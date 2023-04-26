Рустам Минниханов — о помощи больным детям: «Для бюджетов субъектов это непосильно»

В Казани проходит съезд детских омбудсменов России. В Татарстане в рамках защиты детства усилят работу с родителями

В Казани проходит Всероссийский съезд детских омбудсменов, посвященный вопросам защиты прав ребенка в сфере здравоохранения. В работе форума приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и другие. На мероприятии подняли вопросы важности работы с детьми и их родителями. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Для бюджетов субъектов это непосильно»

Основные приоритеты в области здравоохранения детей в Татарстане обозначил раис республики Рустам Минниханов. Сейчас работа идет по направлениям снижения детской и младенческой смертности, профилактики детской инвалидности, повышения здоровья и качества жизни.

Минниханов также подчеркнул значимость работы фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, «Круг добра». Он отметил, что в декабре прошлого года по поручению президента страны возраст получателей такой помощи увеличили с 18 до 19 лет.

— Было бы очень значимо и важно, чтобы данная поддержка распространялась и на взрослое население. На самом деле, для бюджетов субъектов оказывать помощь таким пациентам — это очень сложно, порой непосильно. Люди, которые превышают этот возраст, оказываются в сложной ситуации. Даже наш субъект, по доходам не самый последний, но это очень сложно, — отметил он.



Фото: rais.tatarstan.ru

— Уверен, по итогам съезда нам удастся выработать конкретные предложения и рекомендации по усовершенствованию актуальных вопросов в сфере защиты детства. Конечно, особое место в системе гарантий реализации защиты прав и интересов детей занимает институт уполномоченных по правам ребенка. Семейная политика сбережения детства — ключевое направление национальной стратегии, — отметил раис республики.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В рамках защиты детства Татарстан будет работать с родителями



В правительство России поступило около тысячи обращений по вопросам охраны здоровья детей. Большинство из них касалось лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи. Об этом рассказала уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Основная часть касается обеспечения медицинскими препаратами, лечения заболеваний, экстренной госпитализации. Мы понимаем, что сказать, что здесь прям совсем у нас провисает и вообще ничего не работает, мы не можем. Но в любом случае есть особенности территориальные, есть особенности человеческого фактора, есть особенности бюджетов, — ответила она на вопрос корреспондента «Реального времени» о наиболее проблемных направлениях в сфере детского здравоохранения.

Фото: rais.tatarstan.ru

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, в республике остро стоят вопросы по тем же направлениям. Она выразила надежду на образование ряда нововведений после окончания съезда.

— Абсолютно точно — это вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям, обеспечением лекарственными препаратами. И немаловажный вопрос — это профилактические мероприятия по здоровьесбережению. Кроме того, я думаю, что одна из задач Татарстана будет связана не только с непосредственной работой с детством, но и с непосредственной работой с родителями. С теми, кто, как мы с вами все понимаем, является главной защитой несовершеннолетнего в этом мире. Те поступающие предложения, которые будут сформированы в рамках съезда, я думаю, станут основой ряда нововведений, — подчеркнула Фазлеева.

Фото: rais.tatarstan.ru

Участники встречи выразили благодарность врачам за их нелегкий труд, самоотверженность и любовь к детям.

— Больница — сложное место. С одной стороны, место, где ребенку бывает больно, одиноко, но и здесь есть место уюту, надежде, уверенности в будущем. Радостно видеть неравнодушных врачей, которые не остаются в стороне: стены с рисунками, детские игрушки и цветы, — отметила Белова.



Фото: rais.tatarstan.ru

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