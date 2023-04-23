«Ак Барс» горит в финальной серии. Билялетдинову не хватает гибкости в противостоянии с ЦСКА?

Радулов нервирует команду вместо того, чтобы быть лидером, а тренеры упорно играют одним составом

Уже которую игру финальной серии тренеры «Ак Барса» твердят, что в этом противостоянии все решают нюансы. Однако в тренерском штабе казанцев не готовы признать, что среди этих деталей есть и их собственные решения: команда играет одним составом и проигрывает третью игру подряд. О том, в каких еще нюансах «Ак Барс» пока уступает ЦСКА в решающем сражении за Кубок Гагарина, — в материале.

Порядок ЦСКА бьет беспорядок «Ак Барса»

Проблемы казанцев, оголившиеся в московских матчах, никого удивить не должны были. Вратарский вопрос висел в течение всего сезона, ведь стабильного результата не показывал ни Тимур Билялов, ни его сменщик. Ну а тот факт, что ЦСКА убивает своей реализацией при минимальном количестве моментов, в то время как «Ак Барс» много бросает, но тщетно, Билялетдинов и сам признавал после третьей игры.

— Считаю, что мы играли хорошо. Хорошо-то хорошо, но надо забивать. Моментов было достаточно, чтобы счет был другой. <…> У ЦСКА во втором периоде 2 броска и 2 гола? Это уровень мастерства, конечно, есть возможность — они исполняют, — делился рецептом наставник «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции.

Вопросов к Тимуру Билялову сегодня меньше, чем в прошлом матче, хотя не без нюансов.

А вот насколько тренерскому штабу удалось решить проблему такого хладнокровного при своих моментах ЦСКА и проблему неуверенности вратарей — сегодня показал лед «ЦСКА-Арены». Казанская команда выдала мощнейший первый период, создала колоссальное давление на ворота Адама Рейдеборна, забила первой, но снова все решили индивидуальные недоработки, которых у «армейцев» просто оказалось меньше.

В то время как ЦСКА работает как часы на сменах, его хоккеисты действуют предельно осторожно, а вратарь отыгрывает максимально уверенно, игроки «Ак Барса» вновь наступают на мозоль своих недоработок — множество ненужных удалений и не всегда слаженные действия лидеров. Нужно просто признать, что «армейцы» как команда сегодня более отработанные.

Но давайте все же будем честны перед собой: ожидать, что казанская команда, которую трясло большую часть сезона, а потом была пересобрана под руководством нового наставника, вряд ли может тягаться с ЦСКА в порядке и слаженности. «Армейцы» свою отлаженную систему нарабатывали годами, у Зинэтулы Билялетдинова же было несколько месяцев, за которые он сделал команду, способную добраться до финала Кубка Гагарина.

И снова нюансы определили игру. Готов ли тренерский штаб быть гибким?

На этот раз тренерский штаб вновь оставил ровно тот же состав, что и в предыдущих проигранных играх. В разборе третьего матча мы предполагали, что это намеренный ход Билялетдинова, чтобы дать возможность тем же хоккеистам через злость на самих себя исправлять ситуацию. По игре действительно выглядели злее, напористее, но подвел Билялов и собственная реализация.

Вообще пресловутое тренерское отсутствие гибкости — то, в чем обычно критикуют журналисты и болельщики по итогу проигранных серий. Мол, почему вы не проводили никаких изменений даже проигрывая матч за матчем? Есть подозрения, что подобная критика свалится на штаб Зинэтулы Билялетдинова и Юрия Бабанеко по возвращении команды в Казань. И резон в таких замечаниях есть.

Уже после сегодняшнего матча московские журналисты уже сами не выдержали и решили узнать-таки, собирается ли наставник «Ак Барса» хоть как-то менять состав. «Перетасуем все», — отшутился Билялетдинов, который был неожиданно весел на пресс-конференции после третьего поражения подряд. Раньше такого за специалистом замечено не было. Многие отмечали, что после возвращения на тренерский мостик «Ак Барса» Зинэтула Хайдярович заметно расслабился и повеселел, стал более мягким с командой и журналистами. Но кажется, это не тот случай, когда стоит веселиться вместо серьезных раздумий над тем, как переломить уже практически проваленную серию. В итоге наставник «Ак Барса» все-таки перешел на серьезный тон и снова заявил, что дело в пресловутых нюансах.

фото: ak-bars.ru

— Я не хочу расшифровывать, но нюансы определили и сегодняшнюю игру, и в прошлой игре. А так в целом команда работает. Вот забей мы гол, когда один в ноль убежали, и выиграли бы. Мы не забили.

Все так. Вот только как нам кажется, гибкость тренерского штаба, который мог бы провести точечные перестроения, чтобы ввести соперника в заблуждение — это тоже нюансы, которыми казанский тренерский штаб пока не пользуется.

У Радулова одна шайба в финальной серии и много срывов, а оборона не на чемпионском уровне

«Ак Барс был максимально хорош по первому периоду, даже несмотря на попытки Александра Радулова сделать все, чтобы его команда не начала эту игру удачно. Он уже на первой минуте зачем-то зацепил соперника, просто пробегая мимо — самое глупое удаление в течение всего этого финала, если не всего плей-офф. В остальном же казанцы насоздавали столько моментов, что Адаму Рейдеборну смело можно ставить памятник у «ЦСКА-Арены».

Не менее странное удаление заработал под самый конец второго периода Дмитрий Юдин, который просто на ровном месте выставил локоть и блокировал игрока, который тоже не владел шайбой. Если бы не скорости и накал на льду, то можно было бы подумать, что это не финальная серия для «Ак Барса», а рядовой матч, в котором можно себе позволить вольности.

Перед стартом финальной серии мы в своем анонсирующем тексте предупреждали, что исход этого противостояния будет зависеть от слаженной обороны и спокойствия Александра Радулова. Как видим, пока все сбывается. Новой лидирующей пары защитников, как Альберт Яруллин и Андрей Марков, в этой команде нет. Даже обычно надежный Дмитрий Юдин сбился на нервные срывы. Даниил Журавлев ошибается все чаще, теряя шайбу в собственной зоне. В совокупности надо признать, что пока это не оборона чемпионской команды.

Ну а Александр Радулов, кроме одной шайбы в третьем матче, пока ничем кроме своих фирменных срывов не отмечается. Ненужные удаления, постоянные крики на своих партнеров по команде, ломание клюшек и прочие эмоциональные решения, которые не должен допускать капитан команды, — вот набор Радулова в этом финале.

фото: ak-bars.ru

Вместо того чтобы успокоить коллектив в нужный момент и где-то добавить ему уверенности, капитан только нервирует остальных хоккеистов. Не с таким багажом нужно входить в решающие серии. Но капитан заметен хотя бы такими действиями. А вот куда пропали дорогостоящие Кагарлицкий и Шипачев — вопрос на миллионы.

Эрик Добролюбов