Спортивные события недели и судьба Ассоциации развития исламского хоккея / «Реальное время Live»
Уже близок конец пятнадцатого сезона Континентальной хоккейной лиги, где за Кубок Гагарина сражаются «Ак Барс» и ЦСКА. Уже следующий матч может стать для команд решающим, пока в серии лидируют москвичи (3-1). А в Канаде завершился женский чемпионат мира по хоккею, на котором победу одержали американцы. Напомним, Россию и Беларусь к этим соревнованиям не допустили. На минувшей неделе в Стамбуле завершился чемпионат мира по хоккею среди команд второго дивизиона. Его триумфально выиграла сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которые входят в число стран участниц Ассоциации развития хоккея исламских стран. ОАЭ разгромили Турцию (которая тоже является участницей ассоциации) со счетом 8-0. Странно, однако, что об этом событии толком не было новостей, складывается ощущение, что Россия и вовсе забыла об ассоциации. По прошествии почти ста дней с ее рождения можно признать: его учредители, включая Татарстан и Россию, пока что проваливают эту блестящую идею. Подробнее о том, что еще на этой неделе проходило в мире спорта, а также судьбу Ассоциации развития исламского хоккея обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
в будущемв футбол будут играть испания франция германия англия италия и все а ХОККЕЙ останестя в скандианвии и в канаде и все