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Стрельба в школе Новосибирска, «призыв» через «Госуслуги», законопроект Вассермана / «Реальное время»

14:15, 18.04.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Стрельба в школе Новосибирска, «призыв» через «Госуслуги», законопроект Вассермана / «Реальное время»

В Новосибирске в школе старшеклассник выстрелил в своего знакомого. К счастью, он выжил. Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что призывников будут искать в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Также он заявил, что уже в рамках текущего призыва может быть опробована система информирования призывников через «Госуслуги». Однако позже в Минцифре подчеркнули, что оснований для рассылки повесток через портал госуслуг в настоящее время нет, так как процедура их рассылки пока не утверждена правительством. Вчера в рамках нашего первого вечернего стрима мы уже обсуждали законодательную инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана заставить граждан отчитываться в налоговую о наличии более одного миллиона рублей наличными или в валюте. Однако сегодня в Минфине озвучили свое отрицательное мнение, так как инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан. А тем временем в Татарстане руководство 577 организаций уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые, чтобы экономить на налогах. Такие сегодня новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    почему родители так беспечны и оставляют свои стреляющие игрушки где попало?
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    Анонимно 18 апр
    вот не надо все на родителей сразу валить
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  • Анонимно 18 апр
    как он смог пронести оружие? чп несусветное! почему не накажут? как минимум - на учет в полиции
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