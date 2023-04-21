День в истории: суфражистки победили, Чувашия стала автономной

Чем примечательна дата 21 апреля?

Сегодня, 21 апреля, — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. В Татарском театре драмы и комедии впервые открылся фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова, появилась Чувашская АССР, СССР приняли в ЮНЕСКО, французские женщины получили избирательное право. Родились: королева Великобритании Елизавета II, первый заведующий кафедрой журналистики Казанского университета Иван Пехтелев, изобретатель Иван Кулибин, писательница Шарлотта Бронте, режиссер Равиль Тумашев. Умерли: писатель Марк Твен, король Англии Генрих VII, строитель КАМАЗа Зуфар Садардинов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

КАМАЗ строила вся страна

21 апреля 1923 года в Семипалатинске родился Равиль Тумашев. Школу он уже окончил в Казани. После Великой Отечественной войны учился на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства имени Луначарского, в качестве дипломного спектакля поставил «Галиябану» в Татарском академическом театре, куда был приглашен на работу. В 1963—1985 годы был главным режиссером передвижного театра (ныне — Тинчуринский). Также многие годы преподавал режиссуру в театральном училище и институте культуры и искусства.

Фото kpfu.ru

21 апреля 1925 года Чувашская автономная область стала Чувашской АССР. Тогда президиум ВЦИК постановил расширить ее границы, включив в состав еще три волости, к ней добавили Алатырь, то есть был осуществлен самый минимальный вариант расширения территории автономии. При этом уже в июле из состава ЧАССР в Марийскую область перешло семь сельсоветов с 10 населенными пунктами.

21 апреля 2004 года открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова. На нем вручили национальную премию имени великого певца. Ее получила заслуженная артистка России Фарида Кудашева.

Фото: tatfrontu.ru

21 апреля 2017 года в возрасте 93 лет умер Зуфар Садардинов. Работать начал в 17 лет на лесозаготовках в Свердловской области. Служил в танковых войсках, после трудился заместителем начальника промышленного района Куйбышевгидростроя в Ставрополе и заместителем управляющего трестом «Волгоэлектромонтаж». Окончил Куйбышевский индустриальный институт, после занимался строительством Волжского автомобильного завода, а потом стал начальником Главного управления по строительству КАМАЗа. В качестве заместителя министра монтажных и специальных строительных работ СССР курировал возведение «Атоммаша», «Ростсельмаша», Харьковского тракторного завода.

21 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало о строительстве Соборной мечети в Казани, как одной из самых обсуждаемых тем в религиозном сообществе Татарстана. Ответы на возникшие вопросы должен был дать Открытый международный конкурс по разработке эскизного проекта Соборной мечети г. Казани и прилегающей территории, который проводился республиканским фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — доброта». Напомним, в результате победителями стали два проекта.

Портрет И.П. Кулибина кисти П.П. Веденецкого. Источник: wikipedia.org

А что у вас по объектам ЮНЕСКО?

21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, механик-самоучка, автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, «каменные часы», которые были подарены Екатерине II. Последние до сих пор служат поводом усомниться в авторстве Кулибина — уж больно сложно они устроены.

21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО. На данный момент в Республике Татарстан находятся три объекта всемирного наследия этой организации — Казанский кремль, Великий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжске. Есть большая вероятность, что к ним могут добавиться национальный татарский праздник Сабантуй и всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».

Источник: wikipedia.org

Француженки могут голосовать

21 апреля 1926 года родилась королева Англии Елизавета II. В настоящее время она самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории и глава государства в мире. Пока она находилась на троне, распалась Британская империя, закончилась холодная война, вышел в космос человек, появились телевидение и интернет.

21 апреля 1944 года Французское временное правительство генерала Шарля де Голля постановило, что женщины Франции являются полноправными участниками выборов. Сначала это были муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские 21 октября того же года. В Европе последними странами с бесправием женщин оставались: до 1971-го — Швейцария и до 1984-го — Лихтенштейн.