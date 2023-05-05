Татарстанский «Артек» в Форосе продал лишь треть путевок

Родители предпочли Крыму отдых детей в лагерях республики

Впервые в этом году родителям предстоит оплатить 100% стоимость путевки в летние оздоровительные лагеря, не рассчитывая на 50%-ное возмещение по туристическому кешбэку (федеральные власти так и не продлили программу на 2023 год). По этой причине, как выяснило «Реальное время», в Татарстане нарасхват раскупают путевки лишь в лагеря республики по прошлогодним ценам в 20—21 тысячу рублей в среднем. За месяц до открытия смен родители выкупили около 80% мест в загородных оздоровительных лагерях под Казанью, сообщили в ГБУ «Республиканский центр «Лето». Хуже с черноморскими курортами: родители боятся покупать путевки в татарстанский молодежный центр «Ак Барс» в Форосе, хотя безопасности детей ничего не угрожает, уверяют в администрации комплекса.

Брони нет, покупайте сразу, что досталось

Татарстанские семьи отчаялись в ожидании возобновления федеральной программы туристического кешбэка и без оглядки на нее кинулись раскупать путевки в детские лагеря внутри республики.

— Спрос на места в детские лагеря зашкаливает, — подтвердил «Реальному времени» глава ГБУ «Республиканский центр «Лето» Ильдар Давлетчин. — Глубина их продаж достигла максимума: продано почти 80% всего оздоровительного фонда.

Из-за повышенного спроса администрация центра отменила предварительное бронирование путевок, о чем предупреждает родителей на сайте: «Брони нет. Сразу происходит выкуп путевки на предоставленные смены на свободные места». А весь пакет документов, который находится в личном кабинете пользователя, нужно распечатать, подписать и привезти в день заезда ребенка в лагерь.



В настоящее время уже распроданы места в подведомственных лагерях «Пионер», «Чайка», «Дзержинец» до начала четвертой смены в августе.

Родители записываются в очередь на покупку путевки в лагерь на Волге

Огромное количество заявок зафиксировано при продаже путевок в детский лагерь «Мирас-Наследие», рассказали «Реальному времени» в отделе продаж центра. Новый лагерь с современным оснащением удачно расположен на побережье Волги в Зеленодольском районе и пользуется большой популярностью. Единственный недостаток — малый номерной фонд. Он вмещает всего 140 детей за смену, тогда как желающих гораздо больше. В результате за пару недель были распроданы места на весь летний сезон. А тех, кому не повезло с оформлением путевки, поставили в лист ожидания.

— Если кто-то откажется по болезни ребенка или из-за изменения семейных планов, тогда предлагаем освободившую путевку следующему по очереди, — рассказали в центре.

Всего номерной фонд лагерей ГБУ «РЦ «Лето» составляет 4 300 мест. По данным на начало мая, здесь оставались непроданными 180 путевок на август (это без учета двух казанских загородных лагерей, находящихся на ремонте, — прим. ред.). Выход к Волге есть у лагеря «Дзержинец», но и тут не осталось свободных мест.

Прошла информация, что в листе ожидания в загородные лагеря находятся еще около 300 казанских семей. Правда, в руководстве центра это опровергли: «Это неверная информация. Да, «Мирас-Наследие» — это новый лагерь на побережье Волги. Но мы предлагаем родителям альтернативу в другие лагеря, где есть свободные места. Понятно же, что все в этот один лагерь не поместятся», — заключил Ильдар Давлетчин.

Фото: vk.com/public214005520

В резерве — места в лагерях «Мечта» и «Добрый»

По его словам, решить вопрос с очередностью получится после завершения реконструкции еще двух загородных лагерей — «Мечта» (на 150 мест) и «Добрый» (на 110 мест). Первый находится возле села Ильинское в Зеленодольском районе, но без выхода к Волге. Второй — возле села Кульсеитово в Высокогорском районе. Их капитальный ремонт ведется с 2022 года.

В этом году на реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Зеленодольском районе выделили 95 млн рублей. Реконструкция двух лагерей проходила поэтапно, госконтракт на ремонт объектов выиграла фирма «Строймастер»: «Подрядчик ведет работы по графику. Ожидается, что оба лагеря откроются в конце июня», — заверил Ильдар Давлетчин.

Ажиотажный спрос родителей на путевки в республиканские детские лагеря связан с доступной ценой, считают в центре. По словам руководства организации, на предстоящий летний сезон правительство Татарстана установило фиксированную цену в 21—22 тысячи рублей на одну смену (18 дней), компенсируя рост коммунальных расходов и продуктов питания из республиканского бюджета. Фактически, стоимость детской путевки в Татарстане «заморозили», оставив ее на уровне 2022 года.

При этом отсутствие кешбэка не повлияло на желание родителей отправить детей на отдых: «Лагерей много, программ много, и детей много, поэтому спрос большой. Как покупали в прошлом году, так и продолжают покупать», — отметил глава центра. Жалуются ли родители? «Они провели (немало времени) в ожидании возобновления федеральной программы кешбэка, — согласился Давлетчин. — Но тем не менее оформляли путевки. Жалоб на дороговизну мы не фиксировали».

Фото: vk.com/public214005520

Спортшколы выезжают на две смены вместо трех

Обычно родители покупают на лето одну путевку каждому ребенку. Если в семье двое детей, тогда придется выложить сразу 40 тысяч рублей. «Экономить на этом родители не стали», — заметили в учреждении по организации детского отдыха. Зато заметно сократили время детского отдыха спортивные школы и творческие коллективы.

— Если раньше покупали путевку на три смены ребенку, который уезжал вместе с командой в лагерь, то теперь родителям не по карману отдать сразу 60 тысяч, — рассказали специалисты центра «Лето».

Так, к примеру, в этом году только на две смены едут в лагерь волейболисты спортшколы «Юность». Это дети в возрасте 10—11 лет. Одну смену вместо двух «потянули» родители детей хореографической группы «Акцент». В целом организованных детских групп в лагерях в этом году стало меньше. Хотя в прежние годы они составляли половину детей, отдыхающих в лагерях Татарстана.

Вообще, диапазон цен на детский отдых большой. По словам Давлетчина, в республике открыты 131 загородный лагерь и 49 палаточных. Поэтому можно найти путевки и за 6—7 тысяч рублей на 18 дней, в то время как в дорогие частные лагеря они обойдутся в 40—50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В течение последних 2 лет в стране действовала федеральная программа по стимулированию детских туристических поездок по стране. Благодаря ей родители могли вернуть 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Эта программа была утверждена в мае 2021 года по постановлению правительства России №759. По данным Минпросвещения России, ею воспользовались 1,2 млн семей с детьми. Официально программа не отменялась, но в бюджете на 2023 год на ее реализацию не были заложены средства. Главы нескольких регионов направили обращения в правительство РФ о необходимости возобновить программу, но ответа пока нет.

— Сколько бы мы ни задавали вопрос о возобновлении программы туристического кешбэка, нам всегда отвечают: «Вопрос рассматривается». Возобновится или нет, не знаем. Может быть, 20 мая объявят, как это случилось в 2021 году, — рассуждает глава ГБУ «Республиканский центр «Лето» Ильдар Давлетчин.

В татарстанский «Артек» — за 29 тысяч



Если в загородных лагерях дефицит свободных мест, то на черноморском направлении продажи детских путевок, наоборот, заметно «просели». Родители не торопятся покупать туры в молодежный центр «Ак барс» в Форосе ввиду неспокойной геополитической ситуации. По словам заместителя директора молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» Булата Гайнутдинова, на сегодня продано всего 30% путевок в первую смену, несмотря на понижение цены до 29 тысяч рублей.

— На первую смену объявили акционную цену в 29 тысяч рублей, чтобы привлечь на отдых как можно больше детей. Сама путевка — 13 тысяч рублей, транспортные расходы — 16 тысяч. В остальные три смены путевка будут стоить 43 тысячи рублей, включая транспортные расходы, — сообщил он.

По его словам, республиканский бюджет субсидирует почти 85% расходов. Спикер считает, что привлекательная цена должна помочь стимулировать продажи путевок.

Фото: vk.com/akbarsforos

— Пока идет хороший поток, идет хороший набор. Сократили цену, чтобы быстрее забронировать места в поездах, чтобы дети доехали с комфортом. Но все равно с каждым родителем приходится разговаривать и убеждать, что проблем с обеспечением безопасности нет. Наш лагерь находится среди гор — за все время не произошло ни одного инцидента. Да, родители переживают. Но мы сделали такую низкую цену, что нигде не встретите в Крыму, — заверил он.

Всего детский лагерь сможет принять 880 детей за четыре смены. По уровню комфорта и технического оснащения он сопоставим с международным лагерем «Артек» в Гурзуфе. Но в нем стоимость путевки начинается от 120 тысяч рублей. Если продажи путевок в центр «Ак Барс» в Татарстане не поднимутся, лагерь пустовать не станет. По словам Булата Гайнутдинова, путевки смогут получить крымские дети, но побаловать хотели своих, татарстанских ребят.

Первая смена «Сәләт — Дәрт» пройдет с 8 по 27 июня. Дети отправятся в Крым на поезде, формируемом федеральным оператором «Таврия». Это будет прямой рейс из Казани до Симферополя. «В составе эшелона мы забронируем отдельные вагоны с повышенным уровнем комфортности. В них будут кондиционеры, биотуалеты, розетки для зарядки телефонов. Дети будут находиться в отдельных купе под контролем взрослых вожатых, педагогов и врачей», — рассказал он.

Фото: vk.com/akbarsforos

Всего в этом году на берегу Черного моря пройдут четыре смены, направленные на творческо-интеллектуальное развитие детей. Так, образовательная программа включает в себя шесть направлений: вокал, хореография, сценическое мастерство, режиссура, SMM и интеллектуальное развитие (SoftSkills и «Что? Где? Когда?»), вторая «Сәләт — Җилкән» пройдет с 28 июня по 12 июля (с учетом дороги, 26 июня — 15 июля). Участники смены будут посещать занятия по творческим направлениям, спорту, науке, личностному росту и развитию личного бренда. Третья «Сәләт — Иҗат» состоится 15—29 июля (13 июля — 1 августа с учетом дороги).

По словам Гайнутдинова, лагерь имеет собственный пляж внутри гор, поэтому дети смогут накупаться на весь год вперед. Добавим, что у республики есть еще три детских лагеря на побережье Черного моря в Краснодарском крае, где стоимость путевок варьируется от 27 до 29 тысяч рублей за смену. Но все путевки в Анапу уже распроданы.