«Kazan Quest» и раис татарского языка: гала-концерт премии «Мин татарча сөйләшәм!»
Сегодня акция «Мин татарча сөйләшәм!» завершилась гала-концертом на площадке возле Камаловского театра в Казани. В этом году акция состояла из нескольких мероприятий: квест-игры «Kazan Quest», вручения антипремии «Тяжело с татарским», выбора раиса (амбассадора) татарского языка, конкурса живой музыки. Перед жителями и гостями Казани выступили «Оммаж», Gauga, qaynar, «Караш», Enaecash, Yatmas Dusai, Айрат Хайруллин, АлияНур, Ilgiz, Arslan.
комментарии
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой