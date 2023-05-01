День в истории: первый советский компьютер придумал татарин

Чем примечательна дата 1 мая?

Фото: Разработчики ЭВМ «Стрела», лауреаты Сталинской премии: слева сидит Б.И. Рамеев/wikipedia.org

Сегодня, 1 мая, праздник Весны и Труда. 1 мая начался первый Всероссийский съезд мусульман в Москве, был открыт памятник татарскому революционеру Муллануру Вахитову, закончилось строительство парка культуры и отдыха имени Горького, прошел первый всероссийский субботник в Москве и премьера оперы Моцарта в Вене. В Англии в продаже появились первые почтовые марки. Родились создатель советских ЭВМ Башир Рамеев, антифашист Габдулла Баттал, председатель Мусульманского бюро казанского губкома Махмут Дулат-Али. Умерли автор «Танца с саблями» Арам Хачатурян, «королева водевиля» Варвара Асенкова, писатель Анатолий Алексин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кто такой Башир Рамеев

1 мая 1889 года родился Махмут Дулат-Али. В годы Первой мировой войны был мобилизован на Северный фронт, во время Февральской революции стал председателем Мусульманского социалистического комитета. А в 1918 году принимал участие в обороне Казани от частей Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. Через два года был расстрелян анархистами. Его правнук Вадим Дулат-Алеев — ректор Казанской консерватории.

Источник protatarstan.ru

1 мая 1916 года в деревне Большие Тиганы (ныне Алексеевский район) родился Габдулла Баттал. После школы работал на шахте, был призван в армию в 1937 году, но, повредив ногу во время несчастного случая, был признан негодным к военной службе и вернулся в родную деревню заведующим клубом. На Великой Отечественной войне попал в немецкий плен и оказался в легионе «Идель-Урал», где стал частью подпольной группы Гайнана Курмаша и Мусы Джалиля. Казнен вместе с ними и другими подпольщиками 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

С 1 по 11 мая 1917 года в Москве в доме Асадуллаева проходил первый Всероссийский съезд мусульман, в котором приняло участие около 900 делегатов. Решался вопрос о проблеме самоопределения мусульманских народов России. В президиум тогда были избраны Гаяз Исхаки, Саид-Гирей Алкин, Садри Максуди.

Источник wikipedia.org

1 мая 1918 года в селе Баймак (ныне город в Башкортостане) родился Башир Рамеев. Его дед — поэт Дэрдменд, он же Закир Рамеев, золотопромышленник и член Государственной Думы. Отец Искандар с 1926 года работал в тресте «Башкирзолото», а в апреле 1938 года был арестован, осужден на пять лет и умер в 1943 году. Башира отчислили из Московского энергетического института, но он сумел устроиться техником в Центральный научно-исследовательский институт связи. Будучи добровольцем, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, в 1944-м начал работу в ЦНИИ №108, а потом — в лаборатории электросистем Энергетического института АН СССР, вместе с Исааком Бруком представил первый в СССР проект «Автоматическая цифровая электронная машина». Открывшееся в прошлом году новое здание IT-парка носит его имя.

1 мая 1922 года на Юнусовской площади открыли памятник революционеру и политическому деятелю Муллануру Вахитову. Расположен он был на углу улицы Фатиха Карима и Габдуллы Тукая, у дома Беркутова. Здесь проводились митинги и манифестации. Памятник из бетона на деревянном постаменте простоял недолго.

Фото: pastvu.com

1 мая 1934 года на бывшем Арском поле было закончено строительство парка культуры и отдыха. Для создания нового объекта было израсходовано 100 000 рублей, на которые для горожан построили открытую эстраду, кино- и танцевальные площадки, тир, комнату смеха, панораму, чертово колесо, гигантские качели, кегельбан, бильярд, теннисный корт, читальню и водную станцию. А теперь попробуйте найти все это в ЦПКиО имени Горького!

1 мая 2020 года «Реальное время» обсуждало здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Все началось с отсутствия главы государства 15 апреля на мероприятиях в честь дня рождения его деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Это породило слухи о неудачной операции на сердце Кима и даже о его скоропостижной кончине.

Фото: kremlin.ru

Маевки начались

1 мая 1891 года в Санкт-Петербурге прошла первая маевка при участии 100 рабочих. Организовала ее социал-демократическая группа Михаила Бруснева. Решение о ней было принято еще в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала. Выступавшие говорили о рабочем движении на Западе, о боевых задачах русского рабочего класса и его революционном будущем.

1 мая 1920 года на 9-м съезде РКП(б) было принято решение о проведении первого в истории Всероссийского субботника. В нем принимал участие и Владимир Ленин, который перетаскивал бревна, что позже было переосмыслено в картинах, историях и анекдотах. В честь проведения субботника организаторы решили построить памятник, в результате долгие годы на Театральной площади стоял гранитный блок с текстом: «Первый камень памятника великому вождю и учителю всемирного пролетариата Карлу Марксу».

Источник wikipedia.org/public domain

Первые марки

1 мая 1786 года в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». Саму пьесу Бомарше, по которой писалось произведение, запретили по всей Европе из-за критики правительства, так что композитору пришлось очистить сюжет от политики.

1 мая 1840 года в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. Изобретение марок приписывают Роуленду Хиллу, впоследствии английскому генерал-почтмейстеру. Мать Хилла работала на почте и рассказывала сыну о недостатках почтовой системы, так Роуленд выдвинул идею единообразного почтового тарифа, оплачиваемого отправителем.