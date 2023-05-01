Галимджан Нигмати и выпускники медресе «Галия»

Выдающийся татарский литературовед и его роль в становлении высшего образования в советский период

Фото: Ялта, сентябрь 1929. Галимджан Нигмати (второй ряд, третий слева). Фото: kalmayur.livejournal.com

Советский литературовед Галимджан Нигмати внес значительный вклад в развитие татарской литературной критики и духовной жизни татар. Исследователь, который оказал большое влияние на развитие литературного процесса в Татарстане, был одним из выпускников медресе «Галия». Подробнее о жизни и деятельности публициста и педагога рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Людмила Бушуева.

Как известно, из стен медресе «Галия» вышло большое количество известных татарских общественных и политических деятелей, деятелей культуры. Одним из них являлся литературовед, литературный критик Галимджан Амирджанович Нигматуллин (известный под псевдонимом Галимджан Нигмати). Документы, связанные с профессиональной деятельностью ученого, хранятся в Государственном архиве Республики Татарстан. Это позволяет познакомиться с профессиональной биографией Г. Нигмати «из первых рук».

Галимджан Нигмати

Галимджан Амирджанович Нигматуллин (Галимджан Нигмати) родился 26 июля 1897 года в деревне Удрякбаш Уфимского уезда (ныне Благоварского района РБ). Первоначально он обучался в медресе «Усмания», но затем перевелся в медресе «Галия». Здесь, по-видимому, он сблизился с другим известным татарским общественным и политическим деятелем — Галимджаном Ибрагимовым, преподававшим в то время в этом учебном заведении. Во многом благодаря этому знакомству Г. Нигмати приобщился к литературной деятельности, начав писать различные произведения в рукописный журнал «Ай», а затем «Парлак».

Г.Ибрагимов (в центре) среди преподавателей и учеников медресе «Галия». Фото: photo.miras.info

Хотя период после окончания «Галии», пришедшийся на 1917–1918 гг., практически не отражен в официальных биографиях Г. Нигмати, можно предположить, что Г. Нигмати в это время жил в Уфе. В 1917 г., по-видимому, он состоял в партии левых эсеров, а в последние годы Гражданской войны работал в редакции газеты «Кызыл яу» политотдела 5-й армии Восточного фронта. Работа в большевистских печатных органах открыла для Г. Нигмати путь для получения дальнейшего партийного образования.

В 1921 г. он поступил в Коммунистический университет трудящихся Востока — высшее учебное заведение, созданное по образцу Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. Здесь велась подготовка партийных чиновников из «национальных кадров». Будучи студентом этого вуза, Г. Нигмати оказался в знакомой среде татарской интеллигенции, так как вместе с ним здесь учились Ф. Сайфи, Н. Исанбет и другие.

Г. Нигмати (второй ряд в центре) среди сотрудников Татиздата, писателей и журналистов (1925-26 гг). Из каталога НМ РТ. Фото: https://vk.com/wall-53709424?offset=20

Выдающийся татарский литературовед/ Незабвенный учитель/Заключенный № 802144

После окончания Коммунистического университета трудящихся Востока для Г. Нигмати стала возможна карьера в партийных организациях. В Москве он работал инструктором по татаро-башкирской печати в отделе печати ЦК РКП (б), а в 1926 г. впервые попал в Казань, где наличие высшего партийного образования и опыт работы в советских органах обеспечили ему высокие посты. В 1928–30 гг. Г. Нигмати возглавлял Татарское издательство, являлся ответственным редактором журнала «Яналиф», одновременно преподавал в Восточном педагогическом институте, успев стать заведующим кафедрой татарского языка и литературы накануне репрессий 1937 г.

Слева направо: Шариф Камал, Гульсум Мохаммедова, Галимджан Ибрагимов, Карим Тинчурин, Галимджан Нигмати. Около 1935 года. Фото из фондов Государственного архива РТ

Г.Нигмати (верхний ряд, крайний справа) среди участников Первого всесоюзного съезда советских писателей. 1934 г. Фото gorkiy.tatmuseum.ru

Несмотря на то, что ученый был вскоре репрессирован и скончался в заключении в Устьвымлаге, он успел много сделать для подготовки педагогических кадров из татар и для развития татарского литературоведения. Его учениками являются: Абдулла Алиш, Гази Кашшаф, Сибгат Хаким, Мухамет Гайнуллин, Хамит Ярми, Гали Халит, Джемал Вазиева, Мухамметша Мамин, Якуб Агишев, Идрис Туктарови др. видные татарские писатели и ученые.