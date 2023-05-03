Татарстанский спортсмен стартует на чемпионате мира по тхэквондо

Россия возвращается в международный спорт

С 29 мая по шестое июня в столице Азербайджана Баку пройдет чемпионат мира по тхэквондо. Это первый международный старт, в котором примут участие спортсмены России и Белоруссии под эгидой международной федерации, не контролируемой российскими гражданами.



Возвращение через год

В начале марта 2022 года World Taekwondo — Международная федерация тхэквондо отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца марта 2023 года и, как это ни странно в нынешних реалиях, вернула представителей обеих стран, и чемпионат мира в Баку будет первым, где наши спортсмены выступят в олимпийском виде, который контролируется не россиянами, как в боксе, и не в олимпийских видах — самбо и шахматах. Президентами международной федерации тхэквондо были и остаются граждане Южной Кореи, как первый Ким Ун Ен, так и нынешний Чунг Вон Чоу.

Казалось бы, самой логики в возвращении наших тхэквондистов нет никакой. Но тут есть нюансы. Во-первых, россияне уже стартовали на чемпионате мира по тхэквондо, причем сделали это под своим флагом, и происходило это на 26-м чемпионате мира среди военных, проходившем в ноябре прошлого года в Иране.

Сборная России была представлена мощнейшим составом, включая двух олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова. В соревнованиях принимали участие спортсмены 10 стран, включая Испанию, Словению, которые нельзя назвать дружественными для России. Во-вторых, руководство World Taekwondo может переживать в том плане, что тхэквондо один из самых разобщенных олимпийских видов спорта. Это сложно осознать тем, кто, допустим, никогда не занимался каратэ-до и не понимает, что там десятки стилей, разобраться в разнице которых доступно только профессионалам. Так и в тхэквондо, как это ни странно, есть несколько стилей и еще больше федераций, каждая из которых проводит свои чемпионаты. World Taekwondo признан МОК, и благодаря этому она верховодит над всеми, но упускать своих членов очень не хотелось бы.

Президентами международной федерации тхэквондо были и остаются граждане Южной Кореи, как первый Ким Ун Ен, так и нынешний Чунг Вон Чоу. Фото: Adbar /wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0

Больше федераций — больше путаницы

Между тем в конкурентах есть GTF (Global Taekwondo Federation), президентом которой является Сержиу Балан из Молдовы, вице-президент россиянин Дамир Халилов, житель Казани. В том числе и поэтому чемпионаты и первенства мира — 2016, а также чемпионат и первенство Европы 2019 годов проводились в Казани. Осенью прошлого года в столице Татарстана состоялся Кубок мира, промежуточный, между чемпионатами мира 2022 года в Болгарии и 2023 года в Кыргызстане. Поскольку практически все руководство международной федерации представляет страны бывшего СССР — Молдова, Россия, а также Казахстан, Кыргызстан, ранее была еще и Украина, но ее представитель вышел из организации, после начала СВО.

Кстати, для понимания, тхэквондо в Global Taekwondo Federation визуально отличается от привычного, олимпийского стиля, поскольку там активно задействованы руки, и в принципе это больше напоминает кикбоксинг, только бойцы одеты в кимоно, которые носят корейское название добок. Ну и нет привычных для олимпийского тхэквондо протекторов, зато есть перчатки.

Существует еще и ITF, International Taekwon-Do Federation, которое также возглавляли два корейца, но из Северной ее части, из КНДР, как Чхве Хон Хи, так и нынешний Ри Ен Сон, а в России федерацию возглавляет ректор ГЦОЛИФК Сергей Сейранов. Кстати, в 2021 году в Казани проходил чемпионат России по этой версии тхэквондо. С одной стороны, ITF взаимодействует с World Taekwondo, но тут есть нюансы. Предыдущий, 21-й по счету, чемпионат мира проходил в Болгарии в 2019 году, нынешний ожидается в Казахстане, и кто бы мог помешать лучшим тхэквондистам России и Беларуси выступить там. Либо в Кыргызстане на чемпионате мира по версии GTF.

А ведь есть еще одна версия МФТ, откровенно говоря, самая непонятная для автора. В России президентом федерации является Лазос Цилфидис, есть даже свой Путин — Роман Игоревич, председатель попечительского совета, сын бизнесмена Игоря Путина, двоюродного брата президента России. Иными словами, племянник. Президент Федерации Цилфидис родился в Греции, переехал в Россию, где и занялся тхэквондо, а свою организацию создал после раскола, произошедшего в международной федерации, и тем самым продолжил «раскольничество» в историческом развитии этого вида единоборств.

Вот эта историческая ретроспектива, когда международные федерации тхэквондо постоянно делились «почкованием», возможно, повлияла на решение World Taekwondo вернуть россиян и белорусов на международные соревнования, чтобы не плодить все новых «раскольников».

Чемпионаты и первенства мира — 2016, а также чемпионат и первенство Европы 2019 годов проводились в Казани. Фото: Ринат Назметдинов

Есть надежды на «сборную беженцев»?

Если задействовать «теорию заговора», то можно предположить, что приглашение россиян и белорусов было обговорено с МОК, который крайне заинтересован в истории развития «сборных беженцев». На предыдущей Олимпиаде в Токио среди тхэквондистов было две таких спортсменки, которые сбежали из Ирана и выступали за Германию (Кимия Ализаде) и Нидерланды (Дина Пурьюнес). Вернуть спортсменов на международные старты, поманить олимпийской перспективой и попытаться внести раскол в сборную страны — вполне себе план. Российские спортсмены в последнее время активно заявляют о желании сменить гражданство (пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев, гребцы Николай Пименов и Анна Пракатень, Софья Просвирнова, шорт-трек), да и тхэквондо такой вид спорта, что «перебежчиков» хватает. К примеру, один из лидеров сборной Азербайджана, хозяев чемпионата мира, Милад Харчегани, бронзовый призер Олимпиады, двукратный чемпион мира, который вырос в Иране. Правда, за родной Иран он ничего серьезного не выиграл, выступая там до 24 лет. Переход в сборную Азербайджана был вызван необходимостью стартовать на первых Европейских играх, соревнованиях весьма сомнительного свойства, но к ним и Азербайджан, и Беларусь, принимавшая Европейские игры в 2019 году, готовились крайне тщательно. Азербайджан ранее применял опыт приглашения в составы сборных иностранцев (этот опыт практиковался в женском хоккее на траве, затем в женском волейболе, мужском баскетболе), но тут страна максимально усилилась во всех видах спорта. Харчегани переходил в сборную в 2015 году, в начале того сезона выступая за родной Иран на международном турнире. Произошло это после перехода в сборную Азербайджана его тренера Резы Мехмандуста.

Тут, конечно, надо оговориться, что Иран покинули не только эти двое, но и, например, Мехди Ходабакши, который выступал за сборную своей родины до 2019 года, а сейчас стал чемпионом мира 2022 года за Сербию. Любопытно, что на Олимпиаде 2016 года он уступил именно Харчегани.

Бронза олимпийского Рио, две победы на чемпионатах мира сделали из Милада Харчегани, которого в Азербайджане называют Бейги, фаворитом олимпийского турнира в Токио, но там он повредил ногу и уступил в четвертьфинале.

Вернуть спортсменов на международные старты, поманить олимпийской перспективой и попытаться внести раскол в сборную страны — вполне себе план. Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанец в сборной

Кстати, в 2018 году в Казани проходил чемпионат Европы, где местные болельщики порадовались золоту россиянина Максима Храмцова. А призерами там стали, собственно, Бейги (Харчегани) и молдаванин... Аарон Кук. На самом деле, Кук англичанин, который обиделся на свою федерацию за то, что она выбрала перед домашней Олимпиадой 2012 года его конкурента и ровесника Лутало Мухаммада.

Участником предстоящего в Баку чемпионата мира станет челнинец Рафаэль Камалов. Ему не понаслышке знакомы расколы в любимом виде спорта, поскольку он начинал в ITF и только в 15 лет перешел в олимпийскую дисциплину WTF. Был призером международной летней Универсиады, чемпионом Европы и победителем как раз таки того самого чемпионата мира среди военнослужащих, только пораньше, еще в 2019 году.

Среди других участников ЧМ будут все те же олимпийские чемпионы Ларин и Храмцов, серебряный призер Татьяна Минина, бронзовый призер Михаил Артамонов, чемпионы Европы среди юниоров Лилия Хузина, Кристина Адебайо, студентка того самого ГЦОЛИФК, которым руководит Сергей Сейранов. Кристина — спортсменка во втором поколении, поскольку тхэквондо занимался ее отец и нынешний тренер Даниэль Адебайо.

Любопытно, что и у наших друзей-белорусов есть экзотический спортсмен, один из сильнейших тхэквондистов страны Арман-Маршалл Силла.

Джаудат Абдуллин