президентов во главе международных организаций, плюс финансовая поддержка госкорпораций «Роснефть» и «Газпром», соответственно. Вопрос с возвращением фехтования тоже выглядит вполне логично, поскольку не могла не сказаться многолетняя работа президентом Алишера Усманова, который и руководил и спонсировал в одном лице, что не могло не создать пророссийского лобби в руководстве федерации. Не удивительна та бессильная злоба наших противников, которые отказываются от проведения турниров с российскими спортсменами, либо саботируют их приезд, не в силах противостоять напрямую.

Какая-то логика есть и в возвращении тхэквондо, о чем мы рассказали в среду и еще поговорим поподробнее, поскольку там в сборной есть татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов, который станет первым татарстанцем на международных стартах за время с начала СВО. Хотя, справедливости ради, в самбо завоевывали медали татарстанские юниоры Даниил Ширковский (прошлой осенью) Эмир Амирханов и Виринея Максимова (на недавнем первенстве Европы в Израиле).

Теперь вопрос с возвращением гребли на байдарках и каноэ, дзюдо и настольного тенниса. Правда, не всех, у дзюдоистов уже исключили восьмерых спортсменов, которых не допустят к международным стартам из-за поддержки СВО. Но и это плюс по сравнению с тем, что до сих пор на международную арену не вернулся ни один зимний вид спорта, те же фигуристы и хоккеисты пропускают уже второй сезон. Как и хоккей с мячом, где крайне мало участников, сам вид не олимпийский и президентом федерации долгое время был россиянин. Но бенди не возвращают, а гребцы и дзюдоисты получили зеленый свет. Почему?

Теперь вопрос в возвращением гребли на байдарках и каноэ, дзюдо и настольного тенниса. Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Может быть, дело в Польше?

Оговорюсь, я этому возвращению только рад и забросал бы все небо чепчиками от переполняющего восторга, если бы, как говорил Бунша в облике Ивана Грозного, меня не терзали смутные сомнения. Украина, кстати, уже отреагировала на возвращение тем, что будет бойкотировать чемпионат мира, который назначен, внимание, на ноябрь, и пройдет во французском Монпелье. То есть его старт через полгода, а до этого события состоится еще чемпионат Европы среди смешанных команд, и он пройдет в июле в городе Крыница-Здруй, это Польша, которая в нынешнем году станет хозяйкой многочисленных чемпионатов Европы, которые пройдут в рамках третьих Европейских игр. Есть там гребля на байдарках и каноэ и настольный теннис, тхэквондо и фехтование, и все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на Олимпиаду в Париж. И Украина не готова бойкотировать старты в стране, которая является ее стратегическим союзником.

Сейчас Польша ненавидит Россию, как ненавидела ее на протяжении всей совместной истории, во время которой страны неоднократно воевали. Это было ощутимо еще в прошлом сезоне, когда из чемпионатов России уехали все поляки: баскетболисты Матеуш и Марцел Понитка, волейболисты Бартош Беднож, Дмитрий Пашицкий, Магдалена Смажек, футболисты Рафал Августиняк, Гжегож Крыховяк, Себастьян Шиманьски, гандболист Матеуш Пьеховски. Остался единственный Мацей Рыбус, но у него был «жирный» контракт со «Спартаком», местная супруга, двое детей и 10 лет, прожитых в нашей стране. Для поляков это аналог гоголевского Андрия Бульбы, и они исключили Рыбуса из состава сборной перед ЧМ-2022.Такой же массовый отъезд из России произошел только у украинцев.

Какая обстановка будет в Польше с июня по июль, на которые намечены Европейские игры, после предполагаемой эскалации конфликта на Украине, не знает никто. Но уже сейчас мы имеем дошедший до градуса кипения холодный конфликт между Польшей и Россией, после событий в школе при российском посольстве. Уже сейчас мы видим, как Польша формирует коалицию стран, которые выступают против возвращения России и Беларуси в международный спорт. И Европейские игры в Польше Украина не намерена бойкотировать, несмотря на то, что там, возможно, будут стартовать россияне. Поэтому не исключен массовый отказ российских спортсменов от участия в соревнованиях в Польше, где никто не гарантирует безопасности. Что соответственно будет с удовлетворением воспринято на Западе: вот видите, мы их вернули, а они сами отказываются соревноваться, дикари! И снимает всякую ответственность с МОК, мол, это поляки проявили инициативу, россияне испугались, мы тут ни при чем.

Для поляков это аналог гоголевского Андрия Бульбы, и они исключили Рыбуса из состава сборной перед ЧМ-2022. Фото: Артем Гусев/soccer.ru/CC BY-SA 3.0

Польша и бездействие российских властей и пропаганды

До Второй мировой войны Польша то объединялась с Гитлером, чтобы вместе пограбить Чехословакию, то боролась с ним, во время немецкой оккупации. Фактологически это подтверждают и кардинально разные истории футболистов сборной Польши тех лет. В частности, Мариан Спойда был расстрелян под Катынью в 1940-м сотрудниками НКВД, в то время как многие его партнеры по сборной в дальнейшем воевали с немцами. К примеру, призванный в немецкую армию Эдмунд Гемса дезертировал к польским партизанам. Юзеф Габень стал членом Сопротивления. Антони Галецкий в составе Армии Крайовы воевал за Тобрук, его партнеры по футболу Вальтер Бора, Ян Васевич, Болеслав Габовский попали в Армию Андерса, как и Герард Водаж, Теодор Петерек, которые вошли в состав этой армии, уже побывав в плену, как бывшие солдаты Вермахта.

В тоже время этнические немцы из Польши выбрали сторону своей исторической родины. Леонард Пентек эмигрировал в Германию, где у него родился сын Йозеф, в будущем знаменитый тренер сборной Дании Зепп Пионтек. Юзеф Клоц и Зигмунт Крумхольц были солдатами Вермахта. Стали фольксдойче после входа гитлеровских войск в Польшу польские футболисты Вальтер Бром, Эвальд Дитко, Кароль Коссок, Фридрих Шерфке. При этом офицер Вермахта Шерфке объективности ради стремился помочь своим бывшим партнерам по футболу и помог сохранить жизнь Болеславу Гендере, Михалу Флигеру, Мариану Фонтовичу.

С другой стороны Антоний Лыко, Леон Сперлинг и Зигмунт Штойерманн погибли либо в гетто, либо в концлагерях, Юзеф Корбаш — в лагере смертников в Освенциме.

Иными словами, это крайне противоречивая история, в конце которой Польша оказалась на правильной стороне, став настоящим союзником СССР в борьбе с нацизмом. Не таким, как, к примеру, Финляндия, которая в решающий момент просто сделала вид, что она также против нацизма. Нет, Польша завоевала право гордиться победой 1945 года жизнью миллионов своих граждан. Поэтому россияне как свою боль переживали события Волынской резни 1943 года, когда предки нынешней Украины резали поляков в 1943 году, убив порядка 50—60 тысяч.

Интересно, почему Владимир Зеленский не принес своих извинений властям и народу Польши за действия тех, кого он сейчас активно героизирует. Почему официальная Россия не использовала принцип разделяй и властвуй и даже не попыталась напомнить внукам и правнукам зверски замученных поляков, что они сейчас симпатизируют Украине, целуясь с потомками бандеровцев, аж пломбы вылетают. 80 прошедших со дня резни лет, это настолько короткий временной период, что у тех жертв остались внуки, правнуки. Неужели нашей пропагандистской машине трудно было точечно напомнить — по электронной почте, соцсетям, об этих страшных днях.

Фото: waralbum.ru

Для понимания, столицей Европейских игр станет Краков, который ценой жизни десятков тысяч человек освобождали советские войска, но на Украине это пытаются представить так, что освобождали они, поскольку там воевали солдаты Первого украинского фронта. Неужели нельзя было напомнить о том, как нынешняя Украина это не солдаты Украинского фронта, это другое. Настолько другое, что 5 марта 2021 года областное руководство Тернополя присвоило имя Романа Шухевича местному стадиону, который находится на улице Степана Бандеры, 15, Не вспомнив, что этот имена главарей тех молодчиков, которые и устроили Волынскую резню. Увы, бездействие российского политикума и пропаганды последних десятилетий приводит сейчас к тому, что нынешние поляки ненавидят страну своих освободителей и лобызаются с внуками своих убийц.



Джаудат Абдуллин