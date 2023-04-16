Повторит ли «Ак Барс» победный финал 2018 года? Зависит от спокойствия Радулова и обороны

Разбираемся в различиях двух финальных серий «барсов» и «армейцев»

«Ак Барс» и ЦСКА начинают свою решающую серию за Кубок Гагарина. У команды Зинэтулы Билялетдинова есть реальный шанс завоевать четвертый трофей и окончательно оторваться от всех конкурентов по числу завоеванных титулов в КХЛ. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает предыдущее финальное сражение казанской и московской команд, и объясняет, почему отличий больше, чем сходств. От чего зависит польза Радулова в этой серии, кто сможет стать новой лучшей парой защитников и как справляться с Окуловым и Григоренко.

Почему финал-2023 — не повторение финала-2018

Финал Кубка Гагарина 2023 года только на первый взгляд кажется похожим на тот, что проходил 5 лет назад в такой же юбилейный сезон, как и нынешний. Тогда КХЛ достигла своего первого десятилетия, а в такую знаковую дату все желали выиграть Кубок Гагарина с удвоенным рвением. В финале также сошлись «Ак Барс» и ЦСКА. Однако, разница между этими финалами разительна.

Да, в «Ак Барс» вновь вернулся казанский «наше все» Зинэтула Билялетдинов. Но если тогда Билл собирал свою команду буквально по крупицам, а некоторых хоккеистов доводил до их лучшей формы годами сам, то теперь казанская команда изначально подбиралась под другого специалиста, а Зинетуле Хайдяровичу остается доводить до ума чужое блюдо. Из той чемпионской команды в нынешнем составе осталось только пятеро хоккеистов. Из Кубка Гагарина тогда шампанское пили защитники Никита Лямкин и Василий Токранов, а также нападающие Станислав Галиев, Артем Лукоянов и Михаил Глухов. Могло бы быть шестеро, но с Бурмистровым расстались еще зимой. Под вопросом участие Глухова, который пропустил практически весь плей-офф, но в последней тренировке участие принимал.

Во-вторых, сильно изменилось и ЦСКА. Тогда это была команда Игоря Никитина, собранная из мега-звездного состава, костяк которой представлял сборную, а через год треть того состава отправится покорять НХЛ. Среди участников того финала нынешний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, герой прошлогоднего успеха «Колорадо» и обладатель Кубка Стенли в его составе Валерий Ничушкин, в защите отрабатывал внук Билялетдинова Александр Романов (сегодня защищает цвета «Айлендерс»), Михаил Григоренко, который потом попробует себя в «Коламбусе». А ворота защищал нынешний голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин… С такой, напичканной звездами махиной предстояло сразиться казанскому клубу, из которого на Олимпиаду в Пхенчхане парой месяцев ранее даже никого не позвали.

Общие черты этих двух финалов разве что в том, что тогда, как и сегодня, «Ак Барс» никто фаворитом не считал. Но в том-то и дело, что причины разные: тогда ввиду более серьезного состава москвичей, а теперь из-за большей системности и отточенности команды Сергея Федорова. С того самого 2018 года «армейцы» перманентно представлены в финалах Кубка Гагарина, а вот Казань туда вернулась впервые с того сезона.

фото: ak-bars.ru

В 2018 году «Ак Барс» забрал Кубок, победив в серии 4–1, сумев найти свой баланс в обороне и забивая в нужные моменты. Теперь у Зинэтулы Билялетдинова серьезный по именам состав, возможно даже сильнее того чемпионского, но есть ли та же слаженность и отточенность? Большой вопрос.

Найдется ли в Казани смена паре Маркова и Яруллина?

В отличие от финала 2018 главными бомбардирами в составе «Ак Барса» сегодня являются не легионеры, а отечественные хоккеисты. Тогда основную роль в составе казанцев сыграли Джастин Азеведо, а в решающем поединке победную шайбу положил другой канадец Роб Клинкхаммер.

Сегодня у казанцев впереди решают Александр Радулов, проснувшийся Вадим Шипачев и иногда молодой, но дерзкий Илья Сафонов. Для капитана «Ак Барса» Радулова нынешний финал станет третьим в КХЛ. В 2011-м он выигрывал трофей в составе «Салавата Юлаева», хотя голов в полуфинальной и финальной сериях даже не забивал. Через 5 лет уже в составе ЦСКА Дмитрия Квартальнова не смог одолеть «Магнитку». Теперь ему предстоит побывать на другой стороне баррикад, хотя перед стартом серии сам Радулов отмечал, что из той «армейской» команды остались максимум пять человек.

Вопрос в другом: сможет ли Радулов сыграть как солдат Зинэтулы Билялетдинова — строго выполняя установки, играя по предварительно заданному плану, или вновь позволит себе «свободное художество» с постоянными удалениями и грубостями? От этого будет зависеть очень многое. В финале 2018 года «Ак Барс» победил именно за счет общекомандной дисциплины и терпения. В недавней серии с «Авангардом» капитан вроде бы поуспокоился и стал играть строже, стараясь не выбиваться из рамок, в которых просит держаться Зинэтула Билялетдинов. Если Александр не сорвется и в серии с ЦСКА, то шансы «Ак Барса» на общую победу заметно возрастают.

фото: ak-bars.ru

Есть и еще один знак вопроса. В 2018 году у «Ак Барса» в обойме была крайне надежная пара защитников, которые идеально дополняли друг друга. Опытный мастодонт Андрей Марков был сверхнадежен, а его партнер Альберт Яруллин всегда мог мощно щелкнуть от синей линии и помочь своим нападающим. В нынешнем составе такой пары не наблюдается. Зато есть чередующиеся Войнов и Хафизуллин, которые играют нестабильно. Заметно сдал и Василий Токранов — больше не видно его мощных бросков. Да, есть стабильный Дмитрий Юдин и выдающий отличные поединки Никита Лямкин. 27-летний защитник уже обыгрывал ЦСКА в фиале и знает, чего требует Билялетдинов в таких сражениях. Однако и у него не обходится без провальных поединков — в течение сезона не редко подвергался критике болельщиков.

Справляться с атакой «армейцев» будет архисложно. В огне Константин Окулов и Михаил Григоренко, оформивший хет-трик в Санкт-Петербурге в пятом матче. Можно сказать, что его красивый гол стал переломной точкой в серии с ЦСКА. Григоренко признан лучшим нападающим полуфинальной стадии Кубка Гагарина. Окулов тоже раскрылся в серии со СКА, забив пять шайб в ворота питерцев. Хотя в первых двух раундах в основном был статистом. Способны ли сдержать эту атаку нынешние защитники Казани?

Билялов vs Рейдеборн. Татарстанская вратарская школа уже переигрывала шведскую в 2018-м

Далеко не последнюю (если не главенствующую) роль в этом противостоянии будет играть вратарский фактор. Кто видел финал 2018 года, помнит, что тогда поймал кураж и показал какую-то невообразимую реакцию Эмиль Гарипов, которого нещадно критиковали в течение всего сезона. В том числе и наше издание. Тогда в решающих четвертом и пятом матчах Гарипов вылавливал шайбу из пустого угла, успевая переместиться, казалось, используя магию.

В нынешнем сезоне вратари «Ак Барса» тоже не сказать, чтобы были обласканы прессой. Свою порцию обструкции получал и Амир Мифтахов, и Тимур Билялов. Первому пока не хватает опыта, второй недостаточно стабилен. Хотя отрезками выдает отличные матчи. Вот и в серии с «Авангардом» Тимур поймал свою игру и не дал омичам ни шанса, чтобы разыграть свою козырную карту — большинство и большое количество бросков.

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

В свою очередь и бывший вратарь «Ак Барса», а ныне голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн выдал еще более убедительную игру в течение всего плей-офф, и заслуженно признан лучшим вратарем полуфинального раунда Кубка Гагарина. Если в Казани Рейдеборн так и не заслужил признания у болельщиков из-за не слишком стабильной игры, то в ЦСКА швед раскрылся по полной. В этом розыгрыше Кубка Гагарина он засушил по две кубковые игры с «Локомотивом» и СКА.

В финале 2018 года именно Гарипов переиграл своего визави из ЦСКА Ларса Юханссона, а также Илью Сорокина. Удастся ли на этот раз татарстанской школе вновь оказаться сильнее шведской?