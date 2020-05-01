«В рамках антисеверокорейской пропаганды работает принцип «ложки найдутся, а осадок останется»
Ким Чен Ын скорее жив, считает кореевед Константин Асмолов
Одной из главных тем апреля наряду с пандемией коронавируса стало здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Все началось с отсутствия главы государства 15 апреля на мероприятиях в честь дня рождения его деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Это породило слухи о неудачной операции на сердце Кима и даже о его скоропостижной кончине. О том, как относиться к волне этих сообщений, в интервью «Реальному времени» рассказал сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
«А то, что «любовница» Ким Чен Ына «воскресла» и сейчас руководит отделом ЦК, как-то не вспоминается»
— Константин Валерьянович, на неделе одни мировые СМИ утверждали, что Ким Чен Ын не пришел в сознание после операции, другие — что он умер. Каким источникам следует доверять в этой ситуации?
— На мой взгляд, ваш вопрос нужно сформулировать немного по-другому: «Каким источникам точно стоит не доверять?». Нужно с большой осторожностью относиться к новостям, которые идут со ссылкой на всякого рода анонимные, но «хорошо информированные» источники. То есть если новость о Ким Чен Ыне не подтверждается никак, кроме как словами анонима, есть шанс, что анонима придумал автор новости.
Второй момент: надо помнить, что против Севера ведется жесткая пропаганда, и даже респектабельные южнокорейские СМИ (и тут самый хороший пример — газета «Чосон Ильбо») и практически все японские СМИ мгновенно «желтеют», как только речь заходит о новостях, связанных с Северной Кореей. Вот вам пример — «Сюкан Гэндай». Это довольно респектабельное еженедельное издание Японии, но когда речь идет про Северную Корею, в этой газете выдают совершенно феерические истории, которые не сходятся даже с нормальными медицинскими данными. То есть история о том, что Ким Чен Ын схватился за сердце, упал, его потащили в больницу, а он очень жирный, а у хирурга дрожали руки, что операция заняла целых 8 минут вместо одной и что теперь Ким Чен Ын в вегетативном состоянии — это уже проблема. Потому что среднее время операции по стентированию сосудов сердца составляет 2 часа.
Вот есть команда южнокорейского СМИ Daily NK, которая сказала, что Ким Чен Ыну делали операцию. Но это даже не северокорейские перебежчики, а консерваторы-протестанты, которые заявляют, что, мол, у нас есть тайная сеть информаторов по всей Северной Корее, но мы вам, конечно, никаких деталей не раскроем, потому что малейшая утечка — и их всех ужасно убьют вместе с семьей. Поэтому просто верьте нашему анонимному источнику, он, мол, сообщает чистую правду о том, что в Пхеньяне пятый раз за год убили всех детей-инвалидов.
— А были случаи, когда выяснялось, что каким-то источникам в Японии или той же Южной Корее все-таки можно доверять?
— Каждому источнику можно доверять в какой-то мере, и бывало, что и «Чосон Ильбо» из Южной Кореи не занималась ложью, но, как правило, в их практике есть очень много громких историй, в которые верили все, а они оказывались фейком. Почему? Как я уже говорил, в той же Южной Корее господствует антисеверокорейская пропаганда, и в ее рамках работает принцип — ложки найдутся, а осадок останется. Но опровержение, как известно, читает всего лишь 15 процентов от тех, кто прочитал оригинальную статью! Да, эксперты понимают, что издание написало ложь, но массовое-то сознание помнит, что Ким Чен Ын «расстрелял» свою «любовницу» за то, что она читала Библию и снималась в порно. А то, что эта «любовница» «воскресла» и сейчас руководит протокольным отделом ЦК, как-то не вспоминается.
Северная Корея с ее закрытостью и спецификой — это идеальная тема для горячих новостей, потому что никто же не проверит, что случилось в северокорейской глубинке
Плюс есть еще одна деталь. Люди же любят хайп и горячие новости, а Северная Корея с ее закрытостью и спецификой — это идеальная тема для горячих новостей, потому что никто же не проверит, что случилось в северокорейской глубинке. Поэтому Daily NK и рассказывает, что в отдаленной провинции КНДР убили всех детей-инвалидов. Ну да, это было в прошлом году, но не важно — проверять-то все равно некому, ведь люди не очень-то склонны проверять новости, которые не вписываются в их рамки.
Кто-то же искренне верит в «происки Путина», кто-то — в «происки Госдепа». Но если ты реально веришь, что, скажем, Навальный работает на португальскую разведку, то учебник португальского, найденный в квартире племянника жены активиста Навального, будет для тебя убойным доказательством того, что так оно и есть!
«КНДР принципиально не опровергает такие сообщения, исходя из принципа «вождь работает с документами»
— Каков же в общем процент неправды в информации, связанной с КНДР, в СМИ Японии и Южной Кореи?
— Если мы говорим о конторах типа Daily NK (южнокорейская интернет-газета, специализирующаяся на новостях из КНДР, — прим. ред.), то там неправды процентов 90. Если мы говорим про консервативные СМИ Японии и Южной Кореи, то там ее процентов 70—80. Но если новость идет со ссылкой на Национальную службу внешней разведки Южной Кореи, то процентов 40—50. Но есть опять-таки важная деталь. Мы легко воспринимаем информацию от северокорейских СМИ и различных организаций как пхеньянскую пропаганду, но если, условно говоря, они лгут, это совсем не означает, что их противники говорят чистую правду — они тоже лгут, но только по-другому.
Поэтому в новостях про Ким Чен Ына важно ориентироваться в контексте. Допустим, вы читаете какие-то южнокорейские новости про Татарстан, и вы, живя в Татарстане, реально понимаете, что у вас в республике могло случиться, а что, скорее всего, нет. И здесь то же самое — эксперт, который занимается КНДР и имеет некий опыт пребывания в этой стране, в состоянии делать эту самую корректировку. А массовое сознание, разумеется, нет, потому что возникает феномен самокопирования. Условно говоря, новость про адский Мордор формируют образ адского Мордора, и новости про адский Мордор легко принимаются на веру, а другие новости про него не принимаются.
Эксперт, который занимается КНДР и имеет некий опыт пребывания в этой стране, в состоянии делать эту самую корректировку. А массовое сознание, разумеется, нет, потому что возникает феномен самокопирования
— Почему же все-таки нет внятных сообщений о здоровье главы КНДР?
— Во-первых, Северная Корея принципиально подобных вещей не пишет, исходя из принципа «вождь работает с документами». Во-вторых, адские слухи о том, что Ким Чен Ын умер, что он в коме, идут постоянно, и в течение этого года лидер КНДР пару раз, дней на десять или около того, исчезал из поля зрения широкой публики, но об этом почему-то не писала та же CNN, с которой все и началось. И так же возникали слухи — что Ким Чен Ын умер, и так далее… Каждое отсутствие северокорейского руководителя создает повод для таких слухов. Эксперты обращают на это внимание, а массовое сознание — нет. В 2014 году Ким Чен Ын то ли ногу потянул, то ли у него была киста на лодыжке. Его не было на публике 40 дней, и, естественно, за это время его успели «похоронить».
— Получается, перед нами лишь одна из подобных ситуаций?
— Да. Конечно, Ким Чен Ын вполне мог заболеть — у него диабет, он тяжелый курильщик, у него весьма стрессовая работа, он много ездит по стране, но если, условно говоря, у него прихватило сердце, это вовсе не означает, что он умер или впал в кому. Здесь все очень просто: мы не верим, что Ким Чен Ын умер, пока не увидим некролог, и мы не будем уверены, что Ким в порядке, пока не увидим его свежие фотографии. Эти два момента дают нам, экспертам, четкую ориентировку.
«О смерти Ким Ир Сена сообщили через полтора дня, Ким Чен Ира — через два»
— Вас не насторожило, что президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера КНДР? Неужели американская разведка здесь плохо сработала?
— А откуда Трампу знать реальные подробности, насколько и как здоров Ким Чен Ын? А сказал он, что CNN мы в Белом доме не верим хотя бы потому, что ранее она лила на Трампа тонны откровенной пропаганды. Но он еще сказал фразу «Я кое-что знаю, но вам не расскажу». Понимаете, тут еще есть одна деталь: когда такие вопросы задают публичным лицам, они же не могут сказать: «Я не в теме», или что все это бред. Они обычно говорят, что мол, мы изучаем этот вопрос. Ведь когда вам отказали на собеседовании, вам же не говорят: «Вы нам не подошли», а говорят: «Мы вам позвоним». Тут то же самое.
— Если бы Ким реально умер…
— …об этом сказали бы несколько дней спустя. И об этом бы точно сказали, как это было со смертью Ким Ир Сена (умер в ночь с 7 на 8 июля 1994 года, объявили об этом в полдень 9-го, — прим. ред.) и Ким Чен Ира — о его смерти сообщили 2 дня спустя.
Да, сестра Ким Чен Ына заметная и яркая. Поэтому ее и обсуждают активно
— Значит, на данный момент Ким Чен Ын жив?
— Скажем так: Ким Чен Ын скорее жив. Повторю, мы, как эксперты, не будем верить, что он в полном порядке, пока мы не увидим его новые, свежие фотографии, и мы не будем считать Ким Чен Ына мертвым, пока не увидим некролог. В этом смысле все очень просто.
— Как вы относитесь к тому, что пошли разговоры о сестре Ким Чен Ына Ким Ё Чжон как возможной преемнице?
— Такие разговоры — в пользу бедных и гадание на кофейной гуще, потому что нет четких признаков интронизации преемника, как было в случае с тем же Ким Чен Ыном. Тогда у него появились специальные титулы, определенные намеки, а здесь ничего такого нами, экспертами, пока не замечено. Поэтому я и не люблю пикейно-жилетные разговоры в стиле «а если бы». Да, сестра Ким Чен Ына заметная и яркая. Поэтому ее и обсуждают активно.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым