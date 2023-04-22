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Ярмарка, национальная кухня и концерт: как в Казани прошел «Рамазан фест»

07:00, 22.04.2023 7
Ярмарка, национальная кухня и концерт: как в Казани прошел «Рамазан фест»
Фото: Максим Платонов

«Рамазан фест», посвященный окончанию священного месяца Рамадан, впервые прошел в Казани на территории префектуры «Старый город». Праздничная площадка развернулась на улице Каюма Насыри. В программе праздника — концерт, кулинарное и бармен-шоу с национальными напитками, выставка ремесленников и мастеров по пошиву национальной одежды, народные игры, мастер-классы.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Узнал только когда он прошел(((
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    в сми тоже анонсировали, и ни раз. В том числе здесь
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  • Анонимно 22 апр
    На мусульманские паблики подписывайтесь в телеге, например на мулла из-за угла или мухтасибат вахитовского района
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Хороший репортаж
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  • Анонимно 22 апр
    зато попрошайки заранее все знали, знали куда прийти
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  • Анонимно 22 апр
    Красивый яркий праздник!
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    Анонимно 22 апр
    А кто-нибудь понимает, почему не байрам, а fest?
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