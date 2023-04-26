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«Kazan Quest» и раис татарского языка: гала-концерт премии «Мин татарча сөйләшәм!»

22:16, 26.04.2023 2
«Kazan Quest» и раис татарского языка: гала-концерт премии «Мин татарча сөйләшәм!»
Фото: скриншот видео «Реального времени»

Сегодня акция «Мин татарча сөйләшәм!» завершилась гала-концертом на площадке возле Камаловского театра в Казани. В этом году акция состояла из нескольких мероприятий: квест-игры «Kazan Quest», вручения антипремии «Тяжело с татарским», выбора раиса (амбассадора) татарского языка, конкурса живой музыки. Перед жителями и гостями Казани выступили «Оммаж», Gauga, qaynar, «Караш», Enaecash, Yatmas Dusai, Айрат Хайруллин, АлияНур, Ilgiz, Arslan.

Видео: Камиль Исмаилов
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Кто основатель этого движения? Ни одного слова
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  • Анонимно 27 апр
    Если Г. Тукай считал себя булгаром, то почему язык "татарча"? "Татарча"- слово, образованное от русского слова "татары".
    Габдулла Тукай:
    Доказательства представим, что достойны жизни мы,
    Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
    Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
    Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
    Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
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