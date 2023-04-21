День в истории: суфражистки победили, Чувашия стала автономной
Чем примечательна дата 21 апреля?
Сегодня, 21 апреля, — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. В Татарском театре драмы и комедии впервые открылся фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова, появилась Чувашская АССР, СССР приняли в ЮНЕСКО, французские женщины получили избирательное право. Родились: королева Великобритании Елизавета II, первый заведующий кафедрой журналистики Казанского университета Иван Пехтелев, изобретатель Иван Кулибин, писательница Шарлотта Бронте, режиссер Равиль Тумашев. Умерли: писатель Марк Твен, король Англии Генрих VII, строитель КАМАЗа Зуфар Садардинов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
КАМАЗ строила вся страна
21 апреля 1923 года в Семипалатинске родился Равиль Тумашев. Школу он уже окончил в Казани. После Великой Отечественной войны учился на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства имени Луначарского, в качестве дипломного спектакля поставил «Галиябану» в Татарском академическом театре, куда был приглашен на работу. В 1963—1985 годы был главным режиссером передвижного театра (ныне — Тинчуринский). Также многие годы преподавал режиссуру в театральном училище и институте культуры и искусства.
21 апреля 1925 года Чувашская автономная область стала Чувашской АССР. Тогда президиум ВЦИК постановил расширить ее границы, включив в состав еще три волости, к ней добавили Алатырь, то есть был осуществлен самый минимальный вариант расширения территории автономии. При этом уже в июле из состава ЧАССР в Марийскую область перешло семь сельсоветов с 10 населенными пунктами.
21 апреля 2004 года открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова. На нем вручили национальную премию имени великого певца. Ее получила заслуженная артистка России Фарида Кудашева.
21 апреля 2017 года в возрасте 93 лет умер Зуфар Садардинов. Работать начал в 17 лет на лесозаготовках в Свердловской области. Служил в танковых войсках, после трудился заместителем начальника промышленного района Куйбышевгидростроя в Ставрополе и заместителем управляющего трестом «Волгоэлектромонтаж». Окончил Куйбышевский индустриальный институт, после занимался строительством Волжского автомобильного завода, а потом стал начальником Главного управления по строительству КАМАЗа. В качестве заместителя министра монтажных и специальных строительных работ СССР курировал возведение «Атоммаша», «Ростсельмаша», Харьковского тракторного завода.
21 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало о строительстве Соборной мечети в Казани, как одной из самых обсуждаемых тем в религиозном сообществе Татарстана. Ответы на возникшие вопросы должен был дать Открытый международный конкурс по разработке эскизного проекта Соборной мечети г. Казани и прилегающей территории, который проводился республиканским фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — доброта». Напомним, в результате победителями стали два проекта.
А что у вас по объектам ЮНЕСКО?
21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, механик-самоучка, автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, «каменные часы», которые были подарены Екатерине II. Последние до сих пор служат поводом усомниться в авторстве Кулибина — уж больно сложно они устроены.
21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО. На данный момент в Республике Татарстан находятся три объекта всемирного наследия этой организации — Казанский кремль, Великий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжске. Есть большая вероятность, что к ним могут добавиться национальный татарский праздник Сабантуй и всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».
Француженки могут голосовать
21 апреля 1926 года родилась королева Англии Елизавета II. В настоящее время она самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории и глава государства в мире. Пока она находилась на троне, распалась Британская империя, закончилась холодная война, вышел в космос человек, появились телевидение и интернет.
21 апреля 1944 года Французское временное правительство генерала Шарля де Голля постановило, что женщины Франции являются полноправными участниками выборов. Сначала это были муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские 21 октября того же года. В Европе последними странами с бесправием женщин оставались: до 1971-го — Швейцария и до 1984-го — Лихтенштейн.
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