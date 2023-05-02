День в истории: показали кино, начали строить авиазавод, ликвидировали Усаму бен Ладена

Чем примечательна дата 2 мая?

Сегодня, 2 мая, ООН празднует Всемирный день тунца, а в Иране отмечают День учителя. В Казани впервые показали кино и начали строить авиазавод, в Москве — печатать книги, во Франции — запускать в небо модели самолетов. Сегодня родились императрица Екатерина II, писатель Джером Клапка Джером, футболист Ренат Атауллин, сенатор Людмила Нарусова. Умерли художник Иван Айвазовский, балерина Майя Плисецкая, композитор Джаудат Файзи и писатель Туфан Миннуллин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Здесь будет КАПО стоять

2 мая 1897 года в Казани впервые показали кино. Сеанс «настоящего синематографа Люмьера (живая движущаяся фотография)» прошел в городском театре. Как писали газеты, зрителей, решивших оценить новинку, почти не было, но сеанс повторили еще три раза. Позже в Казани, как и в других городах России, начали появляться кинотеатры.

2 мая 1932 года заложен камень в фундамент «Завода №124 имени Орджоникидзе», будущего КАПО имени Горбунова. Так началась история индустриализации Казани — с Авиастроя. В это же время город стал прирастать новым жилым районом — Соцгородом, приступили строители и к возведению новой ТЭЦ-2.



Фото footballinussr.fmbb.ru

2 мая 1965 года в Москве родился Ренат Атауллин. Начинал играть в футбол в молодежной команде «Динамо», потом в его дубле, а в 1984—1985 годах — в основном составе (52 матча и 1 гол). В составе «Динамо» стал победителем Кубка СССР, в 1986-м перешел в московский «Спартак», через 15 матчей уйдя в «Локомотив». В составе «Торпедо» стал финалистом Кубка СССР. Несколько лет играл в швейцарском клубоме «Винтертур». Вновь играл в дубле «Динамо», после — в тульском «Арсенале», «Соколе-ПЖД», «Мунайши» и «Сатурне». Завершив карьеру, выступал в составе ветеранов «Спартака» и работал сначала вице-президентом мини-футбольного клуба «Арбат», а потом в московском «Локомотиве» заместителем генерального директора академии по молодежным вопросам.

2 мая 1973 года умер Джаудат Файзи, татарский композитор, автор музыки к музыкальной драме (а по сути — к мюзиклу) «Башмагым» («Башмачки»), неутомимый исследователь народной и советской песни, успевший за жизнь еще и поработать редактором на радио, заведующим музыкальным отделом в театре и директором филармонии.



Фото: kai.ru

2 мая 2012 года умер драматург Туфан Миннуллин. В последние годы активно занимался политической деятельностью, впервые был избран депутатом Верховного совета ТАСССР в 1984 году, после повторно работал на этой должности в 1989—1991 годах. Был депутатом Госсовета РТ с 1995 по 2012 год, в последнем созыве был членом комиссий по соблюдению депутатской этики и по контролю реализации национального проекта «Образование». Последний раз выступал 26 апреля 2012 года, раскритиковав образ Казани как спортивной столицы, указывая, что это является примером роста города лишь в одном направлении.

2 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что в феврале прошлого года субъекты МСП взяли в банках почти 1 триллион рублей или наполовину больше, чем годом ранее, следует из новых опубликованных данных ЦБ. Таким образом задолженность предпринимателей перед банками достигла почти 8 трлн рублей, и бизнес Татарстана в лидерах Поволжья по объему выданных займов (224 млрд). При этом доля просрочки в республике снизилась до 5,74%. Однако эксперты «Реального времени» пессимистично полагали, что успешных показателей больше ждать не стоит и «такой динамики уже не будет».



Фото: Илья Репин

Родилась Екатерина, которая разрешила татарам строить мечети

2 мая 1563 года началась работа над первой датированной русской печатной книгой. Иван Федоров и Петр Мстиславец приступили к подготовке «Апостола». До этого в Москве выходили анонимные издания. «Апостола» напечатали на французской проклеенной бумаге, его объем — 534 страницы. Книга была украшена гравюрой с изображением евангелиста Луки, что было первым в истории русского искусства случаем, когда на гравюре главным изображением стал человек.

2 мая 1729 года родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в будущем Екатерина II. Для Татарстана важен ее визит в Казань в 1767 году в рамках большой поездки по России, когда она эффектно разрешила местным мусульманам возводить каменные мечети. Копия кареты царицы — обязательный пункт для фотографирования для туристов на улице Баумана.



И полетел

2 мая 1857 года выпускник Военно-морской академии в Бресте Феликс дю Тампль получил патент на проект самолета-моноплана с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси. Его модель, весом примерно до 700 граммов, поднялась в воздух, а после остановки винта плавно опустилась на землю. Все это — со слов Тампля. Вероятно, это был первый успешный полет модели самолета.



Фото: Роман Хасаев

2 мая 1958 года в Нью-Йорке родился Юлай Шамильоглу. Его отец — уроженец села Митро-Аюповское в Чекмагушском районе Башкортостана. Во время Великой Отечественной войны он попал в плен, после жил в Турции, в 1951-м переехал в США. Мать родилась в Благовещенске-на-Амуре, после переехала в Китай, далее в Турцию. Юлай вырос в Бронксе, учился в Колумбийском университете, где начал заниматься тюркологией, изучая множество языков. Также учился в университете Сегеда (Венгрия) на кафедре алтаистики. Преподавал в Индианском университете. В 1989-м приехал в Казань. В том же году стал работать в Висконсинском университете. «Реальное время» публиковало интервью с ним.



2 мая 2011 года ликвидировали Усаму бен Ладена. Операция по его уничтожению, проходившая в доме в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде, называлась «Копье Нептуна», тело террориста №1 было захоронено в Аравийском море. После этого один американский дайвер даже вознамерился отыскать его тело, чтобы представить фотодоказательства.