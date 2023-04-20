День в истории: рождение «Рубина», программа релокации в Сибирь

Чем примечательна дата 20 апреля?

Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Сегодня, 20 апреля, — Национальный день донора крови, Всемирный день крови и День поисков смысла жизни, а в США — еще и День двойников. 20 апреля в печати появился первый в истории литературы детективный рассказ, к нам очень близко подлетела комета Галлея, в Казанскую гордуму впервые вошли представители еврейской общины, появилась футбольная команда «Искра», позже ставшая «Рубином», начали выпускать книги серии «ЖЗЛ», а Николай I стал мотивировать людей переезжать в Сибирь. Родились: языковед Ибрагим Хальфин, гендиректор Иннополиса и экономической зоны «Алабуга» Игорь Носов, актриса Джессика Лэнг. Умерли: «отец» Дракулы Брэм Стокер, комик Бенни Хил, драматург Алексей Арбузов, киноактриса Дина Дурбин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Искра» играет

20 апреля 1778 года родился Ибрагим Хальфин. Его предки были преподавателями татарского языка, как и он сам. Хальфин преподавал в 1-й мужской казанской гимназии, читал лекции в университете и был цензором Азиатской типографии. В 1823 году стал адъюнктом-профессором восточной словесности. Умер в 1829-м. Среди трудов Хальфина — «Азбука и грамматика татарского языка, с правилами арабского чтения» и «Жизнь Чингисхана и Аксак Тимура».

Источник: wikipedia.org

20 апреля 1897 года в помещении Казанской государственной думы были проведены первые выборы официальных представителей еврейской общины Казани. На заседании присутствовали около 150 человек, «принадлежащих к местному правоспособному еврейскому населению». Из 16 кандидатов баллотироваться решили 12. По единогласному решению руководителем общины был избран Эдуард Тицнер, глава хозяйственного правления Казанского еврейского молитвенного дома — так официально назывались синагоги вне черты оседлости.

20 апреля 1958 года — официальная дата создания футбольного клуба «Рубин». Тогда он назывался «Искрой» и был создан на базе Казанского авиационного завода №22 имени Горбунова — его игроки с 1948-го играли в чемпионате РСФСР, а теперь стали командой мастеров. Впервые «Искра» сыграла 20 апреля в Херсоне, проиграв местному «Спартаку» со счетом 2:4. Первый сезон она завершила на 14-м месте. А в 1964-м стала «Рубином».

Фото: realnoevremya.ru

20 апреля 1978 года родился Игорь Носов, будущий глава особой экономической зоны «Алабуга» и Иннополиса. Учился в Кембриджском университете, на юрфаке МГУ и защитил степень MBA в университете штата Колорадо. С августа 2021 года он работал генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 8 февраля 2022 года Игорь Носов скоропостижно скончался.

20 апреля 2022 года «Реальное время» рассказало, что Госкомитет Татарстана по тарифам выступил с инициативой унификации ставок за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения по всей республике, за исключением Казани. Ведомство предлагало ввести во всех городах единые стандартизированные ставки для тех заявителей, чья нагрузка на сеть не превышает 250 кубометров в сутки. Один из крупнейших водоканалов — «Челныводоканал» — высказался против реформирования, считая, что переход на стандартный тариф приведет к убыткам.

Фото: realnoevremya.ru

В Сибирь по льготам

20 апреля 1843 года Николай I выпустил указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. Они получали безвозмездную ссуду, временно освобождались от рекрутской повинности и подушной подати, им помогали получить орудия труда и скот, с них слагали недоимки по прежнему месту жительства. На новом месте переселенцам полагались земельные участки площадью 1,09 га на душу. В первые годы в Сибирь перебрались около 90 600 крестьян.



20 апреля 1933 года по инициативе Максима Горького издательство «Молодая гвардия» приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». В этот же день была выпущена первая книга Александра Дейча «Генрих Гейне». Однако не все знают, что серия появилась еще в конце XIX века, перестала издаваться после 1917 года, а затем была возрождена и радикально обновлена. Среди героев, попавших в «ЖЗЛ», — Габдулла Тукай.

Источник: wikipedia.org

Комета очень близко

20 апреля 1841 года Эдгар Алан По опубликовал в филадельфийском журнале Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s Magazine рассказ «Убийство на улице Морг». Сам он назвал его жанр «логическими рассказами» или «рассказами об умозаключениях». Однако литературоведы считают, что с этой новеллы началось развитие детектива.

20 апреля 1910 года комета Галлея приблизилась к Земле на довольно небольшое расстояние. В связи с этим удалось сделать первое фото космического тела и изучить его спектральный состав. В сумме было получено более 600 материалов. Комета представляла собой довольно яркое зрелище: четко был виден характерный хвост, который периодически проходил через Венеру и Солнце.