Стрельба в школе Новосибирска, «призыв» через «Госуслуги», законопроект Вассермана / «Реальное время»

В Новосибирске в школе старшеклассник выстрелил в своего знакомого. К счастью, он выжил. Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что призывников будут искать в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Также он заявил, что уже в рамках текущего призыва может быть опробована система информирования призывников через «Госуслуги». Однако позже в Минцифре подчеркнули, что оснований для рассылки повесток через портал госуслуг в настоящее время нет, так как процедура их рассылки пока не утверждена правительством. Вчера в рамках нашего первого вечернего стрима мы уже обсуждали законодательную инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана заставить граждан отчитываться в налоговую о наличии более одного миллиона рублей наличными или в валюте. Однако сегодня в Минфине озвучили свое отрицательное мнение, так как инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан. А тем временем в Татарстане руководство 577 организаций уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые, чтобы экономить на налогах. Такие сегодня новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live».