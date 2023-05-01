«С детства мечтал помогать людям и в МЧС воплотил мечту в жизнь»

Пожарные Татарстана отметили профессиональный праздник

В минувшее воскресенье в России отметили День пожарной охраны. В этом году исполнилось 374 года со дня образования российской противопожарной службы. Чем живут пожарные Татарстана, когда им приходится быть не только спасателями, но и психологами и с какими просьбами к ним обращаются за помощью — подробнее в материале «Реального времени».

«Спасатель должен быть еще и психологом»

Профессия спасателя всегда казалась мне очень благородной, признался Рустем Салихов, начальник караула 107 пожарно-спасательной части города Арска. В системе МЧС он начал работать в 2009 году. После 6 месяцев первоначальной подготовки был назначен командиром отделения, еще через полгода — начальником караула. До этого была армия, войска специального назначения внутренних войск МВД, служба в Госсавтоинспекции. В 2006 году старший сержант был направлен в служебную командировку в Северо-Кавказский округ в город Гудермес Чеченской республики в составе оперативной группы. После Второй чеченской снова была служба в ГИБДД, но уже в Казани, получение офицерского звания и решение уйти из ведомства.

Фото предоставлено Рустемом Салиховым

— Первый пожар мне довелось тушить еще во время службы в ГИБДД. В Арске в три часа ночи горел крытый рынок. Я в форме ГАИ тушил пожар вместе со спасателями МЧС. Мы делали разветвления, раскидывали рукава. К счастью, люди не пострадали, хотя был нанесен урон собственности, она частично пострадала. Во время этого пожара взорвался газ и прорвало железобетонную стену. Я как раз стоял на оцеплении, во время взрыва стал отталкивать людей, огонь чудом никого не задел, но моя спина хорошо запомнила первые языки пламени.

По словам, Рустема Салихова, почти все погорельцы ведут себя одинаково — в первую очередь судорожно и зачастую бездумно начинают спасать материальные ценности.

— Когда начинается пожар, у людей срабатывает рефлекс: они всеми силами в панике стараются спасти свое имущество. Помню, года три-четыре назад был такой случай. Начался пожар в гараже, а он стоит как раз впритык с домом, расстояние между верандой и гаражом — 1,5—2 метра. Хозяин, несмотря на то, что пламя уже вовсю разгоралось, зашел в дом собирать свои вещи. Огонь уже стал подбираться непосредственно к стенам жилища, а хозяина все нет и нет. Мы зашли его искать и увидели такую картину: он в дальней комнате судорожно собирает свои вещи. Еле успели вытащить его из дома.

Когда огонь возникает в квартирах и домах, первоочередная задача — эвакуация людей, рассказал начкар.

— Эвакуировать людей из горящих домов приходится довольно часто, особенно пожилых людей и особенно ночью, так как ночной сон очень глубокий, человек не может сразу проснуться и разобраться в чем дело. К тому же дым становится причиной того, что люди теряют сознание. Были и такие случаи, когда приходилось вытаскивать мертвые тела. Наша работа не считается законченной, пока мы не вытаскиваем трупы, если они есть. Помнится, в Кырлае ночью был пожар, пока мы ехали, сын зашел в горящий дом, чтобы спасти отца, но погиб, так как произошло обрушение. Мы уже ничего не смогли сделать.

Самым эмоционально тяжелым оказался пожар, в котором могли погибнуть дети, именно об этом сообщили пожарным, когда они выехали на очередное происшествие. Дело было зимой. По приезде пожарного расчета дом уже был охвачен пламенем. Спасатели взломали ворота, надели маски и зашли внутрь.

— Вокруг дым, ничего не видно, мы медленно наощупь продвигаемся по дому. Тогда каждый раз от прикосновения с чем-то мягким сердце сжималось, а вдруг это ребенок. В итоге мы потушили огонь изнутри, выяснилось, что языки пламени из печки перескочили на дверцы ящиков, которые были рядом. Во время тушения мы никого не обнаружили, и когда уже закончили работу, сзади ко мне подошел мальчик, начал показывать в сторону дома со словами «Там….». «Что там?» — спрашиваю с ужасом. «Там документы остались», — отвечает он. Спрашиваю: «А где твой брат?» Он говорит, что у соседей. Только тогда отлегло. Оказалось, что оба мальчика ушли к соседям, родители были на работе. В общем, просто повезло.

По мнению Рустема Салихова, спасатель должен быть морально и психологически подготовленным к этой работе, где всегда возникают стрессовые ситуации, и не только для самого пожарного, но и для людей, которые пострадали. То есть спасатель, кроме того, что подвергает свою жизнь опасности, еще и выполняет функцию психолога, высказался он, выразив надежду на то, что и оцениваться такой труд будет по достоинству.

«Есть такие, кто после первого же пожара уходят»

Люди, которые приходят на службу в МЧС, сталкиваются с тем, чего раньше никогда не видели. Не все справляются. Есть такие, которые выходят на первый пожар и сразу принимают решение уйти, рассказал Нияз Насибуллин, начальник караула 62 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда Нижнекамска. В его карауле 16 человек, средний возраст спасателей 45 и более лет. Сам он начал работать в 2005 году сразу после армии, где служил в танковых войсках. С 2013 по 2018 годы пытался сменить род деятельности, работал на заводе. Но в 2019 году все же решил вернуться и восстановиться на службе в МЧС.

Фото предоставлено Ниязом Насибуллиным

— Помню свой первый крупный пожар. Это было возгорание из-за взрыва бытового газа. Там было огромное пламя, и я просто растерялся от увиденного. Со мной такое было в первый раз. До этого я тушил только огонь в цеху на предприятии, но там совсем другое дело. К счастью, я смог собраться. Потом было очень много случаев, кода приходилось эвакуировать людей. Например, из общежития я вывел троих, другие ребята еще четверых, в итоге мы спасли семерых жителей. Нам приходится реагировать на самые разные запросы. Спасатели работают и с газовой службой, когда происходит утечка и тем более взрывы, и с медиками, когда надо эвакуировать и транспортировать пострадавшего, и с МВД, когда надо открыть двери. А в диспетчерскую приходят иногда и странные просьбы, вплоть до просьбы защитить от нашествия инопланетян, — признался спасатель.



Нияз Насибуллин был в составе команды, которая в прошлом году выиграла сначала республиканские профессиональные соревнования, затем первенство по Приволжскому федеральному округу, а после и первенство по Российской Федерации. На днях он удостоился медали «За содружество во имя спасения».

Фото предоставлено Ниязом Насибуллиным

Начальник караула обозначил и одну из главных проблем в системе — это кадровый голод, в особенности нехватка молодых сотрудников.



— Молодые если приходят, то больше для того, чтобы отсидеться. Некоторые выбирают службу из-за брони. Надо признать, что оплата труда сейчас не на высоком уровне, тем более это касается молодых людей без опыта работы. А если нет допуска к средствам индивидуальной защиты, зарплата еще ниже — в районе 24 тысяч рублей. И даже если получить допуск, заработная плата молодого пожарного без выслуги лет поднимется всего до 30 тысяч, — посетовал мужчина.

«В нашем деле нет мелочей»

Самым молодым собеседником «Реального времени» стал начальник караула из Нурлата Инсаф Хайруллин, сотрудник 125 части 11 отряда. Он работает в системе МЧС с 2011 года. Пошел в спасатели по зову сердца, еще ни разу не тушил пожар с пострадавшими и считает, что нет такого вызова спасателей, который можно было бы оставить без внимания.

Фото предоставлено Инсафом Хайруллиным

— МЧС для многих, тем более для бабушек и дедушек, как последняя инстанция. Они уже не знают, куда звонить и говорить о своей проблеме, они и в администрацию звонят, и в другие службы, а потом уже обращаются к нам. Если не мы, то кто им поможет. Если нужна помощь, неважно какая, мы не оставим людей, все равно найдем выход из положения. Пусть это будет застрявшая на дереве кошка, захлопнувшаяся дверь или затопление дома. Может, кто-то и думает, что спасатели нужны только для больших и серьезных дел, а все остальное это мелочи, но я думаю, что в нашем деле нет мелочей. С самого детства я мечтал помогать людям. И в МЧС я воплотил свою мечту в жизнь, — признался Инсаф.

Сейчас в части по штату должно работать 50 человек, но на деле их около сорока. Кадров не хватает, признается Инсаф Хайруллин, объясняя это не только низким уровнем зарплат, но и отсутствием идейности:

— Кто-то ищет выгоды и уходит на другое место работы, кто-то просто не выдерживает нагрузки, на службе в МЧС остаются те, кто уверен, что это его призвание, несмотря ни на что. Безусловно, влияет и невысокий уровень зарплат, но не только. Раньше многие работали за идею, для них было очень важным понятие чести и достоинства, влияло советское воспитание. Сейчас деньги вышли на первый план. Это и понятно, у многих семьи, ипотека, за все надо платить.

Фото предоставлено Инсафом Хайруллиным

Первый пожар запомнился очень хорошо, но не по причине его сложности, а потому что молодому спасателю было тяжело. Он тогда еще только пришел в МЧС:



— Мне даже не успели выдать теплую форму в полном комплекте. Дали только «боевку» и валенки без резиновых галош. Пожар случился морозной зимой, поздно вечером. Мы выехали в дачный поселок, горел нежилой летний дом и дача. Теплой одежды у меня не было, я весь промок и продрог, вдобавок еще и валенком попал в воду. Спасибо сослуживцам, меня первого посадили в машину и отправили обратно в часть греться. Помню, как вернулся и сразу принял горячий душ. А еще запомнился случай, когда женщина повисла на балконе 2-го этажа. Мы поднялись по автолестнице, в это же время люди внизу развернули одеяло, чтобы, если она сорвется, поймать ее и смягчить падение. В общем, все как в кино.

По мнению Инсафа, спасатель в первую очередь должен быть бесстрашным, не думать о себе. Сейчас он продолжает обучение в Ивановской пожарно-спасательной академии, получает второе высшее образование и в следующем году планирует аттестоваться, чтобы закрепиться в этой профессии.

«Героем быть приятно. Ты помогаешь людям, и от этого тебе самому становится легче на душе», — признался спасатель.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Сухих рукавов!

Ежегодно в честь Дня пожарной охраны России сотрудники МЧС собираются у Стелы памяти погибших сотрудников. Приглашают их близких, молодое пополнение принимает присягу. Такой же праздник прошел и в этом году. Как отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, если не знать свою историю, забывать об истоках, не поздравлять ветеранов и не приглашать их на праздник, может потеряться связь поколений. Поэтому молодежь смотрит на ветеранов, ветераны — на молодежь, отметил он.



Фото: mchs.tatarstan.ru

Подразделениям была вручена новая дорогостоящая пожарно-спасательная техника от правительства и раиса республики Рустама Минниханова.



— В прошлом году у нас была серия пожаров, когда горели резинотехнические изделия на больших площадях. Пугали не столько сами пожары, а сколько их вид: сильное задымление, черный дым. Была определенная нервозность у населения. Поэтому приняли решение о покупке пеноподъемников, которые могут достичь практически любой точки, — рассказал Хабибуллин, поздравив сотрудников пожарной охраны России и республики, ветеранов, молодых сотрудников с профессиональным праздником, пожелав им сухих рукавов.