День в истории: показали кино, начали строить авиазавод, ликвидировали Усаму бен Ладена
Чем примечательна дата 2 мая?
Сегодня, 2 мая, ООН празднует Всемирный день тунца, а в Иране отмечают День учителя. В Казани впервые показали кино и начали строить авиазавод, в Москве — печатать книги, во Франции — запускать в небо модели самолетов. Сегодня родились императрица Екатерина II, писатель Джером Клапка Джером, футболист Ренат Атауллин, сенатор Людмила Нарусова. Умерли художник Иван Айвазовский, балерина Майя Плисецкая, композитор Джаудат Файзи и писатель Туфан Миннуллин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Здесь будет КАПО стоять
2 мая 1897 года в Казани впервые показали кино. Сеанс «настоящего синематографа Люмьера (живая движущаяся фотография)» прошел в городском театре. Как писали газеты, зрителей, решивших оценить новинку, почти не было, но сеанс повторили еще три раза. Позже в Казани, как и в других городах России, начали появляться кинотеатры.
2 мая 1932 года заложен камень в фундамент «Завода №124 имени Орджоникидзе», будущего КАПО имени Горбунова. Так началась история индустриализации Казани — с Авиастроя. В это же время город стал прирастать новым жилым районом — Соцгородом, приступили строители и к возведению новой ТЭЦ-2.
2 мая 1965 года в Москве родился Ренат Атауллин. Начинал играть в футбол в молодежной команде «Динамо», потом в его дубле, а в 1984—1985 годах — в основном составе (52 матча и 1 гол). В составе «Динамо» стал победителем Кубка СССР, в 1986-м перешел в московский «Спартак», через 15 матчей уйдя в «Локомотив». В составе «Торпедо» стал финалистом Кубка СССР. Несколько лет играл в швейцарском клубоме «Винтертур». Вновь играл в дубле «Динамо», после — в тульском «Арсенале», «Соколе-ПЖД», «Мунайши» и «Сатурне». Завершив карьеру, выступал в составе ветеранов «Спартака» и работал сначала вице-президентом мини-футбольного клуба «Арбат», а потом в московском «Локомотиве» заместителем генерального директора академии по молодежным вопросам.
2 мая 1973 года умер Джаудат Файзи, татарский композитор, автор музыки к музыкальной драме (а по сути — к мюзиклу) «Башмагым» («Башмачки»), неутомимый исследователь народной и советской песни, успевший за жизнь еще и поработать редактором на радио, заведующим музыкальным отделом в театре и директором филармонии.
2 мая 2012 года умер драматург Туфан Миннуллин. В последние годы активно занимался политической деятельностью, впервые был избран депутатом Верховного совета ТАСССР в 1984 году, после повторно работал на этой должности в 1989—1991 годах. Был депутатом Госсовета РТ с 1995 по 2012 год, в последнем созыве был членом комиссий по соблюдению депутатской этики и по контролю реализации национального проекта «Образование». Последний раз выступал 26 апреля 2012 года, раскритиковав образ Казани как спортивной столицы, указывая, что это является примером роста города лишь в одном направлении.
2 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что в феврале прошлого года субъекты МСП взяли в банках почти 1 триллион рублей или наполовину больше, чем годом ранее, следует из новых опубликованных данных ЦБ. Таким образом задолженность предпринимателей перед банками достигла почти 8 трлн рублей, и бизнес Татарстана в лидерах Поволжья по объему выданных займов (224 млрд). При этом доля просрочки в республике снизилась до 5,74%. Однако эксперты «Реального времени» пессимистично полагали, что успешных показателей больше ждать не стоит и «такой динамики уже не будет».
Родилась Екатерина, которая разрешила татарам строить мечети
2 мая 1563 года началась работа над первой датированной русской печатной книгой. Иван Федоров и Петр Мстиславец приступили к подготовке «Апостола». До этого в Москве выходили анонимные издания. «Апостола» напечатали на французской проклеенной бумаге, его объем — 534 страницы. Книга была украшена гравюрой с изображением евангелиста Луки, что было первым в истории русского искусства случаем, когда на гравюре главным изображением стал человек.
2 мая 1729 года родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в будущем Екатерина II. Для Татарстана важен ее визит в Казань в 1767 году в рамках большой поездки по России, когда она эффектно разрешила местным мусульманам возводить каменные мечети. Копия кареты царицы — обязательный пункт для фотографирования для туристов на улице Баумана.
И полетел
2 мая 1857 года выпускник Военно-морской академии в Бресте Феликс дю Тампль получил патент на проект самолета-моноплана с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси. Его модель, весом примерно до 700 граммов, поднялась в воздух, а после остановки винта плавно опустилась на землю. Все это — со слов Тампля. Вероятно, это был первый успешный полет модели самолета.
2 мая 1958 года в Нью-Йорке родился Юлай Шамильоглу. Его отец — уроженец села Митро-Аюповское в Чекмагушском районе Башкортостана. Во время Великой Отечественной войны он попал в плен, после жил в Турции, в 1951-м переехал в США. Мать родилась в Благовещенске-на-Амуре, после переехала в Китай, далее в Турцию. Юлай вырос в Бронксе, учился в Колумбийском университете, где начал заниматься тюркологией, изучая множество языков. Также учился в университете Сегеда (Венгрия) на кафедре алтаистики. Преподавал в Индианском университете. В 1989-м приехал в Казань. В том же году стал работать в Висконсинском университете. «Реальное время» публиковало интервью с ним.
2 мая 2011 года ликвидировали Усаму бен Ладена. Операция по его уничтожению, проходившая в доме в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде, называлась «Копье Нептуна», тело террориста №1 было захоронено в Аравийском море. После этого один американский дайвер даже вознамерился отыскать его тело, чтобы представить фотодоказательства.
комментарии
В текст вокалист небольшие (но принципиальные) неточности.
Во-первых, Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печатать (а не приступили к подготовке) "Апостол" 19 апреля 1563 года по старому стилю - по новому стилю это 29 апреля (для 16 века прибавляется 10 дней, а не 13).
Во-вторых, место печати "Апостола" Иван Федоров не указал, и скорее всего это не Москва. "Апостол" это полу-анонимное издание, время печати указано, а место печати не указано.
В-третьих, "анонимные издания" нато и "анонимные", что в них не указано ни место, ни время печати, что они печатались в Москве никто не доказал, это всего лишь предположение, гипотеза. Да, "анонимные издания" печатались на территории подконтрольной Москве, но где никто не знает.
В 16 веке на территории современной России книги печатались всего лишь в трёх городах - "тезоименитом новом граде Слободе" (где была напечатана знаменитая "Слободская" Псалтирь 1577 г.), Казани (Служба казанской иконы Божией Матери, 1580-1590-е гг.) и Москве.
По одной из гипотез (подтвержденной историческими фактами) "Апостол" был напечатан в Свияжске, носящем в то время "царское имя" Ивангород, т.е. город был "тезоименит" царю Ивану IV (подробности можно прочитать в научных журналах РАН).
"Неточности", приведенные во всех энциклопедиях, вроде и не большие, но принципиальные - они создают множество исторических мифов, искажают подлинную Историю начала русского книгопечатания.
Для выяснения подлинной истории начала русского книгопечатания необходимо отделить исторические факты от историографических мифов, выдвинуть научные гипотезы на основе исторических фактов и их проверить.