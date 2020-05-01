«В рамках антисеверокорейской пропаганды работает принцип «ложки найдутся, а осадок останется»

Ким Чен Ын скорее жив, считает кореевед Константин Асмолов

Одной из главных тем апреля наряду с пандемией коронавируса стало здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Все началось с отсутствия главы государства 15 апреля на мероприятиях в честь дня рождения его деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Это породило слухи о неудачной операции на сердце Кима и даже о его скоропостижной кончине. О том, как относиться к волне этих сообщений, в интервью «Реальному времени» рассказал сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«А то, что «любовница» Ким Чен Ына «воскресла» и сейчас руководит отделом ЦК, как-то не вспоминается»



— Константин Валерьянович, на неделе одни мировые СМИ утверждали, что Ким Чен Ын не пришел в сознание после операции, другие — что он умер. Каким источникам следует доверять в этой ситуации?

— На мой взгляд, ваш вопрос нужно сформулировать немного по-другому: «Каким источникам точно стоит не доверять?». Нужно с большой осторожностью относиться к новостям, которые идут со ссылкой на всякого рода анонимные, но «хорошо информированные» источники. То есть если новость о Ким Чен Ыне не подтверждается никак, кроме как словами анонима, есть шанс, что анонима придумал автор новости.

Второй момент: надо помнить, что против Севера ведется жесткая пропаганда, и даже респектабельные южнокорейские СМИ (и тут самый хороший пример — газета «Чосон Ильбо») и практически все японские СМИ мгновенно «желтеют», как только речь заходит о новостях, связанных с Северной Кореей. Вот вам пример — «Сюкан Гэндай». Это довольно респектабельное еженедельное издание Японии, но когда речь идет про Северную Корею, в этой газете выдают совершенно феерические истории, которые не сходятся даже с нормальными медицинскими данными. То есть история о том, что Ким Чен Ын схватился за сердце, упал, его потащили в больницу, а он очень жирный, а у хирурга дрожали руки, что операция заняла целых 8 минут вместо одной и что теперь Ким Чен Ын в вегетативном состоянии — это уже проблема. Потому что среднее время операции по стентированию сосудов сердца составляет 2 часа.

Можно, конечно, предположить, что какой-то китаец решил разыграть японцев, а те купились, но я скорее поверю в другое. Дело в том, что новость про КНДР должна идти по официальным каналам — из того же Министерства объединения Республики Корея, из Национальной службы разведки, и желательно, чтобы ее давал конкретный человек, скажем, штатный спикер Министерства объединения, а не аноним. И желательно, чтобы эта новость подтверждалась по официальным каналам хотя бы косвенно.

Вот есть команда южнокорейского СМИ Daily NK, которая сказала, что Ким Чен Ыну делали операцию. Но это даже не северокорейские перебежчики, а консерваторы-протестанты, которые заявляют, что, мол, у нас есть тайная сеть информаторов по всей Северной Корее, но мы вам, конечно, никаких деталей не раскроем, потому что малейшая утечка — и их всех ужасно убьют вместе с семьей. Поэтому просто верьте нашему анонимному источнику, он, мол, сообщает чистую правду о том, что в Пхеньяне пятый раз за год убили всех детей-инвалидов.

— А были случаи, когда выяснялось, что каким-то источникам в Японии или той же Южной Корее все-таки можно доверять?

— Каждому источнику можно доверять в какой-то мере, и бывало, что и «Чосон Ильбо» из Южной Кореи не занималась ложью, но, как правило, в их практике есть очень много громких историй, в которые верили все, а они оказывались фейком. Почему? Как я уже говорил, в той же Южной Корее господствует антисеверокорейская пропаганда, и в ее рамках работает принцип — ложки найдутся, а осадок останется. Но опровержение, как известно, читает всего лишь 15 процентов от тех, кто прочитал оригинальную статью! Да, эксперты понимают, что издание написало ложь, но массовое-то сознание помнит, что Ким Чен Ын «расстрелял» свою «любовницу» за то, что она читала Библию и снималась в порно. А то, что эта «любовница» «воскресла» и сейчас руководит протокольным отделом ЦК, как-то не вспоминается.

Фото Comrade Anatolii / flickr.com / CC BY-ND 2.0

Северная Корея с ее закрытостью и спецификой — это идеальная тема для горячих новостей, потому что никто же не проверит, что случилось в северокорейской глубинке

Плюс есть еще одна деталь. Люди же любят хайп и горячие новости, а Северная Корея с ее закрытостью и спецификой — это идеальная тема для горячих новостей, потому что никто же не проверит, что случилось в северокорейской глубинке. Поэтому Daily NK и рассказывает, что в отдаленной провинции КНДР убили всех детей-инвалидов. Ну да, это было в прошлом году, но не важно — проверять-то все равно некому, ведь люди не очень-то склонны проверять новости, которые не вписываются в их рамки.

Кто-то же искренне верит в «происки Путина», кто-то — в «происки Госдепа». Но если ты реально веришь, что, скажем, Навальный работает на португальскую разведку, то учебник португальского, найденный в квартире племянника жены активиста Навального, будет для тебя убойным доказательством того, что так оно и есть!

«КНДР принципиально не опровергает такие сообщения, исходя из принципа «вождь работает с документами»

— Каков же в общем процент неправды в информации, связанной с КНДР, в СМИ Японии и Южной Кореи?

— Если мы говорим о конторах типа Daily NK (южнокорейская интернет-газета, специализирующаяся на новостях из КНДР, — прим. ред.), то там неправды процентов 90. Если мы говорим про консервативные СМИ Японии и Южной Кореи, то там ее процентов 70—80. Но если новость идет со ссылкой на Национальную службу внешней разведки Южной Кореи, то процентов 40—50. Но есть опять-таки важная деталь. Мы легко воспринимаем информацию от северокорейских СМИ и различных организаций как пхеньянскую пропаганду, но если, условно говоря, они лгут, это совсем не означает, что их противники говорят чистую правду — они тоже лгут, но только по-другому.

Поэтому в новостях про Ким Чен Ына важно ориентироваться в контексте. Допустим, вы читаете какие-то южнокорейские новости про Татарстан, и вы, живя в Татарстане, реально понимаете, что у вас в республике могло случиться, а что, скорее всего, нет. И здесь то же самое — эксперт, который занимается КНДР и имеет некий опыт пребывания в этой стране, в состоянии делать эту самую корректировку. А массовое сознание, разумеется, нет, потому что возникает феномен самокопирования. Условно говоря, новость про адский Мордор формируют образ адского Мордора, и новости про адский Мордор легко принимаются на веру, а другие новости про него не принимаются.

Фото Comrade Anatolii / flickr.com / CC BY-ND 2.0

Эксперт, который занимается КНДР и имеет некий опыт пребывания в этой стране, в состоянии делать эту самую корректировку. А массовое сознание, разумеется, нет, потому что возникает феномен самокопирования

— Почему же все-таки нет внятных сообщений о здоровье главы КНДР?

— Во-первых, Северная Корея принципиально подобных вещей не пишет, исходя из принципа «вождь работает с документами». Во-вторых, адские слухи о том, что Ким Чен Ын умер, что он в коме, идут постоянно, и в течение этого года лидер КНДР пару раз, дней на десять или около того, исчезал из поля зрения широкой публики, но об этом почему-то не писала та же CNN, с которой все и началось. И так же возникали слухи — что Ким Чен Ын умер, и так далее… Каждое отсутствие северокорейского руководителя создает повод для таких слухов. Эксперты обращают на это внимание, а массовое сознание — нет. В 2014 году Ким Чен Ын то ли ногу потянул, то ли у него была киста на лодыжке. Его не было на публике 40 дней, и, естественно, за это время его успели «похоронить».

— Получается, перед нами лишь одна из подобных ситуаций?

— Да. Конечно, Ким Чен Ын вполне мог заболеть — у него диабет, он тяжелый курильщик, у него весьма стрессовая работа, он много ездит по стране, но если, условно говоря, у него прихватило сердце, это вовсе не означает, что он умер или впал в кому. Здесь все очень просто: мы не верим, что Ким Чен Ын умер, пока не увидим некролог, и мы не будем уверены, что Ким в порядке, пока не увидим его свежие фотографии. Эти два момента дают нам, экспертам, четкую ориентировку.

«О смерти Ким Ир Сена сообщили через полтора дня, Ким Чен Ира — через два»

— Вас не насторожило, что президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера КНДР? Неужели американская разведка здесь плохо сработала?

— А откуда Трампу знать реальные подробности, насколько и как здоров Ким Чен Ын? А сказал он, что CNN мы в Белом доме не верим хотя бы потому, что ранее она лила на Трампа тонны откровенной пропаганды. Но он еще сказал фразу «Я кое-что знаю, но вам не расскажу». Понимаете, тут еще есть одна деталь: когда такие вопросы задают публичным лицам, они же не могут сказать: «Я не в теме», или что все это бред. Они обычно говорят, что мол, мы изучаем этот вопрос. Ведь когда вам отказали на собеседовании, вам же не говорят: «Вы нам не подошли», а говорят: «Мы вам позвоним». Тут то же самое.

— Если бы Ким реально умер…

— …об этом сказали бы несколько дней спустя. И об этом бы точно сказали, как это было со смертью Ким Ир Сена (умер в ночь с 7 на 8 июля 1994 года, объявили об этом в полдень 9-го, — прим. ред.) и Ким Чен Ира — о его смерти сообщили 2 дня спустя.

Фото Lee Jin-man/AP

Да, сестра Ким Чен Ына заметная и яркая. Поэтому ее и обсуждают активно

— Значит, на данный момент Ким Чен Ын жив?

— Скажем так: Ким Чен Ын скорее жив. Повторю, мы, как эксперты, не будем верить, что он в полном порядке, пока мы не увидим его новые, свежие фотографии, и мы не будем считать Ким Чен Ына мертвым, пока не увидим некролог. В этом смысле все очень просто.

— Как вы относитесь к тому, что пошли разговоры о сестре Ким Чен Ына Ким Ё Чжон как возможной преемнице?

— Такие разговоры — в пользу бедных и гадание на кофейной гуще, потому что нет четких признаков интронизации преемника, как было в случае с тем же Ким Чен Ыном. Тогда у него появились специальные титулы, определенные намеки, а здесь ничего такого нами, экспертами, пока не замечено. Поэтому я и не люблю пикейно-жилетные разговоры в стиле «а если бы». Да, сестра Ким Чен Ына заметная и яркая. Поэтому ее и обсуждают активно.

