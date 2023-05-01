Галимджан Нигмати и выпускники медресе «Галия»
Выдающийся татарский литературовед и его роль в становлении высшего образования в советский период
Советский литературовед Галимджан Нигмати внес значительный вклад в развитие татарской литературной критики и духовной жизни татар. Исследователь, который оказал большое влияние на развитие литературного процесса в Татарстане, был одним из выпускников медресе «Галия». Подробнее о жизни и деятельности публициста и педагога рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Людмила Бушуева.
Как известно, из стен медресе «Галия» вышло большое количество известных татарских общественных и политических деятелей, деятелей культуры. Одним из них являлся литературовед, литературный критик Галимджан Амирджанович Нигматуллин (известный под псевдонимом Галимджан Нигмати). Документы, связанные с профессиональной деятельностью ученого, хранятся в Государственном архиве Республики Татарстан. Это позволяет познакомиться с профессиональной биографией Г. Нигмати «из первых рук».
Галимджан Амирджанович Нигматуллин (Галимджан Нигмати) родился 26 июля 1897 года в деревне Удрякбаш Уфимского уезда (ныне Благоварского района РБ). Первоначально он обучался в медресе «Усмания», но затем перевелся в медресе «Галия». Здесь, по-видимому, он сблизился с другим известным татарским общественным и политическим деятелем — Галимджаном Ибрагимовым, преподававшим в то время в этом учебном заведении. Во многом благодаря этому знакомству Г. Нигмати приобщился к литературной деятельности, начав писать различные произведения в рукописный журнал «Ай», а затем «Парлак».
Хотя период после окончания «Галии», пришедшийся на 1917–1918 гг., практически не отражен в официальных биографиях Г. Нигмати, можно предположить, что Г. Нигмати в это время жил в Уфе. В 1917 г., по-видимому, он состоял в партии левых эсеров, а в последние годы Гражданской войны работал в редакции газеты «Кызыл яу» политотдела 5-й армии Восточного фронта. Работа в большевистских печатных органах открыла для Г. Нигмати путь для получения дальнейшего партийного образования.
В 1921 г. он поступил в Коммунистический университет трудящихся Востока — высшее учебное заведение, созданное по образцу Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. Здесь велась подготовка партийных чиновников из «национальных кадров». Будучи студентом этого вуза, Г. Нигмати оказался в знакомой среде татарской интеллигенции, так как вместе с ним здесь учились Ф. Сайфи, Н. Исанбет и другие.
Выдающийся татарский литературовед/ Незабвенный учитель/Заключенный № 802144
После окончания Коммунистического университета трудящихся Востока для Г. Нигмати стала возможна карьера в партийных организациях. В Москве он работал инструктором по татаро-башкирской печати в отделе печати ЦК РКП (б), а в 1926 г. впервые попал в Казань, где наличие высшего партийного образования и опыт работы в советских органах обеспечили ему высокие посты. В 1928–30 гг. Г. Нигмати возглавлял Татарское издательство, являлся ответственным редактором журнала «Яналиф», одновременно преподавал в Восточном педагогическом институте, успев стать заведующим кафедрой татарского языка и литературы накануне репрессий 1937 г.
Несмотря на то, что ученый был вскоре репрессирован и скончался в заключении в Устьвымлаге, он успел много сделать для подготовки педагогических кадров из татар и для развития татарского литературоведения. Его учениками являются: Абдулла Алиш, Гази Кашшаф, Сибгат Хаким, Мухамет Гайнуллин, Хамит Ярми, Гали Халит, Джемал Вазиева, Мухамметша Мамин, Якуб Агишев, Идрис Туктарови др. видные татарские писатели и ученые.
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Относится ко всем временам.