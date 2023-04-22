Ярмарка, национальная кухня и концерт: как в Казани прошел «Рамазан фест»
«Рамазан фест», посвященный окончанию священного месяца Рамадан, впервые прошел в Казани на территории префектуры «Старый город». Праздничная площадка развернулась на улице Каюма Насыри. В программе праздника — концерт, кулинарное и бармен-шоу с национальными напитками, выставка ремесленников и мастеров по пошиву национальной одежды, народные игры, мастер-классы.
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим ПлатоновОбщество Татарстан
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