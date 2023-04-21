Татарстанские дорожники потребовали выплаты долга от Миндортранса Чувашии

«Волгадорстрой» предъявил иск к структуре регионального министерства на 166,5 млн рублей

Татарстанская компания «Волгадорстрой» потребовала от Управления автомобильных дорог Чувашии (учреждение Миндортранса ЧР) расплатиться за выполненный капремонт участка республиканской трассы протяженностью 14 км. По данным татарстанских дорожников, власти соседнего региона остались должны им за работу 166,5 млн рублей. В ремонт шоссе фирма из Тюлячинского района вкладывала собственные средства, но за 3 года после его завершения денег так и не получила. Свой отказ платить «Чувашупрдор» пояснил срывом сроков и плохим качеством ремонтных работ — экспертизы выявили различные дефекты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ремонт трассы в Вурнарском районе

Дорожно-строительная компания «Волгадорстрой», на счету которой десятки крупных госзаказов, в августе 2019 года заключила еще один контракт с властями Чувашии на 323 млн рублей. Заказчиком работ выступило управление автодорог при республиканском Минтрансе — «Чувашупрдор».

Татарстанским дорожникам поручили отремонтировать 14 км региональной трассы Шихазаны — Калинино в Вурнарском районе Чувашии. На закупку материалов, привлечение дорожной техники и ремонт полотна «Волгадорстрой» тратил свои средства. Возместить затраты по договору заказчик обязался после сдачи объекта в эксплуатацию.

Однако к этому моменту структура Миндортранса Чувашии, сославшись на нарушение сроков сдачи объекта, в одностороннем порядке расторгла договор. Торги по определению исполнителя ремонтных работ были проведены лишь в августе, и уже в конце ноября дорожно-строительной компании необходимо было отчитаться о результатах капремонта. К указанной в договоре дате было освоено около трети от запланированного объема работ.

Татарстанским дорожникам поручили выполнить капитальный ремонт участка в 14 км автомобильной дороги Шихазаны — Калинино. Фото: gov.cap.ru

«Волгадорстрой» вложил половину средств от суммы, обозначенной в договоре. В свою очередь, «Чувашупрдор» не выплатил исполнителю ни копейки бюджетных средств. К тому же предъявил подрядчику требование возместить 100 тысяч рублей убытков плюс выплатить еще 200 тысяч рублей штрафа — за неисполнение выданных двух предписаний, а саму компанию внес в реестр недобросовестных подрядчиков.

Татарстанские дорожники потребовали возместить затраты и, не добившись выплат, обратились в суд. Кстати, в августе 2019 года «Волгадорстрой» заключил еще один госконтракт с «Чувашупрдором» — за 135,5 млн рублей он обязался выполнить реконструкцию автодороги Кугеси — Икково — Тохмеево Чебоксарского района.

Татарстанская компания предъявила дорожному министерству претензию, потребовав возместить понесенные ею затраты. Фото: yandex.ru/maps

Сумма требований выросла почти на треть

Суд назначил строительно-техническую экспертизу, чтобы оценить, соответствуют ли работы по капремонту автодороги Шихазаны — Калинино проектной документации; есть ли недостатки в выполненных работах по трем актам, если да, то каковы их причины и какие мероприятия необходимы для их устранения; какова общая стоимость выполненных работ, соответствующая требованиям госконтракта, а также какова стоимость выполненных работ, не соответствующих требованиям контракта по причинам, не зависящим от ООО «Волгадорстрой».

Позднее дорожники попросили суд назначить еще одну экспертизу, ходатайство удовлетворили спустя полгода. С участием всех сторон был проведен первичный осмотр автодороги, отобраны образцы материалов, примененных при ее строительстве, изучена техническая документация. Затем эксперты повторно осмотрели отремонтированный участок, но из-за плохих погодных условий осенью исследование перенесли на лето.

— Кроме того, возникла необходимость истребования дополнительных документов для производства судебной экспертизы, в частности для анализа причин возникновения на автомобильной дороге многочисленных дефектов, имеющих различную степень выраженности, и установления природы возникновения этих дефектов, — говорится в материалах дела.

Однако с продлением сроков экспертизы не согласился «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. По его мнению, она и так вместо отведенных судом 60 дней заняла 132 дня, к тому же инновационное предприятие продемонстрировало слабую организацию выезда экспертов, а значительное затягивание экспертизы влечет необоснованное нарушение прав «Чувашупрдора» в части невозможности продолжить капремонт дороги Шихазаны — Калинино, что наносит вред жителям близлежащих сел, поскольку на незавершенном участке в должной мере не обеспечена безопасность дорожного движения. Однако обстоятельств того, что эксперты действуют недобросовестно и злоупотребляют правом, суд не установил и продлил сроки судебной экспертизы до середины июня 2022 года.

Фото: fs01.cap.ru

На очередном из слушаний «Волгадорстрой» подал ходатайство об увеличении размера исковых требований до 163,5 млн рублей долга, затем сумма требований снизилась на 2 млн рублей, но в августе прошлого года истец вновь решил ее увеличить — уже до 166,4 млн рублей.

В ноябре прошлого года «Чувашупрдор» вновь потребовал провести очередную экспертизу, суд ходатайство удовлетворил. К прежнему перечню вопросов добавились новые: определить объем и стоимость работ, выполненных, но не принятых заказчиком, определить объем и стоимость качественно выполненных работ, также непринятых дочерним ведомством Миндортранса Чувашии. Свои ответы эксперт должен представить в июле текущего года.

При этом против назначения повторного исследования отремонтированного дорожного полотна возразили татарстанцы. Получив на него судебный отказ, «Волгадорстрой» подал прошение в апелляционную инстанцию — его рассмотрение состоится в начале мая.

«Реальное время» направило запрос в Миндортранс Чувашии с просьбой высказать свою позицию по спору и рассказать подробнее о выявленных дефектах дороги, ответ будет опубликован по получении.

В «Волгадорстрое» на звонок корреспондента издания ответил соучредитель компании Олег Иванов. Однако он сообщил, что не владеет информацией по судебному спору, попросил перезвонить, но больше на связь не выходил.

По сообщениям ряда СМИ, компанию считают дружественной бывшему главе Миндортранса РТ и новому ректору КФУ Ленару Сафину. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В топ-10 дорожных строителей с многомиллиардными контрактами

ООО «Волгадорстрой» было зарегистрировано в 2013 году в Тюлячинском районе Татарстана. Учредителями компании, специализирующейся на строительстве автодорог и автомагистралей и ведущей еще 26 видов деятельности, являются Олег Иванов (67%) и Айрат Миннуллин (37%). В тех же долях партнеры владеют казанским автовокзалом «Восточный». Руководит компанией Рустем Насыров.

Судя по финансовой отчетности самым успешным для фирмы был 2017 год, тогда выручка составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — почти 52 млн рублей. После этого доходы стали заметно снижаться, в итоге 2021 год «Волгадорстрой» завершил с убытком в 30,9 млн рублей. По сообщениям ряда СМИ, компанию считают дружественной бывшему главе Миндортранса РТ и новому ректору КФУ Ленару Сафину.

Буквально за несколько лет работы на рынке компания вошла в топ-10 королей дорожных госзаказов в республике. Работала в основном по заказам «Главтатдортранса» и «Волго-Вяткскуправтодора», общая сумма этих контрактов составила 8,5 млрд рублей. К примеру, в 2017 году «Волгадорстрой» стал победителем аукциона на ремонт Большого Казанского кольца — от Кировской дамбы до границ с Ново-Савиновским районом. Стоимость работ составила 194,5 млн рублей.

Также компания провела реконструкцию Осиновской трассы с расширением в четыре полосы — до Горьковского шоссе в Казани. Фото: kzn.ru

В феврале 2021 года «Волгадорстрой» выиграл торги на проектирование и строительство участка платной скоростной трассы М-12 Москва — Казань. Ее протяженность составит 41 км, а проходить она будет по территории Татарстана и Чувашии. Стоимость работ оценили в 25 млрд рублей.

Также компания провела реконструкцию Осиновской трассы с расширением в четыре полосы — до Горьковского шоссе в Казани, освоив на этом контракте 1,161 млрд. Движение по ней запустили торжественно в октябре 2022 года с участием заместителя вице-премьера России Марата Хуснуллина и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В сентябре прошлого года «Волгадорстрою» было поручено выполнить ремонт дорожного покрытия казанского моста «Миллениум». На латание дыр из казны было выделено почти 24 млн рублей.

